技術承継と共創による新たな製造業グループ「HainuTechホールディングス株式会社」を設立

HainuTechホールディングス株式会社

タイヤ加硫機用バルブで世界トップクラスのシェアを誇る株式会社ROCKY-ICHIMARU（本社：福岡県筑後市、代表取締役社長 市丸寛展、以下「ROCKY-ICHIMARU」）は、2026年4月1日付で持株会社「HainuTechホールディングス株式会社」（以下「HainuTechホールディングス」）を設立し、新たなグループ体制へ移行いたしました。

HainuTechホールディングスは、「ものづくりの進化を束ね、社会変革を牽引する」をパーパスに、ROCKY-ICHIMARUを中核として、異なる領域の技術を持つ製造業グループ5社の技術・人材・事業を統合し、技術承継と共創による新たな価値創出を推進してまいります。

設立背景と目的

日本のものづくりは今、後継者不在という構造的課題に直面しています。中小企業の約3分の1にあたる約127万社で後継者が未定とされており、約650万人の雇用および約22兆円のGDPが失われる可能性が指摘されています。また、そのうち約4割を製造業が占めており、日本の高度な製造技術が十分に活かされないまま失われつつあることが懸念されています。

（出典：中小企業庁「中小企業・小規模事業者におけるM&Aの現状と課題」（2019年））

当社は、こうした状況を背景に、失われつつある技術を承継し、未来に向けて進化させる共創基盤として設立されました。グループ5社が有する多様な技術領域を横断的に結びつけるとともに、パートナーや社会との連携を通じて、技術の可能性を拡張してまいります。

これにより、新たな価値創出を実現し、グローバル市場において持続的に競争力を発揮する共創プラットフォームの構築を目指してまいります。

代表取締役社長 市丸寛展のコメント

世界のどの産業も、その根底には表に出ない場所で働く無数の精密な技術によって支えられています。しかし今、その価値を担ってきた多くの企業が、後継の岐路に立っています。

HainuTechホールディングスは、こうした技術を承継し、次の時代に必要な形へと進化させるために設立されました。

社名に込めた「羽犬」は、福岡県筑後地区に伝わる伝説の犬に由来し、見えないところで支える力と、次の可能性へ跳躍する力を象徴しています。その原点には、ROCKY-ICHIMARUがゼロから世界トップシェアへと成長してきた、挑戦の精神があります。この精神を基盤に、グループ各社の技術・人材・知見を掛け合わせ、新たな価値を共創してまいります。

グループ構成

本グループは、以下の5社により構成されます。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/180586/table/1_1_fdfb27b737c8298a279073ce0884140a.jpg?v=202604101051 ]

■HainuTechホールディングス株式会社

所在地： 〒833-0016 福岡県筑後市大字常用601

代表者： 代表取締役社長 市丸寛展

資本金： 18,000,000円

設立： 2026年4月1日

決算期： 3月31日

事業内容：グループ経営管理、経営戦略の策定、M&Aの統括・実行、

バックオフィス業務の受託、資金調達や管理、人材育成

公式サイト：www.hainutech.co.jp(http://www.hainutech.co.jp)

HainuTechホールディングス株式会社

G管理部 コーポレートコミュニケーション室

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