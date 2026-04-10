ASUS、TUF Gamingシリーズより27インチフルHD、240Hzのリフレッシュレートと驚異の0.3ms応答速度の第5世代のゲーミングモニターを発売開始

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、TUF Gaming シリーズ第5世代モニターの最新モデル「TUF Gaming VG279QML5A」を、2026年4月10日（金）に全国の家電量販店やオンラインストアにて発売開始します。ゲーマーのみならず、FPS／eスポーツ志向の高度な環境から、デスクスペースや予算を抑えた導入をご検討の方々まで、多様なユーザーのニーズに対応した仕様となっています。競争力のある価格帯で提供される本モデルは、最新のGaming AI機能を搭載し、ゲーム体験を劇的に向上させるアップグレードを実現しています。

【製品特徴】

アップグレードしたスピード：240Hzのリフレッシュレートと0.3msの応答速度

- eスポーツにも対応：アップグレードしたスピード240Hzのリフレッシュレートと最小0.3ms（GTG）の応答速度により、残像感のない極めて滑らかな映像を実現。- 最新のGaming AI機能背景色に応じて照準色を自動調整する「Dynamic Crosshair」や、シーンを自動認識して画質を最適化する「AI Visual」を搭載。- sRGB 99%の鮮やかな色彩Fast IPSパネルにより、高速なレスポンスと高い色再現性を両立。ゲームの世界を美しく忠実に表現。- 利便性を高めるDisplayWidget Centerマウス操作だけでモニター設定を変更できる新しい専用アプリに対応し、設定の切り替えがよりスムーズに。

27型フルHD（1920 x 1080）のFast IPSパネルを採用。240Hzの高速リフレッシュレートと、最小0.3ms（GTG）の応答速度により、激しい動きの中でも残像感を極限まで抑え、プロレベルの滑らかな映像を提供します。

ティアリングのない滑らかな映像

NVIDIA G-SYNCおよびAMD FreeSync Premiumテクノロジーに対応し、カクつきや画面割れ（ティアリング）のない滑らかな映像を実現します。さらに、ASUS独自のELMB Sync（Extreme Low Motion Blur Sync）により、高フレームレートでのゲームプレイ時でも残像を排除します。

次世代の勝利をサポートする「Gaming AI」テクノロジー

Dynamic Crosshair: 画面の背景色に合わせて照準の色を自動で反転・調整し、どのようなシーンでもターゲットを正確に捉えることができます。

AI Visual: 画面上のコンテンツを自動的に検出し、DisplayWidget Centerを通じて、最適なデフォルト設定またはユーザーがプリセットしたモニター設定に調整します。

- 製品名： TUF Gaming VG279QML5A- パネルサイズ： 27型ワイド（16:9）- パネル種類： Fast IPS / アンチグレア- 最大解像度： 1920 × 1080（フルHD）- リフレッシュレート： 240Hz- 応答速度： 0.3ms (最小)- 入出力端子： DisplayPort 1.4 × 1、HDMI 2.0 × 2- 主な機能： ELMB SYNC、Gaming AI、GameVisual、DisplayWidget Center- 保証：3年間- 発売日： 2026年4月10日（金）製品詳細：https://www.asus.com/jp/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg279qml5a/(https://www.asus.com/jp/displays-desktops/monitors/tuf-gaming/tuf-gaming-vg279qml5a/?utm_source=PR&utm_medium=Link)ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

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