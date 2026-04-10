株式会社HESTA大倉、第6回中国国際消費品博覧会に出展

株式会社HESTA大倉

株式会社HESTA大倉（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：広澤克実、以下HESTA大倉）は2026年4月13日～18日に中国・海南省にて開催される「第6回中国国際消費品博覧会」に出展いたします。

HESTA大倉ブースイメージ

本博覧会は、アジア太平洋地域最大級の消費精品展示会として知られており、今回は、「開放が世界の消費をリードし、イノベーションが素晴らしい生活を駆動する」がテーマとなっています。出展する国・地域の代表団数は過去最多を記録し、展示面積は約128,000平方メートル、4,000社以上の企業が参加、来場者数は48万人以上が見込まれています。展示内容は、消費テクノロジー、宝飾品、高級食品・健康食品など多岐にわたり、メイン会場である海南国際会展センターのほか、三亜市の国際ヨット展示エリア、博鰲楽城国際医療旅行先行区の国際健康消費展示エリアなど複数拠点で開催されます。

HESTA大倉は、日本の高品質な製品や文化を発信することを目的に、伝統工芸品や食品、ライフスタイル商品を出展いたします。

■出展概要

・期間：2026年4月13日(月)～18日(土)

・会場：海南国際会展センター（中国・海南省）

・住所：258 Binhai Blvd, Xiuying District, Haikou, Hainan, 中国 570312

・HESTA大倉ブース：3号館3C02

・ブース面積：50平方メートル

・協力企業：日本ハム株式会社、株式会社りらいぶ、国分グループ本社株式会社、

株式会社ポイントピュール、株式会社シャリオン、金秀バイオ株式会社、

株式会社御菓子御殿、有限会社マイスター (順不同)

・出展内容：日本の高品質な製品

中国・海南島における各種プロジェクトをご協業いただける企業様を募集中

HESTA大倉は、今後も中国・海南島における各種プロジェクトを継続的に推進してまいります。

本取り組みに関連し、商品展開や販路連携、共同プロジェクトなど、さまざまな形でご一緒いただける企業様を広く募集しております。

ご関心をお持ちの企業様やお問い合わせをご希望の方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

【お問い合わせ先】

株式会社HESTA大倉 / 経営企画部広報課

E-mail：okura.press@okura.co.jp

TEL：06-4256-4250

株式会社HESTA大倉について

1962年の創業以来、主にニュータウン開発、戸建・注文住宅販売、建築・リフォーム事業を展開し創業より63年余り、延べ12万世帯に住宅を提供してまいりました。AI＋IoT技術を利用したスマートホーム事業を推し進めるほか、2023年（令和5年）4月には社名をHESTA大倉に改め、2024年（令和6年）より「軽くて、薄くて、曲がる、貼れる」新型太陽光パネル「HESTAソーラー」の販売・施工を行っています。「HESTA」は、ギリシア神話に登場し、家庭生活の守護神として崇められた “ヘスティア” が由来です。「人々の生活を守り支える守護神のような存在になりたい」という想いを込めたブランド名「HESTA(へスタ)」にて展開するIoTホームサービスに「HESTAヘルスケア」や「HESTAソーラー」を取り入れた、健康に、便利に、安心な暮らしをご提供してまいります。

株式会社HESTA大倉

代表者：代表取締役社長 広澤 克実

設立：昭和39年1月

本社：東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞ヶ関ビル6階

資本金：1億円

事業内容：エネルギー事業、不動産業、建設業、リゾート・飲食事業

コーポレートサイト：https://okura.co.jp/

HESTAソーラー：https://hestasolar.com/

MSC再生医療：https://hesta-smartcity.com/renewal/project/msc

大倉クラブ＆ホテルズ：https://okura-club-hotels.com/

スポンサードアスリートページ：https://okura.co.jp/athlete/

〈本リリースに関するお問い合わせ〉

株式会社HESTA大倉 / 経営企画部広報課

E-mail：okura.press@okura.co.jp

TEL：06-4256-4250