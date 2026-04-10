【HR総研分析】2025年度「新入社員のエンゲージメント合同調査」結果レポート：傾向と対策を公開

ProFuture株式会社

人事のプロを支援するポータルサイト「HRプロ(https://www.hrpro.co.jp/)」を運営するProFuture株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：寺澤 康介）の研究機関であるHR総研(https://www.hrpro.co.jp/hr_souken/)は、2025年度新入社員が就業して1年が経過したタイミングで、「エンゲージメント合同調査」を実施いたしました。HR総研により本調査の全体傾向について分析・考察した結果のエッセンスをまとめたレポートを公表いたします。

本レポートは、2025年度入社から約1年が経過した新入社員を対象とした「エンゲージメント合同調査」の結果をまとめたものです。

新入社員の現状を可視化し、今後の「新人研修・育成計画・採用活動」をより効果的にアップデートすることを目的に実施いたしました。

調査には35社、合計844名の新入社員が参加。ProFuture株式会社が提供するサーベイ『エンゲージメントコンパス(https://www.hrpro.co.jp/ec.php)』※を用い、HR総研が全体傾向を多角的に分析・考察したエッセンスを報告いたします。

【本レポートのポイント】

結果レポートはこちら :https://www.hrpro.co.jp/bc.php?id=97710

・満足度と残留意図の矛盾を分析：

「満足度が高くても会社を辞める」新入社員の最新傾向と本音を分析。

・「定着」を左右する真の要因とは：

新入社員は「会社支援」、年次は進むと「自律性・処遇」へ。変化する重要指標。

・高いスコアを維持する中堅企業の傾向など、自社の状況を客観視するための

ベンチマークとして活用いただける市場データを整理。

次年度の育成・採用に向け、離職防止に直結するアクションを提言します。

組織開発や、次年度の育成計画を検討する際の情報収集として、ぜひ本レポートをご活用ください。

【調査結果サマリー】

『残留意図と最も関係性が強い「組織エンゲージメント」、向上のポイントは？』

●「信頼・互恵」が最も高く、職場の信頼関係に新入社員の満足度が高い傾向

● 24年度新入社員のエンゲージメントは前年よりやや高い、特に中小企業が高水準

●「満足度」が高い一方、特に大企業の「残留意図」が低く早期離職リスクか

● 組織エンゲージメントレベルが高いほど「残留意図」が顕著に高い傾向

結果レポートはこちらから :https://www.hrpro.co.jp/bc.php?id=97710【調査概要】

調査名称： 【HR総研】「2025年度新入社員のエンゲージメント合同調査」

調査目的： 新入社員のエンゲージメントスコアを可視化し、今後の育成・採用活動に活かしていただく

調査主体： HR総研（ProFuture株式会社）

調査期間： 2026年2月3日（火）～2月27日（金）

調査方法： エンゲージメントサーベイツール「エンゲージメントコンパス」にて収集・分析

調査対象： 参加申込した企業に2025年4月より新卒入社された新入社員の方



【※エンゲージメントコンパスとは】

人事のプロを支援するポータルサイト「HRプロ」（ProFuture株式会社）が無料で提供するエンゲージメントサーベイ。国内エンゲージメント研究の第一人者である学習院大学の守島基博教授が監修。「9つの規定要因（原因）」「エンゲージメント（現在の状態）」「6つの結果変数（行動・成果）」を分析し、改善ポイントを提示します。設問は46問まで絞り、HR領域の課題に特化した対策を打てるように設計、自社の経時変化や他社（全社・同規模）との比較も可能になっています。

▼特設サイトはこちら(https://www.hrpro.co.jp/ec.php)

▼サービスガイド（PDF）はこちら(https://www.hrpro.co.jp/pdf/ec/engagementcompass_overview.pdf)

結果レポートはこちらから :https://www.hrpro.co.jp/bc.php?id=97710

※本レポート内容は、引用、参照いただけます。

下記要項にてお問合せ先までご連絡をお願いいたします。

１）出典の明記：HR総研（ProFuture株式会社）「2025年度新入社員のエンゲージメント合同調査」

２）HR総研へのご連絡

・会社名、部署・役職、氏名、連絡先

・引用元名称（調査レポート名) と引用項目（図表No）

・目的

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【本調査に関するお問い合わせ】

HR総研（ProFuture株式会社）/エンゲージメント合同調査事務局

support-ec@profuture.co.jp

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