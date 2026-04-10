LOWRYS FARM が毎回大人気の「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーションアイテムを2026 年5 月1 日（金）より発売

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40 以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社⾧:北村 嘉輝）のLOWRYS FARM（ローリーズファーム）は、毎回好評いただいている株式会社サンリオ（本社:東京都品川区）とのコラボレーションアイテムを2026 年5 月1 日（金）よりLOWRYS FARM店舗、and ST TOKYO、and STストア23 店舗、公式WEBストアand ST、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて販売開始いたします。

LOWRYS FARMは、毎回ご好評いただいている「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーションアイテムを発売いたします。今回は、サンリオの人気キャラクターたちが勢ぞろい。ビーチやプールなど気分を上げてくれる夏先取りのラインアップをお届けします。LOWRYS FARMでしか手に入らない特別感たっぷりの雑貨13 型を展開いたします。

■LOWRYS FARM「サンリオキャラクターズ」コラボレーション概要

販売日:

2026 年5 月1 日（金）10:00～

※販売店舗の営業時間に準ずる

特設サイト:

https://www.dot-st.com/lowrysfarm/concept/?dispNo=013005009

※詳細は特設サイトをご確認ください。

取扱い店舗:

1. LOWRYS FARM全店舗

※アウトレット店舗は、御殿場プレミアムアウトレット店のみ展開

※販売ルールにつきましては特設サイトをご確認ください。

2. and ST TOKYO

※販売ルールにつきましては特設サイトをご確認ください。

3. and STストア23 店舗

※アウトレット店舗では展開無し。

※販売ルールにつきましては特設サイトをご確認ください。

4. オンラインストア

公式WEBストア and ST、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion

※ZOZOTOWN、Rakuten Fashionは順次販売開始

■商品詳細

毎回大人気のぬいキーホルダー。今回はハローキティだけでなく、全キャラクターの水着と日焼け水着の2 種ずつを展開。夏にぴったりのコスチュームが“カワイイ”LOWRYS FARM でしか手に入らないアイテムです。

商品名:【サンリオキャラクターズ】／ぬいキーホルダー8

価格:2,490 円（税込）

カラー展開:全30 種

これまでのコラボレーション企画で大人気だったポーチツキエコバッグが、今回は全身型ポーチにアップデート。これまで通りのポーチ使いはもちろん、カラビナを付けているのでキーホルダー感覚でも楽しんでいただけます。エコバッグには夏らしいボーダー柄にそれぞれのキャラクタープリントが施されたデザインで、持っているだけで気分を上げてくれること間違いなしです。

商品名:【サンリオキャラクターズ】／ポーチ付きエコBAG

価格:3,490 円（税込）

カラー展開:ハローキティ、ハローキティ日焼け、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ウサハナ

夏らしいカラフルなメッシュ素材にキャラクター刺繍が施されたポーチ。ジップデザインで、開閉しやすい仕様にしているのでペンタイプのアイテムも収納できます。同色の合皮のハンドルを付けているので、持ち運びしやすいのも嬉しいポイントです。

商品名:【サンリオキャラクターズ】／メッシュポーチ

価格:1,690 円（税込）

カラー展開:ハローキティ、ハローキティ日焼け、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ウサハナ

バッグの持ち手や、ビーチサイドで髪をまとめる時にポイントになること間違いなしの、キャラクターフェイス型ヘアバンス。日焼けキティのハイビスカスやラインストーンデザインは他にはないこだわりのデザインです。

商品名:【サンリオキャラクターズ】／ヘアバンス

価格:2,490 円（税込）

カラー展開:ハローキティ赤リボン、ハローキティ黒リボン、ハローキティ日焼けレッド、ハローキティ日焼けブラック、シナモロール、マイメロディ、クロミ

夏らしいキラキラストーンが施されたヘアピンはキャラクターとロゴの2 本セット。クリップ型なので付けやすく、ヘアはもちろんトートバッグなどにつけるアレンジ使いにもおすすめのアイテムです。

商品名:【サンリオキャラクターズ】／キラキラSETヘアピン

価格:1,490 円（税込）

カラー展開:ハローキティ×タイニーチャム、ハローキティ×ミミィ、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ウサハナ

夏らしいクリア素材のキーホルダーの中にサンリオのキャラクターパーツが入っているシャカシャカキーホルダー。ハローキティには、ラメを施し、細部までこだわりを詰め込んだアイテムです。一つでも十分なボリューム感がありますが、他キャラクターとセットでバッグやポーチにつけるのもおすすめです。

商品名:【サンリオキャラクターズ】／シャカシャカキーチャーム

価格:1,690 円（税込）

カラー展開:ハローキティレッド、ハローキティブラック、ハローキティ日焼け、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ウサハナ

これまでのコラボレーション企画で大人気だったビーズキーチャームにサンリオのキャラクターたちが登場。ハローキティも日焼けバージョンにアップデートし、これからの季節にぴったりのアイテムです。

商品名:【サンリオキャラクターズ】／ビーズキーチャーム

価格:2,490 円（税込）

カラー展開:ハローキティ日焼けブラック、ハローキティ日焼けレッド、シナモロール、マイメロディ、クロミ、ウサハナ

夏らしいビーズ素材が“カワイイ”カードケース。チャーム部分が取り外しできるので、カードケース単体としてもお使いいただけます。程よい立体感のあるリボンとハイビスカスがデザインポイントです。

商品名:【サンリオキャラクターズ】／ビーズポーチ

価格:2,200 円（税込）

カラー展開:ブラック、レッド、日焼け

夏らしいビーズ素材が“カワイイ”リップケース。ハローキティをイメージした配色デザインになっています。程よい立体感のあるリボンとハイビスカスがデザインポイントです。

商品名:【サンリオキャラクターズ】／ビーズリップPKC

価格:1,690 円（税込）

カラー展開:ブラック、レッド、日焼け

カット素材のボリュームシュシュ。ヘアまとめはもちろん、手首につけてワンポイントとして使用いただくのもおすすめです。ハローキティのチャームは取り外しができるので、お好きなところにつけてアレンジ可能なのも嬉しいポイントです。ポニーテールをした際に、揺れるKITTYちゃんが“カワイイ”アイテムです。

商品名:【サンリオキャラクターズ】／チャームツキカットシュシュ

価格:1,690 円（税込）

カラー展開:ハローキティ黒リボン、ハローキティ日焼けブラック、ハローキティ赤リボン、ハローキティ日焼けブラウン

ビーチやプールサイドで活躍しそうな大判タオル。夏のお出かけにぜひ使っていただきたいアイテムです。同じデザインの“キンチャクポーチ”や“キンチャクトートBAG”とのセット使いもおすすめです。

商品名:【サンリオキャラクターズ】／フェイスタオル

価格:1,490 円（税込）

カラー展開:ブラック、レッド

夏らしいメッシュ素材にハローキティがプリントされたA4 サイズの巾着トート。ハンドルが⾧いので肩掛けしながら出し入れしやすいのがポイントです。同生地の“キンチャクポーチ”とのセット使いもおすすめです。

商品名:【サンリオキャラクターズ】／キンチャクトートBAG

価格:1,890 円（税込）

カラー展開:ブラック、レッド

夏らしいメッシュ素材にハローキティがプリントされた巾着ポーチ。ふかふかの生地がポイントで、メイクポーチとしてはもちろん、“キンチャクトートBAG”とのセット使いもおすすめです。

商品名:【サンリオキャラクターズ】／キンチャクポーチ

価格:1,490 円（税込）

カラー展開:ブラック・レッド

■「株式会社サンリオ」について

1960 年に設立。「みんななかよく」という企業理念のもと、ハローキティをはじめとする多くのキャラクターを通じて、世界中に笑顔と幸せを届けています。ギフトを通じて真心を贈る「ソーシャル・コミュニケーション・ギフト・ビジネス」を軸に、近年ではエンターテインメントやデジタル分野など、キャラクターの魅力を多角的に展開しています。

＜公式サイト＞https://www.sanrio.co.jp/

■LOWRYS FARM（ローリーズファーム） について

私に、まっすぐ。をコンセプトに、

ローリーズファームは、「いま着たい」トレンド感と、

「ずっと着たい」スタンダードなアイテムで、

すべての大人の女性を、応援します。

＜公式WEBストア and ST＞ https://www.dot-st.com/lowrysfarm/

＜Instagram＞@lowrysfarm_official https://www.instagram.com/lowrysfarm_official/

＜Tiktok＞@lowrysfarm_official https://www.tiktok.com/@lowrysfarm_official

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40 を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500 店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目21 番1 号 渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2 丁目21 番1 号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official