Mimotype Technologies GmbHが日本市場参入 ― 光活性タンパク質（OAP）の研究協力パートナーを募集開始！

サン・テンコンサルティング合同会社

Mimotype Technologies GmbHは、先端研究や産業応用向けに光学的に活性なタンパク質を開発・供給する企業です。彼らの新しい製造技術により、OAPは現在、より手頃な価格となり、多くの新しい用途で利用可能になりました。

主力製品のmScarlet3は、高輝度・高安定性を備え、組織工学, バイオナノ材料, イメージング、量子フォトニクス、機能性コーティングなど幅広い分野で応用可能です。

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Mimotypeのサービス

- mScarlet3のカスタム応用支援当社はmScarlet3の特性を活かした各種応用について、研究用途・開発用途に最適化した提案を行います。イメージング、量子フォトニクス、機能性コーティングなど、用途に応じたアドバイスを提供します。- 製品提供・サンプルキット研究用途向けのmScarlet3サンプルキットを提供可能です。用途に合わせた量の調整や、サンプル送付に関するご相談も承ります。- 技術解析・評価サポート光物理特性（量子収率、蛍光寿命、安定性など）の測定や、組み込み材料との相性評価など、技術的解析に関するサポートを提供します。必要に応じて、応用に関するデータ提供も可能です。- 応用資料・情報提供mScarlet3の仕様書、応用例、技術資料を提供。お客様のプロジェクトに合わせて、必要な情報やドキュメントをカスタマイズして提供します。- mPlum、1dTomato、mHoneydew、ECFPなどのその他のOAPについても、ご要望に応じて対応可能です。

mScarlet3 の特性と機能

- mScarlet3 は、緑の光(540nm)で励起される非常に高い明るさ、迅速かつ完全なクロモフォア成熟、安定した赤色発光を持つ単量体赤色蛍光タンパク質です。- 内因性の光物理特性には、量子収率約 0.75、消光係数約 104,000 M⁻¹ cm⁻¹、単指数蛍光寿命約 4 ns が含まれます。※- フラビン補因子（FMN/FAD）と結合することで、磁場による蛍光強度の調整が可能で、細胞系で約 20%の変調が観察されています。- ソフトマトリックス（ポリマーやシルクフィブロインなど）に埋め込むことで、熱安定性と光安定性が向上します。- 固体状態のコーティングとして処理されると、光エネルギーを熱に変換（光―熱変換発電）する能力も持ちます。※mScarlet3（約4ns）の固有蛍光寿命と、LED照射下での実使用寿命は混同しないでください。OAPは埋め込まれるマトリックスに依存しますが、ほぼ初期の発光を維持したまま、100時間以上の照射下でも動作可能です。mScarlet3サンプルキット

※サンプルキットのご用意もございます。

研究協力パートナー募集

Mimotypeでは、光活性タンパク質の新しい応用開発にご協力いただける 研究協力パートナー を募集しています。個人・団体・企業を問わず、興味のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

サン・テンコンサルティングは、Mimotypeの日本事務局です。国内でのお問い合わせ対応、マーケティング、およびビジネスを担当いたします。Mimotypeに関するサービス内容、サンプルや詳細情報をお求めの方は、お(https://www.san-ten.co.jp/%E9%80%A3%E7%B5%A1%E5%85%88)気軽にお問い合わせください。(https://www.san-ten.co.jp/%E9%80%A3%E7%B5%A1%E5%85%88)