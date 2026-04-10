TVアニメ『ブルーロック』×東急不動産 BLUE LOCK SCRAMBLE -渋谷制覇- サテライトin LED DAIBA STUDIO

LED TOKYO株式会社

2026年4月20（月）よりTVアニメ『ブルーロック』×東急不動産 BLUE LOCK SCRAMBLE -渋谷制覇- サテライトin LED DAIBA STUDIO の開催が決定いたしました。

昨年秋に渋谷で実施された催事にて販売した、描き下ろし等身イラスト＆描き起こしミニキャライラストを使用したオリジナルグッズの販売予定しております。この機会をお見逃しなく！

【開催情報】

開催期間：2026年4月20日(月)～4月30日(木)

開催場所：デックス東京ビーチ3F LED DAIBA STUDIO

営業時間：平日11:00~20:00 土日祝 11:00~21:00

※イベントの内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【商品情報】

※状況に応じて、購入制限の数量は予告なく変更・解除を行う場合がございます。

【完売情報・その他ご案内に関してのお問い合わせ先】

03-6434-7390

※お電話でのお問い合わせは平日10:00～19:00に対応しております。

土日祝日は対応しておりません。

◆TVアニメ『ブルーロック』公式サイト

https://tv.bluelock-pr.com/tv1st/

◆TVアニメ『ブルーロック』公式 X

https://x.com/BLUELOCK_PR

※すべての内容に関しまして、予告なく変更や中止となる場合がございます。

予めご了承ください。

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会