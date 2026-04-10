E判定からの逆転合格を「仕組み」で実現。高校受験の完全個別伴走型サービス「逆転合格EAシフト」を本格始動！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、

株式会社学研教育ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：勝野哲也）は、2026年4月

1日、志望校合格までを徹底的にマネジメントする、高校受験専門伴走型サービス「逆転合格EA

シフト」を正式にリリースいたしました。本サービスは、「E判定」という厳しい現実に直面して

いる中学生を対象に、志望校合格から逆算したロードマップを提示し、「実行までを徹底サポー

ト」いたします。学習内容と時間について的確にコーチングし、劇的な逆転合格を目指す、完全個

別伴走型学習サービスです。

■ サービス誕生の背景：授業だけでは埋まらない「空白の時間」

成績が伸び悩む多くの生徒が抱える課題は、学校の授業以外の「自習時間」にあります。「目的・目標を考えずに、とにかく机に向かっている」「家で何を、どう勉強すればいいか分からない」などの迷いが、学習効率を下げ、結果として志望校との距離を広げてしまいます。特に逆転合格を目指す場合、現在の自分の状況を正確に把握し、合格までの緻密な戦略を立てることが不可欠となります。「逆転合格EAシフト」は、E判定（模試や志望校判定での最低ランク）からA判定（合格可能性が非常に高いランク）へのシフト（転換）を図り、判定を大きく引き上げることで、目標の高校への逆転合格を目指します。生徒一人ひとりに面談を通じてヒアリングを行い、戦略図となる「逆転合格ロードマップ」を無料でご提供します。入会後は専任のコーチがつき、週1回の面談と毎日の進捗確認によって、生徒が学習を「やり切る」ためのサポートを徹底します。

■「逆転合格EAシフト」のお申し込みはこちら

逆転合格EAシフト。「逆転合格ロードマップ」を無料でご提供

https://eashift.gakken.jp/lp1/

■ 「逆転合格EAシフト」が提供する3つの解決策

1. カリキュラムではなく「個別計画」を最後までやり切る

現在の一般的な学習塾は教科指導がメインとなり、カリキュラムを進めることを前提とした授業が実施されています。「逆転合格EAシフト」は、自学自習の伴走を徹底します。最初に計画した内容を予定どおりにやり切ることで、生徒一人ひとりの目標にあった学習を進めます。

2. 迷いを排除する「逆転合格ロードマップ」

成績表、学校の評定、テスト点数など細かいヒアリングから全要素を分析し、現在の偏差値と内申点を算出。入試日から逆算して「今日、どの単元を、何問やり切るか」の「逆転合格ロードマップ」を1日単位で可視化します。

3. 目標達成に向けた「進捗管理」と「伴走」

現役大学生コーチが、毎日の学習進捗をオンライン面談と個別チャットで徹底サポート。日々の学習を「やり切る」までマネジメントしながら、孤独になりがちな受験勉強を二人三脚で支えます。

■サービス概要

逆転合格EAシフト：面談風景（イメージ）

サービス名： 逆転合格EAシフト

対象： 中学1年生～中学3年生

主な内容： 逆転合格ロードマップ作成、面談実施、毎日の進捗報告

詳細はこちら：https://eashift.gakken.jp/lp1/

■株式会社学研教育ホールディングス（Gakken Kyoiku Holdings Co., Ltd.）

https://khd.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：勝野 哲也

・法人設立年月日：2009年4月2日

・資本金：10,000,000円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：学習塾事業

■株式会社学研ホールディングスについて

URL：https://www.gakken.co.jp/

1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社。教育分野では、「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、「科学」と「学習」に代表される学習教材の出版コンテンツ事業、教科書・保育用品など園・学校事業を、医療福祉分野では、サービス付き高齢者向け住宅事業や認知症グループホーム事業、保育園・学童などの子育て支援事業を展開。グローバル150か国以上で教育・医療福祉に関わる活動を行っています。2023年11月、新たに掲げた大志（Aspiration）「人の可能性をどこまでも追求する会社へ」の実現を目指し、子どもから学生、社会人、シニアまで、あらゆる世代の好奇心に寄り添い、すべての人の挑戦を応援する企業として、人と社会の可能性の拡大に貢献してまいります。2025年9月期売上高1,991億円、連結子会社82社。東京証券取引所プライム市場上場（証券コード：9470）。