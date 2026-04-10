ロゴ部門で過去最大の1138点の出品　タイポグラフィの最新トレンドが俯瞰できる『日本タイポグラフィ年鑑2026』4月13日発売

株式会社パイ インターナショナル

1969年に『日本レタリング年鑑』としてスタートし、本年度版で通算47冊目の発行。本書は13名の審査委員によって、総出品数2101点から選び抜かれた作品を481点掲載しています。作品は広く海外からも一般公募で受付け、会員から選ばれた審査委員と前年度のグランプリ受賞者による厳正な審査により、全出品作品の中から「グランプリ」1点、部門ごとの「ベストワーク賞」や審査委員が個人の視点で評価の高い作品または作家に贈られる「審査委員賞」が授与されます。タイプフェイス、ロゴタイプ・シンボルマーク、VI、グラフィック、エディトリアル、研究・実験など10のカテゴリーで、タイポグラフィの最新トレンドが俯瞰できます。今年度のグランプリ作品は2100点を超える出品の中で、VI部門から選出。ロゴ部門では過去最大の1138点の出品があり、その中から選ばれた優れた作品を多数掲載しています。

『日本タイポグラフィ年鑑2026』

https://pie.co.jp/book/i/6083/

日本タイポグラフィ協会と日本タイポグラフィ年鑑

日本タイポグラフィ協会は、文字のコミュニケーションを主体とした表現技術の発展をめざし、1964年に結成された日本レタリングデザイナー協会を引き継いで、1971年に設立されました。現在は海外にも会員組織が広がり、タイポグラフィの広報活動や展覧会の開催、知的財産権の研究など、さまざまな活動を展開しています。『日本タイポグラフィ年鑑』は、日本タイポグラフィ協会が毎年発行しているものです。1969年発刊の『日本レタリング年鑑』を前身に、1976年には『日本タイポグラフィ年鑑』

とタイトルをあらため、優れたタイポグラフィの歴史を記録し続けてきました。

グランプリ

ビジュアル・アイデンティティ部門

「人吉温泉 あゆの里」

茂村 巨利／人吉温泉 あゆの里

ベストワーク

ビジュアル・アイデンティティ部門

「北のはしベーカリー」

鎌田 順也、三本木 千和／市印相沢食料百貨店

ロゴタイプ・シンボルマーク部門

「石切」

田畑 知彦／Hi BASE 東 泰成

グラフィック部門

「桑沢賞2025 賞状」

渡辺 和音／桑沢デザイン研究所同窓会

パッケージ部門

「ソフィスタンス ハンドウォッシュ」

粟辻 美早／SDI

インフォグラフィック部門

「月刊 データジャーナリズム」

加藤 啓太郎／朝日新聞社

学生部門 グランプリ

「文字の物語 弘道軒清朝体活字の源流を辿る」

鎌形 春花／武蔵野美術大学

作品展情報

2,101点の応募作品の中から選出した、 グランプリ、学生部門グランプリ、ベストワークなどの上位高得点作品を一堂に展示します。タイポグラフィデザインの「今」をお楽しみください。

期間：2026年4月17日 | 金 | ― 5月29日 | 金 |

時間：11:00-18:00 土日祝／休

場所：竹尾 見本帖本店

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-18-3

TEL：03-3292-3669

▼詳細はこちら

https://takeopaper.com/finder/exhibition/20260417/

＜関連イベント＞

スペシャルトーク（申込制先着順）「日本タイポグラフィ年鑑2026グランプリ」

今年度のグランプリ受賞者をお招きし、制作秘話などをお話いただきます。

出演 ※敬称略

茂村巨利（日本タイポグラフィ年鑑2026 グランプリ受賞者）

中野豪雄（日本タイポグラフィ年鑑2026 出版委員会委員長）

日時：2026年5月20日｜水｜18:00-19:30

会場：神田カンファレンス・ルーム ※竹尾 見本帖本店 同ビル4F

参加：無料（要予約）

書籍概要

書名：『日本タイポグラフィ年鑑2026』

https://pie.co.jp/book/i/6083/

仕様：A4判（297×210mm）／ハードカバー／288Pages（Full Color）

定価：本体13,000円+税

ISBN：978-4-7562-6083-3 Ｃ3070

発売日：2026年4月13日

編集：NPO法人日本タイポグラフィ協会

発行元：パイ インターナショナル

書籍に関するお問い合わせ

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