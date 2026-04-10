日本精化、新たなサウンドロゴを導入しブランド強化へ

日本精化株式会社

日本精化株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役執行役員社長：矢野 浩史）は、企業認知度の向上と一貫した企業ブランディングの確立を目指し、新たにサウンドロゴを制作・導入したことをお知らせいたします。サウンドロゴ動画は https://www.nipponseika.co.jp/info/1772/(https://www.nipponseika.co.jp/info/1772/) よりご覧いただけます。

■サウンドロゴ制作の背景

これまで、弊社は紙媒体や看板などの静止画を中心とした広告展開を行ってまいりましたが、音声や動画における企業認知の形成や記憶の定着が未着手の状態でした。サウンドロゴは、短い尺でも企業ブランドの特徴を記憶に刻む効果が高く、企業紹介動画、製品紹介動画、イベント、ラジオなどの多接点において一貫性を確保することを目指しています。

■特徴

NFC VISION 2030が掲げる「みんなを笑顔に」、そして弊社の「多様性」や「未来志向」のコンセプトを反映させたサウンドロゴを制作しました。

■今後の展開

本サウンドロゴは、今後展開する動画広告や音声広告などのデジタル施策をはじめ、ステークホルダーとの各種コミュニケーションにおいて横断的に活用してまいります。継続的な使用を通じて、日本精化株式会社のブランド浸透を図ってまいります。

日本精化株式会社

**会社概要**

- 本社所在地：大阪府大阪市中央区備後町2丁目4番9号 日本精化ビル10F

- 代表者名：矢野 浩史

- 上場：東証プライム

- 資本金：59億3322万円

- 設立：1918年02月

- 事業内容：機能性製品及び環境衛生製品の製造販売、不動産の賃貸

- ウェブサイト：https://www.nipponseika.co.jp/

- 公式Instagram：https://www.instagram.com/nfc_corporate_official/