【2026年4月10日(金)移転リニューアル】「AIGAN イオンモール堺北花田店」が店舗面積を約2倍に拡大し2Fへ。

愛眼株式会社

メガネ・補聴器を取り扱う「AIGAN」（https://www.aigan.co.jp/）を運営する愛眼株式会社（本社：大阪市天王寺区、代表取締役社長：佐々 昌俊）は、2026年4月10日（金）、大阪府堺市のイオンモール堺北花田にて「AIGAN イオンモール堺北花田店」を移転リニューアルオープンいたしました。

■リニューアルのポイント

今回のリニューアルでは、以前の3Fからアクセスに優れた2Fの中央へと場所を移し、店舗面積を約2倍に拡大。これまでの商品数を絞り込んだスタイルから、専門店ならではの圧倒的な品揃えへと進化いたしました。世界的に注目を集めるブランドを多数導入し、北花田の地で「憧れのアイウェア」に出会える、新しい体験をご提供いたします。

- ゆったりと選べる開放的な空間へ

広々とした店内には、より多くのフレームやサングラスが並び、専門知識を持つスタッフとともに、納得のいくまでメガネ選びを楽しめる空間へと生まれ変わっています。

- 「TOM FORD（トムフォード）」をはじめ、人気のナショナルブランドを大量入荷

「本物の価値」を求めるお客様に応えるため、世界的なナショナルブランドを拡充いたしました。

TOM FORD（トムフォード）: 誰もが一度は憧れる、洗練されたラグジュアリーブランド。

その他、取り扱いブランドの一例: Ray-Ban（レイバン）、GUCCI（グッチ）、OAKLEY（オークリー）など。

- 国家検定資格者による安心のコンサルティング

確かな知識と技術を持つ「眼鏡作製技能士」が在籍 。フィッティングから視力測定、アフターケアに至るまで、プロフェッショナルな視点でお客様をサポートいたします。

- 「補聴器」や「聞こえ」の相談もお任せください

お一人おひとりの「聞こえ」に関するお悩み、補聴器に関する疑問にスタッフが親切丁寧にお答えします。

■商品

AIGANプライベートブランドやブランド品を多数取り揃えております。

気分、ちょこっとUP！

“やわらかるい”素材で「ズレる・耳の痛み・鼻に跡が残る」などのメガネ3大あるあるを軽減する「POCOP(ポコプ)」は、累計販売本数100万本を達成したAIGANの人気シリーズです。

鏡の中の自分に、もう一度恋をする。

「昔の私に戻りたい」のではなく、「今の私を、もっと好きになりたい」。

Re:Witch（リウィッチ）は、そんな女性の心の奥底にある、ひそかな願いを叶えるために生まれたメガネフレームです。鏡に向かってメイクを仕上げ、最後にメガネをかける。

その瞬間が、「今日もいい感じ」と自分にエールを送る、 心弾む時間へと変わります。

スポーツも、ビジネスも、これ1本。

AIGANの「ちょこスポ」は、通勤から本格スポーツまで対応する機能性と、ビジネスシーンにも合うシャープなデザインが特長です。健康的な毎日をサポートします。

LIFE is ART

Ammirare(アンミラーレ)は他にはない独創的なデザインが美しいレディース向けのメガネです。装用者が自身の持つ世界観、または好む世界観を表現するアイテムとして長きに渡って装用してもらいたい。という想いを込めて開発しました。思わず誰かに語りたくなる29種の擬人化した果実カラーネームをラインナップ。（桃の逆襲、仏頂面なラフランス、陽気なクランベリー、繊細なアサイーetc...)

テンプル(つる)の内側には果実カラー名をシルク印字し、他にはないアタッチメントを形成しています。

都会的なClassic Design～クラシックデザイン～

日本のものづくりが生みだす究極の軽さとかけ心地が特長の「reton(リトン)」。リラックススタイルでも、オンスタイルでも使いやすいデザインと機能性を両立しました。

AIGAN補聴器レンタルで、あなたにぴったりの聞こえを体験しませんか？

AIGANでは、お客様に心からご納得いただいて補聴器をご購入いただきたいという想いから、大好評の「補聴器お試しレンタル」を実施しています。1,000種類以上の中から、最適な一台をお選びいただけます。ご自宅でじっくり聞こえを体験できるだけでなく、店頭では音質の調整や操作方法のレクチャーなど、専門スタッフが何度でも無料でサポートいたします。

「長く使うものだからこそ、じっくり試して選びたい」「日常生活で本当に役立つか試したい」という方にぴったりのサービスです。ぜひこの機会に、AIGANの補聴器レンタルで、より快適で、より豊かな毎日を手に入れてください。

■５つの無料サービス

ご愛用のメガネのメンテナンスもAIGANにお任せください。視力測定・クリーニング・フィッティング・ネジ入れ・調整の「5つの無料サービス」を行っております。

■取り扱いブランド

■メガネ

Ray-Ban(レイバン)、GUCCI(グッチ)、COACH(コーチ)、TOM FORD(トムフォード)、OAKLEY(オークリー)、POLICE(ポリス)、JILL STUART(ジル・スチュアート)、FURLA(フルラ)、LINE ART(ラインアート)など

＜AIGANプライベートブランド＞

壊れにくいメガネ「スマートフィット」、変形に強いバネのメガネ「スプリングラス」、お手軽しなやかメガネ「フワッティ」、キッズメガネなど

■サングラス

Ray-Ban(レイバン)、GUCCI(グッチ)、COACH(コーチ)、TOM FORD(トムフォード)、OAKLEY(オークリー)、POLICE(ポリス)、coleman(コールマン)など

＜AIGANプライベートブランド＞

目もとの美肌対策サングラス「UV420NIRカットグラス」、釣り専用偏光サングラス「ストームライダー」、ヘッドライトの眩しさ軽減サングラス「ウィズドライブ」など

■補聴器

Signia(シグニア)、Phonak(フォナック)、oticon(オーティコン)、Nikon(ニコン)

■店舗情報店舗名：AIGAN イオンモール堺北花田店

店舗名 ：AIGANイオンモール堺北花田店

オープン日：2026年4月10日(金)

所在地 ：〒591-8008 大阪府堺市北区東浅香山町4丁1-12イオンモール堺北花田2F

電話番号 ：072-245-9661

営業時間 ：10：00～21：00

※「AIGANイオンモール堺北花田店」は、眼鏡作製技能士在籍店です。

■会社情報

商号 ：愛眼株式会社

本社所在地：〒543-0052 大阪市天王寺区大道4丁目9番12号

代表者 ：代表取締役社長 佐々 昌俊

資本金 ：5,478百万円

設立 ：1961年1月11日

事業内容 ：当社グループは、眼鏡・補聴器・サングラスその他関連商品を取り扱う

眼鏡専門店チェーンを展開しております。

メガネの愛眼ホームページはこちら(https://www.aigan.co.jp/?pr)

メガネの愛眼オンラインショップページはこちら(https://online-shop.aigan.co.jp/?pr)