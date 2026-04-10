【導入事例】エンジニアリング企業のエボルテックBacklog活用で組織課題解決のプロセスをナレッジ化

株式会社ヌーラボ

株式会社ヌーラボ(https://nulab.com/ja/)（本社：福岡県福岡市、以下 ヌーラボ）が提供するプロジェクト・タスク管理ツール「Backlog(https://backlog.com/ja/)」は、請負・受託開発やエンジニア派遣を手がけるエボルテック株式会社（本社：愛知県名古屋市、以下 エボルテック）において、組織運営や管理部門の業務改善に活用されています。

エボルテックでは、Backlogを活用したタスク管理の仕組みを管理部門から組織全体へ広げることで、会議運営の改善や業務の属人化解消を推進。タスクの進捗や課題解決のプロセスを可視化し、知見を組織のナレッジとして蓄積することで、メンバーが主体的に課題解決へ取り組む「自走するチーム」の実現につなげています。

※以下、事例取材記事『「組織をより良くする」知見の連鎖。管理部門へのBacklog浸透で実現した“自走するチーム”への変革(https://backlog.com/ja/customers/case-study-evoltech/)』よりコメントを抜粋・編集・再構成。

■ 「Backlog」を導入した背景

エボルテックは、請負・受託開発やエンジニア派遣を中心に事業を展開するエンジニアリング企業です。名古屋本社のほか浜松・長野にも拠点を構え、エンジニアの多くが顧客先常駐の形で業務に携わっています。

同社では、組織課題の解決に向けた会議において、現状共有や報告に時間が割かれ、本来議論すべき内容に十分な時間を確保できないという課題がありました。また、業務の進め方や資料が個人に依存し、過去の情報を探すのに時間がかかるなど、業務の属人化も問題となっていました。

こうした状況を改善するため、タスク管理と情報共有を一元化できるツールとしてBacklogを導入しました。導入後は、組織課題の解決プロセスを可視化し、業務の進め方や判断の経緯を組織の知見として蓄積する取り組みを進めています。

■「Backlog」を活用した取り組み

会議前の情報共有により、議論中心の会議へ改善

エボルテックでは、Backlogのドキュメント機能を活用し、会議前にメンバーが議事録へ報告内容を書き込む運用を行っています。事前に情報を共有することで、会議では現状確認に時間を費やすのではなく、課題解決に向けた議論に集中できる体制を整えています。

課題テンプレートを整備し、タスク管理を標準化

Backlogの課題登録時にはテンプレートを活用し、必要事項を入力するだけでタスクを登録できる仕組みを整備。担当者や期限日の設定を徹底することで、タスク管理のルールを組織内に浸透させています。

業務プロセスを蓄積し、組織ナレッジとして活用

定型業務では、完了時に次回のタスクを登録する運用としています。これにより、業務手順や関連資料がBacklogに蓄積され、過去の対応を参照しながら業務を進められる環境が整いました。さらに、タスクの進捗や議論の経緯も記録されるため、業務ノウハウを組織の知見として共有できる仕組みとなっています。

■ エボルテック株式会社 担当者のコメント

エボルテック株式会社 名古屋開発センター マネージャー 営業・採用担当 大河原氏

Backlogを活用することで、業務の進め方や課題解決のプロセスが組織のナレッジとして蓄積されるようになりました。タスクの進捗ややり取りが可視化されたことで、メンバー同士のコミュニケーションも活発になり、会議を待たずに課題が解決する場面も増えています。今後はBacklogに蓄積されたナレッジをさらに活用し、AIなども取り入れながら、新たな業務改善につなげていきたいと考えています。

今後、労働人口が減少するにつれ、働く“チーム”を構成するメンバーや雇用形態は、どんどん多様化すると言われています。ヌーラボは、このような環境下において、所属や立場が異なる人たちでチームを形成する場面が増え、共通の目標に向かって作業を効率的に進めるための、「チームワークマネジメント(https://nulab.com/ja/teamwork-management/)」が必要になると考えています。

今後も、多種多様な職種・業種、規模のチームで働くお客さまが、活用ニーズや環境に合わせた使い方を実現できるよう、Backlogを初めとしたヌーラボサービスの改善を行っていく予定です。

■ ヌーラボが提供するサービスについて

ヌーラボは、異なる職種や違う部門のメンバーで形成されたチームが共通の目標に向かって自律的に協働し、組織全体の生産性を向上させる「チームワークマネジメント(https://nulab.com/ja/teamwork-management/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=20251201)」を提唱し、PDCAがスムーズに回るための包括的なサービスを提供しています。

・プロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」：https://backlog.com

・オンラインホワイトボードツール「Cacoo」：https://cacoo.com/ja/

・組織の情報セキュリティ・ガバナンスを高める「Nulab Pass」：https://nulab.com/ja/nulabpass

■ 株式会社ヌーラボについて

代表者：橋本正徳

本社：福岡県福岡市中央区大名一丁目8-6 HCC BLD. 2・6・7

東京事務所：東京都港区芝大門二丁目1番16号 ＋SHIFT SHIBADAIMON B1F

コーポレートサイト：https://nulab.com

採用サイト：https://careers.nulab.com/