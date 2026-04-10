【5月14日（木）19時開催＠オンライン】Web副業×投資で増やす──給料だけに依存しない生き方へSBI FXトレード・デイトラ共同ウェビナー開催のお知らせ

SBI FXトレード株式会社

SBI FXトレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤田行生、以下「当社」）と株式会社デイトラは、これからの時代に求められる「働き方」と「資産形成」の両輪をテーマとしたコラボウェビナー「【給料だけに依存しない生き方へ】Web副業×" NISAの先" の投資戦略「稼ぐ力×増やす力」の実践講座」を2026年5月14日（木）19:00～にオンライン開催いたします。

本ウェビナーは、SBI FXトレード公式YouTubeチャンネルにて無料でライブ配信いたします。

■ライブ配信概要

日時：2026年5月14日（木）19:00～20:00

会場：当社公式YouTubeチャンネルでのライブ配信

参加費：無料

主催：SBI FXトレード株式会社／株式会社デイトラ

視聴申込URL：https://forms.gle/UiDw9gfkYgKxxgGU7

■開催背景

近年、日本では物価上昇や円安の進行が続き、「将来のお金」に不安を感じる方が増えています。現金や預金に頼った資産管理では、実質的な資産価値が目減りするリスクも高まっています。

また、人生100年時代を迎え、長期的に安定した資産形成を実現するためには、支出を抑えるだけでなく、投資の原資となる「入金力（稼ぐ力）」を高める視点が、これまで以上に重要となっています。

こうした環境下では、入金力を高めながら、その資金を効率的に運用し、資産を「増やす力」を身につけることが、持続的な資産形成の鍵となります。

また、いわゆる人生100年時代を迎え、長期にわたって安定した資産形成を実現するためには、支出を抑えるだけでなく、投資の原資となる「入金力（稼ぐ力）」を高めるとともに、その資金を効率的に運用し、資産を「増やす力」を身につけることが、これまで以上に重要になっています。

本ウェビナーでは、

- Webスキルを活かした副業によって「稼ぐ力」を高める方法- 外貨運用を通じて資産を育てる「増やす力」のコツ

という「稼ぐ力」と「増やす力」の両輪によるアプローチについて、体系的に解説します。

■セミナー構成

・PART 01｜両社対談 これからの時代に求められる働き方とお金の賢い育て方

-副業・フリーランス拡大の背景

-インフレ時代の資産形成

-「人的資本×金融資本」のハイブリッド戦略

・PART 02｜デイトラ

-資産形成を加速させる「入金力」の高め方

-「早く始める」より「太く始める」という考え方

-節約型vs自己投資型のシミュレーション比較

-キャッシュフロー・クワドラント

-未経験から副業成功者のリアル事例

Webスキル（SNS運用・動画編集・ライティング・AI活用サイト制作など）による月5～10万円の副収入の作り方を解説します。

・PART 03｜SBI FXトレード お金の教養をつけて“増やす力”を育てよう

-NISA・iDeCoの次に知るべき「為替のリアル」

-円安が続く背景と、私たちの生活・資産への影響

-日本円だけに依存することのリスク

-FXは仕組みを知れば外貨運用の1つになる

-外貨運用初心者におすすめの「つみたて外貨」とは

円安が進む背景を整理しながら、為替が生活に与える影響、日本円だけに偏らない資産の持ち方について解説します。

また、FXの仕組みをわかりやすく解説するとともに、外貨運用の選択肢としての考え方や、初心者向けの「つみたて外貨」についてもご紹介します。

・PART 04｜Q&A

■登壇者プロフィール

藤田行生

SBI FXトレード株式会社 代表取締役社長。

神奈川県相模原市出身、中央大学経済学部卒業

改正外為法施行後の1999年から国内黎明期のFX事業において主に外国為替ディーラーとして従事。

2008年5月SBIグループでの本格的なFX事業立ち上げのため、SBIリクイディティ・マーケット（株）の設立に尽力。

為替ディーリングやシステムなどの責任者を務め、2020年6月SBIリクイディティ・マーケット（株）取締役副社長に就任。その後SBIグループのFX専業会社であるSBI FXトレード（株）代表取締役社長に就任し、現在に至る。

大滝昇平

株式会社デイトラ 代表取締役社長。

熊本県出身、立命館大学法学部卒業。営業職を経て未経験からプログラマーへ転身し、フロントエンドからバックエンドまで幅広い開発業務に従事。その後フリーランスエンジニアとして実務経験を積み、2019年にオンライン学習プログラムの提供を開始。2020年にオンラインスクール「デイトラ」として法人化し、株式会社デイトラ代表取締役に就任。「1日1題」のステップ形式で仕事をしながら学べるカリキュラム設計と業界最安級の価格帯を武器に、累計受講生は3万人を超える。現在は新コース・新サービスの企画開発から広報・ブランディング戦略まで幅広く手がけるほか、XやYouTubeを通じたキャリア・働き方に関する情報発信にも積極的に取り組んでいる。

■本ウェビナーで得られること

・給料だけに依存しないキャリア戦略

・入金力を高める具体的方法

・インフレ時代における分散投資の考え方

・外貨運用を資産形成の選択肢の一つとして理解する視点

■SBI FXトレード株式会社について

SBI FXトレードは、東証プライム市場上場のSBIホールディングス株式会社傘下、SBIグループの100％子会社です。外国為替証拠金取引（FX）に特化し、初めての方にもわかりやすく、上級者の方にも納得いただける高度なお取引など、FX専業だからできる、きめ細やかなサービスをお届けしております。

▶URL：https://www.sbifxt.co.jp/

■株式会社デイトラについて

株式会社デイトラは、2019年の創業以来、社会人向けオンラインリスキリングスクール「デイトラ」を運営し、累計3万人を超える受講生にWeb制作・Webデザイン・プログラミング等の実践的なデジタルスキル教育を提供してまいりました。

「1日1題」のステップ形式カリキュラムにより、働きながらでも無理なく学べる設計と手頃な価格帯を両立し、未経験から実務で通用するスキル習得を支援しております。

▶URL：https://daily-trial.co.jp/

SBI FXトレードはSBIグループが掲げる「顧客中心主義」のもと、顧客満足度NO.1企業を目指し、これまで以上にお客さまが真に求めるサービスを追求してまいります。

今後ともSBI FXトレードをよろしくお願い申し上げます。

【投資にかかる手数料等およびリスクについて】

全サービスを通して原則、口座開設・維持費および取引手数料は無料です。ただし、当社が提供するその他の付随サービスをご利用いただく場合は、この限りではありません。また、元本および利益が保証されるものではありません。決済方法は反対売買による差金決済での清算となります。お取引を始めるに際しては、「契約締結前交付書面」、「取引約款」等をよくお読みのうえ、取引内容や仕組み、リスク等を十分にご理解いただき、ご自身の判断にてお取引くださるようお願いいたします。

≪SBIFXTRADEおよび積立FX＜つみたて外貨＞（店頭外国為替証拠金取引）≫

店頭外国為替証拠金取引は、取引金額（約定代金）に対して少額の取引必要証拠金をもとに取引を行うため、取引必要証拠金に比べ多額の利益を得ることもありますが、その一方で短期間のうちに多額の損失を被る可能性があります。外貨での出金はできません。経済指標の結果によっては価格が急激に変動し、思わぬ損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が預託した証拠金の額を上回ることもあります。取引価格、スワップポイント等は提供するサービスによって異なり、市場・金利情勢の変化等により変動しますので、将来にわたり保証されるものではありません。取引価格は、買値と売値に差があります。決済方法は反対売買による差金決済となります。SBIFXTRADEにおいては、個人のお客さまは取引価格に応じた取引金額の4％以上の証拠金が必要となり、証拠金額の最大25倍までのお取引となります。法人のお客さまは一般社団法人金融先物取引業協会が毎週発表する通貨ペアごとの為替リスク想定比率*を取引金額に乗じて得た証拠金が必要となります。積立FX＜つみたて外貨＞においては、取引価格に応じた取引金額の33.334％以上の証拠金が必要となり、証拠金額の最大3倍までのお取引となります。証拠金の詳細については、当社ホームページの取引ルールをご確認ください。

*為替リスク想定比率は、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第31項第1号に規定される定量的計算モデルを用い算出します。

商号等：SBI FXトレード株式会社（金融商品取引業者）

登録番号：関東財務局長（金商）第2635号

加入協会：一般社団法人金融先物取引業協会

一般社団法人日本暗号資産等取引業協会

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■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

SBI FXトレード（株）広報窓口

fxt-pr@sbifxt.co.jp