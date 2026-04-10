「.Bloom＆メロキス展 2026」hmv museum 渋谷6にて開催決定！

株式会社ホーム社

株式会社ホーム社と株式会社A3は、hmv museum 渋谷6で2026年5月23日(土)～6月14日(日)にかけて開催する展示会「.Bloom&メロキス展 2026」(https://eeo.today/pr/bloomellow-hmv-shibuya/)の発表を行いました。

同展示会には、株式会社ホーム社が誇る人気BLレーベル「メロキス」(https://mellowkiss.homesha.co.jp/)と「.Bloom」(https://bloom.homesha.co.jp/)より総勢36名の作家陣が参加。描き下ろしイラストを使用した新規グッズの販売はもちろん、作品の名場面やイラスト色紙、ネームや複製原画展示などを行うほか、ドラマ化された作品の衣装展示も行います。

入場は全日チケット制とし、ローソンチケットにて発売中。

＜「.Bloom&メロキス展 2026」 特設サイト＞

https://eeo.today/pr/bloomellow-hmv-shibuya/

「.Bloom&メロキス展 2026」開催にあたり、株式会社ホーム社よりメッセージ

読者の皆様からの温かいご声援のおかげで、『メロキス』は 2025年12月に8周年を、『.Bloom』は 2026年3月に10周年を迎えることができました。

これもひとえに、魅力的な作品を生み出してくださる先生方、いつも愛を持って応援してくださる読者の皆様、関係各所の皆様のお力添えのおかげと、心より感謝申し上げます。

その感謝の想いを込めて、この度、hmv museum 渋谷 6 にて『.Bloom&メロキス展 2026』を開催いたします！ ページをめくるたびに胸が高鳴るあの名シーンや美しいイラストの数々を、ぜひ展示会場という特別な空間でご体感ください。

皆様のご来場を、心よりお待ちしております!

描き下ろしのテーマは「月と太陽」

.Bloom＆メロキス作品のカップリングキャラクターが「月と太陽」をイメージした衣装をまとった豪華描き下ろしイラストが登場。

さらに、作品に込められた熱量を肌で感じることができる貴重な複製原稿の展示や、細部にまでこだわった新規グッズの販売も実施いたします。

『.Bloom&メロキス展 2026』開催情報

【開催期間】

2026年5月23日(土)～6月14日(日)

【開催場所】

hmv museum 渋谷6(https://www.hmv.co.jp/fl/34/129/1/)

(「HMV&BOOKS SHIBUYA」渋谷モディ 6F)

【チケット情報】

入場チケット：1,100円(税込)

（タロット風箔押しミニカード付き／全５種ランダム）

グッズ付チケット：3,300円(税込)

（アクリルブロック2個セット)

※グッズ付きチケットにも「タロット風箔押しミニカード」が付きます。

【チケット発売スケジュール】

3月27日(金)17:00～6月14日(日)19:00

※土日日時指定券は、各回入場受付30分前までの販売。平日日付指定券は各日19:00まで販売いたします。

※全ての入場チケットはローソンチケットにて販売となり、紙チケットにて発券となります。発券に関する詳細は受付サイトをご確認ください。

※会場での当日券の販売はございません。

【展示会概要】

人気タイトルの原稿や未公開ネーム、雑誌の歴代表紙の展示など、「.Bloom＆メロキス」の魅力がつまった特別な企画展となっております。ご来場いただく皆様に、周年を彩ってきた作品の世界観をご堪能いただける素敵な空間をご用意いたしました。

［展示会のポイント］

・「タロット風箔押しミニカード」の配布（全5種ランダム配布／セット販売にて事後通販予定）

・人気タイトルの名場面展示

・イラスト色紙展示

・ドラマ『PUNKS△TRIANGLE＜パンクス・トライアングル＞』衣装展示

・オリジナルグッズの販売

・『簡易的パーバートロマンス 7』発売記念「⾚原ねぐ先生」初サイン会の実施

【参加作家】

.Bloom(https://bloom.homesha.co.jp/)

上野ポテト／echo／沖田有帆／小畑つねちか／かくたすず／久喜わかめ／楠いろ／幸田みう／末広マチ／スズヒロ／赤原ねぐ・瀬森菜々子／芹澤知／奏島ゆこ／高橋秀武／駄々／たなと／畠たかし／早寝電灯／ふじとび／文田とり／本郷地下／みくま／虫歯

メロキス(https://mellowkiss.homesha.co.jp/)

壱あらた／如月マナミ／熊雪ふる／小丸オイコ／しっけ／鈴丸みんた／鶴子／ななつの航／ハシモトミツ／ぴみちゃん／芽沢めい／山森ぽてと

【主催】

株式会社ホーム社・株式会社A3

株式会社ホーム社 会社概要

設立：1969年8月30日

所在地：東京都千代田区神田神保町3-29 共同ビル5F・7F

代表者：代表取締役 茂木行雄

HP：https://www.homesha.co.jp/

【事業内容】

雑誌・書籍・コミックスの出版

株式会社A3（エースリー）会社概要

設立：2012年9月27日

所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者：代表取締役 小澤隆史

HP：https://athree3.com/

【事業内容】

IPリアルプラットフォーム事業