江戸川コナンが渋谷・梅田に降臨！劇場版『名探偵コナン　ハイウェイの堕天使』公開記念東西二大ビジョンで3D映像を放映

株式会社パス・コミュニケーションズ

2026年劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開と、

4月8日（水）に発売される原作者・青山剛昌によるコミックス第108巻の発売を記念し、

渋谷・梅田に設置された「dipビジョン」にて、『名探偵コナン』の3D映像を期間限定で放映いたします。

本映像は、「渋谷/梅田 のみなさんこんにちは！」という呼びかけとともにコナンが登場し、

画面から飛び出すような立体演出を楽しめる、当ビジョン限定のオリジナルコンテンツです。

最新作『ハイウェイの堕天使』の世界観にあわせ、羽が舞い散る印象的な演出を取り入れ、

作品の持つスリリングな雰囲気を3Dで表現。

渋谷・梅田の街中で、臨場感あふれる映像体験をお届けします。

30秒のオリジナル映像は、2026年4月10日（金）から5月10日（日）までの期間中、

1時間あたり複数回放映予定です。

梅田でしか見ることのできない期間限定の特別映像を、この機会にぜひご覧ください。

渋谷109フォーラムビジョン梅田dipビジョン

※ご撮影の際は通行の妨げとならないようご配慮ください。

※建物への直接のお問合せはご遠慮ください。

■109フォーラムビジョン

常に多くの人が滞留する渋谷ハチ公広場前に設置されており、電車内からも視認可能です。

スクランブル交差点での複数媒体によるシンクロ放映をはじめ、

「Vtuber 茜ソラン」のオリジナルコンテンツ映像など、絶賛放映中！

所在地：東京都渋谷区神南1-23-10（MAGNET by SHIBUYA109壁面）

放映時間：9:00～24:00（15時間）

ウェブサイト：https://oogatavision-navi.jp/vision/shibuya/v13001-n-1/

Xアカウント：https://x.com/Akane_Soran?s=20

■dipビジョン

大阪梅田駅前に2023年1月に設置された、100平米超の3D動画を楽しめるビジョンです。

「ウメダのウドンチャン」「Vtuber 茜ソラン」のオリジナルコンテンツ映像など、絶賛放映中！

所在地：大阪府大阪市北区芝田1-1-26

放映時間：7:00～23:00(16時間)

※有音時間は平日9:00-20:00土日祝10:00-20:00

ウェブサイト：https://oogatavision-navi.jp/vision/umeda/v27000-n/

Xアカウント：https://x.com/umedaBS3D https://x.com/Akane_Soran?s=20

■本件に関するお問い合わせ

株式会社パス・コミュニケーションズ

https://pas-com.co.jp/contact/

TEL： 03-5216-3012

担当：森山 info@pas-com.co.jp

【 会社概要 】

社名：株式会社パス・コミュニケーションズ

本社所在地：東京都千代田区神田神保町2-30 昭和ビル4F

代表取締役：代表取締役社長 星野 二朗

設立：1998年9月30日

(1935年創業の株式会社アドエー社を2008年1月吸収合併)