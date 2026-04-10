ボードゲーム『流氷の航路』2026年5月発売。ルールもコンポーネントも美しい、協力型ボードゲーム。

株式会社オインクゲームズ

オインクゲームズは新作ボードゲーム『流氷の航路』を5月23日（土）・24日（日）のゲームマーケット2026春で発売します。一般販売開始日は5月29日（金）です。北米では8月のGenConにて先行販売、ヨーロッパでは10月にドイツで行われるSpiel Essenにて先行販売をします。みんなでカードを15枚並べ切ることを目指す協力ゲーム。1人でじっくり遊ぶことも可能です。

『流氷の航路』は、プレイヤー全員で探検隊となり、それぞれが思考と工夫をめぐらせ、アイテムを駆使しながら航路の横断を目指す、協力ゲーム。並び立つゴールカードに向けて、航路を徐々に広げのばしていく、ロマン溢れる盤上の冒険です。この手番で自分はどのようにふるまうべきか？アイテムをどのように活用すべきか？情報がうまく共有できない中、成功に向けて意識をひとつにしていく。心躍る体験を、どうぞ。

1から9までの数字が書かれた3色のカードを、スタート地点から逆ピラミッド状に順番に並べてゆき、ゴールまで並べきると全員の勝利となる協力ゲームです。ただし、カードの並べ方には決まりがあり、何も考えずに出していくと置けなくなってしまうことも。お互いの手札の数字は隠されているため、手札を予想して助け合いながら、カードを並べきることを目指しましょう！

冒険に華をそえるのは、豪華なコンポーネントたち。

オーロラのように輝く加工を施した特別なカードに、氷山を思わせるカードスタンド。「無線機」「犬ぞり」「イヌイットの知恵」……など、風情あふれるアイテムカードも、気分を盛り上げてくれます。

つながれ

われらの希望

北西航路─北米大陸の北側で太平洋と大西洋を結ぶ、幻の航路。15世紀以降、多くの探検隊がその発見を夢見て挑戦し、氷山の中に消えた。

あなたたちもまた、同じ夢を見る探検隊だ。カードを15枚つなげることをめざす協力ゲーム。つなげ方にはきまりがあり、少しでも油断すれば航海成功ならず、後悔先に立たず。他の探検家のカードを予想しながら助け合い、アイテムを使い、人類が夢見た航路横断に成功せよ！

オインクゲームズは今後もデジタル／アナログなどのメディアにとらわれず、人々の日常生活をより楽しく豊かにするゲーム作品を提供してまいります。

【商品概要】

◆商品名：流氷の航路

◆価格：2,700円+税 （ゲームマーケット会場では特別価格2,500円で販売）

◆対象年齢：8歳以上

◆プレイ時間：約20分

◆プレイ人数：1~4人

◆内容物：氷山カード27枚 / ゴールカード6枚 / スタートカード1枚 / カードスタンド4個 / アイテムチップ12枚 / 遊び方説明書

◆ゲームデザイン：くじ えみ

◆アートワーク：高橋里衣、小松崎里恵

◆紹介ページURL：https://oinkgames.com/ja/games/analog/the-frozen-passage/

◆プレスキット：https://www.dropbox.com/scl/fo/kkvyk1njt7czespn1o934/AH8le5skyHxs241ziMtj3GY?rlkey=wvyxerkrrgoiia16e9hf2hdcn&st=jgf0wtua&dl=0(https://www.dropbox.com/scl/fo/kkvyk1njt7czespn1o934/AH8le5skyHxs241ziMtj3GY?rlkey=wvyxerkrrgoiia16e9hf2hdcn&st=jgf0wtua&dl=0)

【ゲームマーケット2026春概要】

名称：ゲームマーケット2026春

開催日時：2026年5月23日（土）・5月24日（日）

会場：幕張メッセ展示ホール 1・2・3・4

会場所在地：〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目１

URL：http://gamemarket.jp/access/

【会社概要】

社名 ： 株式会社オインクゲームズ

所在地 ： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-16-13 Naias神宮前 3F

設立 ： 2010年5月26日

代表者 ： 代表取締役 佐々木 隼 （ササキ ジュン）

URL ： https://oinkgames.com/

【お問い合わせ先】

株式会社オインクゲームズ

担当：稲垣

shop@oinkgms.com

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Instagram：https://www.instagram.com/oinkgms/