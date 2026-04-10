音楽コミュニティ「DICT Music DAO Classics」の枠組みから石塚玲依によるEP『Retention』が4月10日に配信リリース！

株式会社Link & Innovation

Web 3.0 / DAOによる共創イノベーションのための社会実験コミュニティである「DICT」（運営会社：株式会社Link & Innovation）から派生した、作曲家と演奏家による音楽コミュニティである「DICT Music DAO Classics」（運営会社：株式会社Virgo）の枠組みから、多くのアニメ作品の音楽を手掛ける作曲家の石塚玲依によるピアノソロのための作品群から成るEP『Retention』（全5曲）が、2026年4月10日に配信リリースされました。

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https://inpartmaint.lnk.to/aNnhSw(https://inpartmaint.lnk.to/aNnhSw)

■心暖まるピアノ小品集『Retention』

『Retention』ジャケット画像（アートワーク: CYON）

本EP『Retention』（リテンション）は、約1～2分の短い5つのピアノ小品によって構成されています。どこか懐かしく美しい旋律とハーモニーが、聴く人だけでなく演奏者自身の心も整えるでしょう。演奏も比較的容易なものとなっていますので、多くのピアノ愛好家の皆様の新たなレパートリーとなることを願っています。楽譜は後述する音楽コミュニティ「DICT Music DAO Classics」（ディクト・ミュージック・ダオ・クラシックス）の会員限定サイト等で販売予定です。

■新しいクラシック音楽文化の樹立を目指すプロジェクトの枠組みより創出

『Retention』は、2025年11月に発足した「新しいクラシック音楽文化を共創によって樹立する 作曲家と演奏者のためのサンドボックス・コミュニティ」である「DICT Music DAO Classics」の枠組みから誕生しました。

このコミュニティでは作曲家や演奏家の好奇心=内発的動機を重視しており、本小品集においても納期や方向性に関する指示は一切なく、作曲家の好奇心に基づき自由に作曲された楽曲となっております。

この枠組みではこれまでに石塚玲依をはじめ、大島ミチル、山下康介、東大路憲太ら人気劇伴作曲家らが約50曲を書き下ろし、演奏家のレパートリー拡充に尽力しています。

■新たな音楽利活用の仕組みで演奏家のレパートリーに

本小品集を含め、DICT Music DAO Classicsから創出される楽曲は、「演奏権」等一部著作支分権をコミュニティ会員に解放しており、会員期間中は演奏会やイベントで自由に（著作権管理団体への申請や支払いを必要とせず）演奏いただくことが可能です。私たちは、その他コミュニティ・ドリブンな仕組み等によって、コンテンツの利活用を促進させ、作曲家と演奏者のより良い活動環境の循環醸成と、新しいクラシック音楽文化の樹立を目指しています。コミュニティの概要や管理楽曲、入会に関する詳細は下記の公式ページよりご確認ください。

[DICT Music DAO Classics公式ページ: https://www.virgo-all-creation.com/dict-music-dao-classics ]

その他、演奏家にレコーディングや演奏の機会を提供し、自走を支援するプロジェクトも行っており、複数の作曲家と演奏家が参加して実施される次回プロジェクト《DMDc Project 002》に関するクラウドファンディングが4月12日(日)より開始されます。

[プロジェクトページ: https://for-good.net/project/1003303(https://for-good.net/project/1003303) ]

■国内外に多くのファンを持つ人気作家CYONがアートワークを担当

DICT Music DAO Classicsでは音楽作品とアート作品のコラボレーションも継続的に実施しています。通常の多くのジャケット画像は音楽制作と並行して制作されますが、当コミュニティでは音楽作品完成後、そのインスピレーションによって自発的に作品を創作するアーティストの作品を採用しています。

当コミュニティではそのアート作品の著作権はもちろん、独占的な使用権を有さず、あくまでも「アーティストの一作品」とのコラボレーションとして行い、商業主義的な観点ではなく好奇心に基づいた自律的な活動として、アーティストとの共創を継続的に実施しています。

本作においてはコピックアワード2021準グランプリ等を受賞し、国内外に多くのファンを持つ人気イラストレーターのCYON（しおん）が、完成済みの音源をもとにジャケット・イラストを書き下ろしました。

[商品情報]

商品名: Retention（リテンション）

作曲: 石塚玲依（いしづか・れい）

アートワーク: CYON（しおん）

収録時間: 約8分（全5曲）

商品番号: VI-0040

発売予定日: 2026年4月10日(金)

発売元: DICT Records（株式会社Virgo）

[収録曲]

1. Call（コール）

2. Cill（キル）

3. Cull（カル）

4. Cell（セル）

5. Coll（コル）

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[Staff]

Produce & Mastering: Takeki Mitome

Executive Producer: Shinya Yamamoto, PhD

[石塚玲依 Rei Ishizuka]

1988年生まれ、東京都出身。これまでにTVアニメ『進撃の巨人』や『わんだふるぷりきゅあ!』等のエンディング曲を作曲しているほか、TVアニメ『プリパラ』（2nd～3rd Season）、『カッコウの許嫁』、『雨と君と』、『あやかしトライアングル』、劇場アニメ『地球外少年少女』、『ポケットモンスター ココ』（共作）をはじめ、多数のアニメ作品のサウンドトラックを担当している。

吹奏楽やオーケストラからロックやミニマルなど、現代音楽由来の大きな世界観と明確なコンセプトを持った作風が特色で、キャッチーな背景音楽や、情景・心情を拾うフィルムスコアによる劇伴など、幅広く作り上げる作編曲家である。

東京音楽大学付属高等学校および東京音楽大学作曲指揮専攻（芸術音楽コース）卒業。

[石塚玲依プロフィールページ: https://www.imagine-music.co.jp/artist/index/20 ]

石塚玲依

[ CYON しおん]

山口県在住の作家。コピックをメインにアクリル・水彩・インク等様々な画材を使用して作品制作を行う。2019年にpixiv sketch×コピックアワード最優秀賞、2021年にコピックアワード2021準グランプリをそれぞれ受賞。各地で個展が開催され、その作品は国内外で展示されている。

[Instagram: https://www.instagram.com/cyoooooon/ ]

■共創イノベーションのための社会実験コミュニティ「DICT」

DICT (Design, Innovation, Co-Creation, Technology）は、2022年に社会起業家であり社会物理学者の山本晋也によって創設されたコミュニティです。Web 3.0とDAOを基盤に、デザイン、イノベーション、共創、テクノロジーを融合させた社会実験を通じて、新しい価値創造の形を模索しています。

DICTは国内外の多様な拠点で活動を展開し、創設からの3年間で15社の法人を排出してきました。起業家や研究者、プロデューサー、アーティスト、クリエイターが集い、国際的な共創を推進する共鳴場として注目を集めています。

[山本晋也プロフィール: https://www.virgo-all-creation.com/shinya-yamamoto ]

DICTロゴ

[株式会社Virgoについて]

株式会社Virgo（ヴァルゴ）は、2023年にDICTから誕生した企業の一つで、音楽出版事業、音楽レーベル（DICT Records）運営の他、書籍レーベルの運営、イベント企画・運営、タレントマネジメント、映像制作等を行なっています。

代表取締役: 山本晋也

本店所在地: 神奈川県三浦市南下浦町上宮田3494-8-504

[コーポレートサイト: https://www.virgo-all-creation.com/]

※本プレスリリースに関するお問い合わせは株式会社Virgoまで、Eメールにてお問い合わせください。

Email: support@fractal-dict.com