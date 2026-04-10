前回公演は即日完売！　「心の目」で観る狂言 を掲げる野村裕基主宰『第一回　狂言イデアの会』4月10日（金）チケット発売開始！

ロングランプランニング株式会社

『第一回 狂言イデアの会』が2026年5月10日 (日)に国立能楽堂（東京都 渋谷区 千駄ヶ谷 4-18-1）にて開催されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

カンフェティにてチケット発売中 :https://www.confetti-web.com/@/mansaku

公式サイト

https://mansaku.co.jp/information/performance/

野村萬斎の長男で、祖父・野村万作（人間国宝）と父に師事する狂言師の野村裕基が、主宰の狂言会「狂言イデアの会」第一回公演を5月10日（日）に国立能楽堂で開催します。

「イデア」とは哲学用語で、理性によってのみ認識されうる実在、いわば「心の目」で見るものを表す、古代ギリシャの哲学者プラトンの言葉です。狂言という表現を、イデアを通じて皆様にイメージ、観念、想像力をもってお届けする、という理念のもと、裕基自身が命名しました。

昨年5月「イデア狂言」として開催した第零回公演は、チケットも即日完売し、大変好意的な反響を頂きました。今回は狂言会としてよりわかりやすい会名に改め、会場を国立能楽堂に移し、満を持しての第一回公演となります。

今回、裕基は流儀独自の大曲『金岡（かなおか）』を初演します。万作・萬斎から厳しく指導を受けてきた、狂言の舞歌の様式美に真正面から挑みます。万作と萬斎、石田幸雄による『舟渡聟（ふなわたしむこ）』は、三者三様の老練な芸とコンビネーションが見どころ。また裕基と同世代の観世流能楽師 観世三郎太師に舞囃子『養老 水波之伝』、裕基の従叔父である野村昌司師に仕舞『菊慈童』で花を添えていただきます。留メは裕基が奇想天外な狂言『茸（くさびら）』を一門とともに勤め、賑やかに締めくくります。

新世代の狂言師の挑戦の舞台を、ぜひライブでお楽しみください。

【演目】

舞囃子「養老 水波之伝」

舟渡聟

仕舞「菊慈童」

金岡

茸

野村 裕基（のむら ゆうき）プロフィール



1999年10月9日生 AB型 東京都出身。

野村萬斎の長男。祖父野村万作及び父に師事。慶應義塾大学法学部卒業。能楽協会会員。 2025年より自主公演「イデア狂言」を主宰。

03年、3歳の時に『靱猿』で初舞台。初舞台の稽古から本番に至るまでの姿は、NHKのドキュメンタリー番組にも取りあげられた（DVD「小さな狂言師 誕生～野村萬斎・親子三代の初舞台」収録）。

17年『三番叟』初演。2018年パリで開催された「野村万作・萬斎・裕基×杉本博司『ディバインダンス 三番叟』」公演（ジャポニスム2018参加）では祖父・父と日替わりで三番叟を勤めた。

20年『奈須与市語』を披く。



21年WOWOW開局30周年記念・連続ドラマW『ソロモンの偽証』でドラマ初出演。Netflix制作のアニメーション映画『ブライト：サムライソウル』では主人公・イゾウの声を勤めた。

22年『釣狐』を披く。23年3月、初めての現代劇出演となる舞台『ハムレット』（野村萬斎演出・世田谷パブリックシアター）でタイトルロールのハムレット役を務める。朝日カルチャーセンター狂言クラス、早稲田大学・東京大学・成城大学の狂言サークルを指導。

公式X https://x.com/_yukinomura_





開催概要

『第一回 狂言イデアの会』

開催日時：2026年05月10日(日) 14:00

会場：国立能楽堂（東京都 渋谷区 千駄ヶ谷 4-18-1）

■出演者

舞囃子「養老 水波之伝」：観世三郎太

舟渡聟：野村万作・野村萬斎・石田幸雄

仕舞「菊慈童」：野村昌司

金岡：野村裕基・野村太一郎

茸：野村裕基・野村遼太・飯田豪・金澤桂舟・松川美韻希・石田淡朗・月崎晴夫・岡聡史・中村慶一・内藤響・深田博治

■チケット料金

S席：8,000円

A席：5,000円

B席：3,000円

（全席指定・税込）

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典

https://service.confetti-web.com