横浜市瀬谷区の歯科医院が「子どもがいて歯医者に行けない」悩みに対応

医療法人 笑顔を育む会

「歯が痛いけれど、子どもを預ける場所がない」

「治療中に泣いてしまったら、周囲に迷惑をかけてしまうのではないか」

こうしたお悩みから、歯科受診を後回しにしてしまう保護者の方は少なくありません。

横浜市瀬谷区の三ツ境駅前スマイル歯科では、小さなお子さまを持つ保護者の方々から寄せられた声を受け、2024年より院内託児サービスを提供してまいりました。

このたび、より多くの方に安心して歯科治療に専念していただける環境を整えるため、託児ルームのリニューアルおよび保育士の増員を実施いたしました。あわせて、託児サービスの紹介ページも全面的に刷新しております。

■ 託児サービス拡充の背景

近年、共働き世帯の増加や育児環境の変化に伴い、「子どもを預けられず通院できない」という課題が顕在化しています。

特に歯科治療は継続的な通院が必要となるケースが多く、受診機会を逃すことで症状の進行や重症化につながるリスクも指摘されています。

当院では、「ママとこどものはいしゃさんとして子育て中でも安心して通える歯科医院でありたい」という想いのもと、保護者の方が安心して治療に専念できる環境づくりに取り組んでいます。

■ リニューアルした託児サービスの特長

1．専用託児ルームの整備（新設・環境向上）

お子さまが安心して過ごせるよう、安全性と快適性に配慮した専用託児スペースを整備しました。年齢に応じた遊具や絵本を備え、リラックスして過ごせる環境づくりを行っています。

2．保育士増員による受け入れ体制の強化

保護者の方の通院ニーズに柔軟に対応できるよう、有資格の保育士を増員しました。これにより、より多くのお子さまの受け入れが可能となり、予約の取りやすさの向上にもつながっています。

3．治療に専念できるサポート体制の充実

治療中はお子さまをスタッフが責任をもってお預かりするため、保護者の方は周囲を気にすることなく、安心して診療に専念していただけます。

託児ルームの様子１.託児ルームの様子２.

■ 託児サービス紹介ページを全面刷新



今回のリニューアルにあわせて、託児サービスの利用方法やご利用の流れ、対象年齢、注意事項などを分かりやすくまとめた専用ページを新たに公開しました。

初めてご利用される方にも安心していただけるよう、実際の利用シーンがイメージしやすい構成とし、不安や疑問を事前に解消できる内容となっています。

詳細は、以下の専用ページよりご確認いただけます。

https://www.mitsukyo-smile.com/childcare/(https://www.mitsukyo-smile.com/childcare/)

■ 医院としての想い

三ツ境駅前スマイル歯科では、「通いたくても通えない」という状況を可能な限り解消し、すべての方が適切なタイミングで歯科医療を受けられる環境づくりを目指しています。

託児サービスの充実は、その取り組みの一環です。今後も、子育て世代の方々をはじめ、地域の皆さまが安心して通院できる歯科医院として、診療体制およびサービスのさらなる向上に努めてまいります。

■ 医院紹介

三ツ境駅前スマイル歯科では、「できるだけ削らない・抜かない」治療を基本方針とし、患者さま一人ひとりのライフスタイルや背景に配慮した診療を行っています。

小児歯科から矯正治療、歯周病治療まで幅広く対応し、長期的な口腔健康の維持をサポートしています。

また、「大人とこどもの歯ならび・矯正相談会（参加無料）」を定期的に開催しており、6歳のお子さまから大人の方までご参加いただけます。

さらに、LINEやオンラインによる相談にも対応しており、ご自宅から気軽に歯ならびや噛み合わせについてご相談いただくことが可能です。

最新の情報は当院ホームページからご確認ください。

【医院概要】

三ツ境駅前スマイル歯科

診療内容：小児歯科／小児矯正・成人矯正（マウスピース型矯正〈インビザライン〉・ワイヤー矯正）予防歯科／精密なむし歯治療／薬を用いた歯周病治療

所在地：〒246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境15-1



HP：https://www.mitsukyo-smile.com/

Instagram：https://www.instagram.com/mitsukyosmile/