「GLOOMY×VILLAGE VANGUARD　Darkness & Brightness　あくまもてんしも」のPOP UP SHOPを全国各地で開催

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション（所在地：愛知県名古屋市、代表取締役社長：白川篤典）は、「GLOOMY×VILLAGE VANGUARD Darkness & Brightness あくまもてんしも」のPOP UP SHOPを全国各地で開催いたします。「いたずらぐまのグルーミー」

グルーミーが「悪魔＆天使」姿になって登場！

本イベントでは、描き下ろし「悪魔＆天使」ビジュアルを軸にグッズを展開し、グルーミーの新たな魅力を体感いただける空間をご用意いたしました。キャラクターパネルとの撮影もお楽しみいただけます！

ぜひこの機会に「GLOOMY×VILLAGE VANGUARD Darkness & Brightness あくまもてんしも」へ遊びに来てください。

詳細を見る :https://www.village-v.co.jp/popup/030732/

■会場イメージ※掲載画像はイメージです。実際と異なる場合がございます。

■販売商品

＜Darkness & Brightnessシリーズ＞

アクリルヘアピン 各660円（税込）

しっかりとしたアクリルで、存在感ばつぐん。あくまとてんしで気分に合わせておめかしできます。

マルチマーカー（全6種） 各550円（税込）

ワンポイントにちょうどいい！ペットボトルや傘などに最適です。

グリッター缶バッジ（全8種） 各660円（税込）

ラメがゆらゆらと揺れるグリッター仕様で、光の当たり方によって表情が変わります。

バッグや服につけるだけで、さりげなく目を引く存在感。

※全8種のうち1種が入っています。※ブラインドパッケージのため種類はお選びいただけません。また、複数お買い上げいただいても全種類揃わなかったり、重複する場合がございます。

A５クリアファイル 550円（税込）

毎日使うものこそ、ちゃんとかわいく。軽くて丈夫な定番のクリアファイル。書類の整理はもちろん、バッグに入れてもかさばらず使い勝手◎

アクリルブロックフィギュア（全4種） 各1,100円（税込）

デスクや棚にそっと置くだけで、グルーミーが日常に入り込んでくる。

空間にちょっとした個性を足せるアイテムです。

※全4種のうち1種が入っています。※ブラインドパッケージのため種類はお選びいただけません。また、複数お買い上げいただいても全種類揃わなかったり、重複する場合がございます。

フレークシール 各990円（税込）

どこに貼るか考える時間も楽しい！天使も悪魔も選べます。

アクリルクリップ 各990円（税込）

書類やメモに挟むだけで、日常がちょっと可愛くなる。お仕事や勉強の時間に、さりげなく気分を上げてくれるアイテムです。

クリアマルチポーチ 1,760円（税込）

クリア素材でお気に入りグッズを見せびらかしちゃおう。透け感のあるデザインで、中身まで含めて楽しめます。

悪魔のアクセサリースタンド 2,200円（税込）

アクセもインテリアもこれ一つ。置くだけで空間に少しだけダークな雰囲気をプラス。

お気に入りを飾りながら楽しめる、“見せる収納”アイテムです。

トートバッグ 3,300円（税込）

A4サイズも入ります。普段使いしやすいサイズ感でどこへも一緒に。ラフに持てるのに、ちゃんとかわいいデザインです。

悪魔と天使の巾着 1,210円（税込）

コスメや小物の整理にも使える。日常にさりげなくグルーミーを。細かいものをまとめて入れられるから、バッグの中もすっきりします。実用性とかわいさ、どっちも欲しい人にちょうどいい◎

Tシャツ 4,400円（税込）

やさしい雰囲気のてんしグルーミーのTシャツ。ふんわりとしたカラーリングで、日常使いしやすい1枚です。

サイズ 120/S/M/L

トレーナー 7,150円（税込）

だぼっと着れるあくまグルーミーのスウェット。

ダークなグラフィックがコーデにアクセントを加えてくれる、頼れるアイテムです。

サイズ S/M/L

＜通常展開アイテム＞

手乗り鎮座ぬいぐるみ 3,520円（税込）

スタンダードカラーのグルーミーが、手のひらサイズに。

ちょこんと座る、このバランスがちょうどいい。

マスコット 各1,320円（税込）

血ありか、血なしか。

“Bloody”と“Clean”、どっちのグルーミーにする？

ぬいぐるランチバッグ 3,080円（税込）

やわらかいぬいぐるみのような質感で、触れるたびにちょっと癒される。ランチや小物入れにちょうどいいサイズ感で、毎日使いたくなるアイテムです。

ぬくいーず 各1,320円（税込）

気づいたら、ずっと触ってる。なんでか分からないけど、手が離せない。

手のひらサイズのグルーミーです。

その他アイテムも多数取り揃えております。



※各商品の在庫状況は店舗によって異なります。あらかじめご了承ください。

■開催会場

【大阪府】

会場：ららぽーとEXPOCITY

日程：2026年4月24日（金）～5月10日（日）

【愛知県】

会場：ららぽーと愛知東郷

日程：2026年4月24日（金）～5月10日（日）

【福岡県】

会場：ららぽーと福岡

日程：2026年5月15日（金）～6月7日（日）

※営業時間は施設営業時間に準じます。詳細は施設公式HPからご確認ください。

※営業時間の変更・臨時休業の実施など予告なく変更となる場合がありますので予めご了承ください。

各種URL

■ヴィレッジヴァンガード公式HP

https://www.village-v.co.jp/

■ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

http://vvstore.jp/?utm_source=press

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■グルーミー公式HP

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■グルーミー公式Instagram

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【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （平日10:00-18:00）