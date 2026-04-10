AIの導入をゴールにしない、求職者募集数を最大限に増やす「本質的な募集戦略」の考え方

ポーターズ株式会社お申込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260422?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0410#contact-form

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京都港区、代表 西森 康二）は、株式会社船井総研 ヒューマンキャピタルコンサルティングと共同で「求人ごとの決定率見えていますか？AIに振り回されない派遣向け募集戦略(https://lp.porters.jp/seminar_260422?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0410#contact-form)」と題した無料セミナーを2026年4月22日（水）13:30～15:00でオンラインにて開催いたします。

▼▼セミナー概要▼▼

派遣企業による求職者採用の多くの場面でAIを活用した業務効率化が試みられるようになりました。しかし、AIがトレンドワードになりすぎていることもあり、本質的に何を行い、どの場面でAIを使えば成果が最大化されるのかがわからないといった方も多くいるのではないでしょうか？



そこで今回の派遣DX戦略セミナーでは、AIというバズワードに踊らされすぎない、求職者募集数を最大限に増やす「本質的な募集戦略」について解説します。



AIを活用しても求職者募集につまずいてしまう企業の特徴をはじめ、成功している企業がどの数字を見ながら募集戦略を立てているのかといった「募集戦略の立て方」や求人ごとの決定率向上に向けた具体的な取り組みなどについて、船井総研HCとポーターズの両社の視点から解説していきます。

▼▼こんな人におすすめ▼▼

・AIの活用に取り組んではいるものの、決定数増加にうまくつなげられていないと感じている方

・現場を楽にするためにAIを導入したが、現場がうまく活用できておらず、打ち手に困っている方

・募集数の最大化に向けて、「AIを活用しよう」といった表面的な答えではなく、本質的な改善につながる考え方を模索している方

・競合他社に負けない、独自の募集戦略を構築していきたいと考えている方

▼▼登壇者の紹介▼▼

▼▼開催概要▼▼

詳細を確認する :https://lp.porters.jp/seminar_260422?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0410#contact-form株式会社船井総合研 ヒューマンキャピタルコンサルティングHRビジネスコンサルティング部近藤 幹太氏ポーターズ株式会社Consulting Unit. 人材業界システム エバンジェリスト牧港 謙[表: https://prtimes.jp/data/corp/33277/table/197_1_17b03c00c7eb006f1618db29a74f867c.jpg?v=202604101051 ]

セミナーお申し込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_260422?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR0410#contact-form

人材紹介・派遣企業向けクラウド型マッチングシステム「PORTERS」のご紹介

１.CRM機能

PORTERSの3つのおすすめ機能

候補者との関係構築を、より戦略的に

一元管理で、対応漏れや重複接触を防止

求職者の属性・経歴・過去のやりとりを蓄積し、リレーションを強化。

フェーズごとの適切なアプローチで、紹介決定率を高めます。

２.オートマッチング

最適な人材をワンクリックで提案

スキル・経験・希望条件と求人案件の情報を照らし合わせ、自動でマッチ度の高い候補者を表示。

マッチング条件も柔軟に設定でき、人の手では見落としがちな細かな要件も結びつけられ、マッチング漏れや質のばらつきを防止します。

3.人材事業に特化したダッシュボード

人材事業に特化したダッシュボードで 歩留まりを可視化

20年以上人材業界を支えるサービスを提供してきた経験から、人材ビジネスに必要なデータを精査し、一目で歩留まりがわかるKPI管理を実現。

人材事業を立ち上げたばかりでもすぐに利用できる便利な機能です。

ポーターズ株式会社について

■URL： https://www.porters.jp/

■所在地：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者：代表取締役 西森 康二

■証券コード：5126（東京証券取引所グロース）

■事業内容：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

人材紹介会社向け管理システムPORTERS Agent（ポーターズエージェント）(https://hrbc.porters.jp/agent/)

人材派遣会社向け管理システムPORTERS Staffing （ポーターズスタッフィング）(https://hrbc.porters.jp/staffing/)

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