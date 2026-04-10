新連載「永田町エイリアンズ」がスタート！新刊発売記念で「描くなるうえは」の書店フェア開催決定！『ヤングアニマル』8号 4月10日（金）発売！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『ヤングアニマル』8号を4月10日（金）に発売いたしました。

【青年まんが誌『ヤングアニマル』】https://magazine.younganimal.com/(https://magazine.younganimal.com/)

【表紙&巻頭グラビア】ちとせよしのfrom あまいものつめあわせ

『ヤングアニマル』26年8号【表紙&巻頭グラビア】ちとせよしのfrom あまいものつめあわせ（撮影：石塚雅人）

7年前、「YAグラ姫 2019」で編集部特別賞を受賞。

その時から輝いていた原石は時間を重ね、さらに魅力を増して帰ってきた♪

あの頃の夢をいま現実に! 7年越しの想いを胸についに表紙を飾る!

新連載！ 「永田町エイリアンズ」（漫画／夏川口幸範 原作／鷹野浪流）が巻頭カラーで登場！

【特別ふろく】「ちとせよしの from あまいものつめあわせ」両面クリアファイル巻頭カラー「永田町エイリアンズ」（漫画／夏川口幸範 原作／鷹野浪流）

円安 政治不信 少子高齢化 人口減少 格差の拡大…

緩やかに死にゆくこの国を救うのは、神か仏か、それとも――

TVアニメ絶賛制作中！「描くなるうえは」（原作／高畑弓 作画／蒲夕二）がカラーつきで登場！

カラーつき「描くなるうえは」（原作／高畑弓 作画／蒲夕二）

ニーナとのドキドキおうちデートで怖すぎ＆デカすぎお父さまと対面!?

漫画家×青春ラブコメディ♪

TVアニメ第1弾キービジュアル到着！

(C)高畑弓・蒲夕二／白泉社／「描くなるうえは」製作委員会

TVアニメ公式サイト https://kakunaru-anime.com/

TVアニメ公式X @kakunaru_anime(https://x.com/kakunaru_anime)

コミックス最新7巻は4月28日（火）発売！ 書店フェアも開催決定！

ヤングアニマルコミックス「描くなるうえは」（原作／高畑弓 作画／蒲夕二）7巻

「描くなるうえは」 7巻

■著者名：原作／高畑弓 作画／蒲夕二

■ISBNコード：9784592166979

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2026.4.28

“漫画が好き”その想いで絆を育んできた、ギャルの宮本さんとオタクの上原くん。

互いにホントに好きな気持ちを隠しながら、漫画家になるための“ギジレンアイ”を続けている。

そんな二人に春が訪れ――上原くんの幼なじみ・恋ちゃんが転校してきた!?

漫研結成と部員集め、屋上でおしゃべり、陰キャには無縁のはずの楽しい学校生活。

それと裏腹に、打ち合わせに向かう上原くんの足は重く…。

怖くても、信じる力が背中を押してくれる！

クラスの隅っこから走り出す、漫画家×青春ラブコメ第７巻!!

特別出張再録！ 「魔法少女の仕立て屋～彼は最強ではないが、彼女を最強にする衣装を仕立てて成り上がる～」（原作／蒼樹靖子 漫画／只野野郎）が掲載！

「魔法少女の仕立て屋～彼は最強ではないが、彼女を最強にする衣装を仕立てて成り上がる～」（原作／蒼樹靖子 漫画／只野野郎）

ヤングアニマルWeb人気連載がコミックス発売を記念して第1話を出張再録！

異世界転生×学園成り上がりストーリー！

ヤングアニマルWeb https://younganimal.com/episodes/6f7e48c895f1a/

待望のコミックス1巻は4月28日（火）発売！

ヤングアニマルコミックス「魔法少女の仕立て屋～彼は最強ではないが、彼女を最強にする衣装を仕立てて成り上がる～」（原作／蒼樹靖子 漫画／只野野郎）1巻

「魔法少女の仕立て屋～彼は最強ではないが、彼女を最強にする衣装を仕立てて成り上がる～」 1巻

■著者名：原作／蒼樹靖子 漫画／只野野郎

■ISBNコード：9784592160427

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2026.4.28

「最高の服を作る」という夢を抱く高校生の虹輝は、伝説の女神に“衣装スキル”を授けられ、異世界に転生する。

そこで「魔法使いの仕立て屋」になることを決め、魔法少女を目指す美少女・スカーレットと共に魔法学園メルクルに入学するが…!?

異世界転生×学園成り上がりストーリー!!

【巻末グラビア】ちゅきめろでぃ!

【巻末グラビア】ちゅきめろでぃ!（撮影：羊肉るとん）

甘くて、ちょっぴりキケン♪

“ちゅきめろでぃ”が奏でる、とろけるような恋のハーモニー♪

とびきりキュートで、とびきりセクシーな世界へようこそ!

【「ヤングアニマル」2026年8号】

●発売日：2026年4月10日（金）発売

●判型：B5判

●定価：510円（税込）

●『ヤングアニマル』は毎月第2・第4金曜発売

【会社概要】

会社名：株式会社白泉社

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2

代表者：代表取締役社長 高木靖文

設立：1973年12月1日

URL：https://www.hakusensha.co.jp/

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など