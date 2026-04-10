今買って夏も活躍！先取り機能性アイテム特集【オシャレウォーカー】

株式会社mighty

ファッション通販サイト「osharewalker（オシャレウォーカー）」を運営する株式会社mighty（代表取締役社長：木下常一）は、"今買って夏も活躍！先取り機能性アイテム特集"を4月10日(金)に公開いたしました。

機能もお洒落も妥協しない、一歩先の夏支度をご紹介。

特集ページはこちら :https://www.osharewalker.co.jp/f/feature/260410/?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260410

日差しが心地よくなると同時に、少しずつ気になり始める「汗」や「紫外線」。お洒落は楽しみたいけれど、暑さや日焼け対策も妥協したくない……そんな大人のわがままを叶えるのが、今から夏まで頼れる「高機能アイテム」です。着るだけで悩みを解決してくれる、魔法のような一枚を厳選。「今日これを選んで良かった」と思える、機能もお洒落も妥協しない、一歩先の夏支度をご紹介します。

◆暑い日も「汗ジミ」を気にせず。涼しげな私

大人気シャツワンピが、汗ジミ防止機能はそのままにブラッシュアップ。両面撥水加工で、汗を気にせずホワイトやグレーのクリーンな着こなしを一日中楽しめます。小襟や後ろタックで洗練度もアップ。一枚でも、ワイドパンツとのレイヤードでもサマになります。機能とお洒落を妥協しない、夏をご機嫌にする実力派ワンピです。

n'OrLABEL汗がしみにくいシャツワンピース(https://www.osharewalker.co.jp/c/onepiece/onepiece_short/12dn0gm?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260410)

商品番号：12dn0gm

価格：\4,980

n'OrLABELリブタンクトップ(https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/inner/15tn0cy?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260410)

商品番号：15tn0cy

価格：\1,790

n'OrLABELカラースラックスパンツ(https://www.osharewalker.co.jp/c/pants/widepants/13bo0f7?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260410)

商品番号：13bo0f7

価格：\3,960

◆太陽の下でも美しく。纏うだけの「UVカット」

さっと纏うだけでお洒落にUV対策（カット率90%以上）ができる多機能パーカー。撥水加工付きで、急な天候の変化にも慌てません。軽量で、白T×黒パンツのシンプルコーデに羽織るだけでこなれた大人カジュアルが完成。裾ドロストでシルエット調整も可能です。機能とお洒落を両立する、これからの時期に手放せない実力派です。

n'OrLABEL撥水UVマウンテンパーカー(https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/parka/hjn0215?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260410)

商品番号：hjn0215

価格：\4,980

n'OrLABELシンプルコットンタンクトップ(https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/inner/tjn0365?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260410)

商品番号：tjn0365

価格：\1,000

n'OrLABEL多機能きちんと見えカットソーワイドパンツ(https://www.osharewalker.co.jp/c/pants/widepants/12bn0s6?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260410)

商品番号：12bn0s6

価格：\3,590

◆触れた瞬間、心まで解ける。ひんやり「接触冷感」

夏のデニムスタイルを快適にする、ひんやり接触冷感機能付きナロースカート。ストレッチ生地とウエスト裏ゴム仕様で穿き心地抜群です。チェックシャツとの爽やかなカジュアルコーデも、すっきりシルエットとバックスラッシュで大人っぽく洗練された印象に。暑い季節もお洒落に、楽ちんに乗り切れる味方です。

n'OrLABELオンブレーチェックシャツ(https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/blouse_shirt/blouse_shirt_long/12tn0iy?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260410)

商品番号：12tn0iy

価格：\3,960

n'OrLABEL接触冷感デニムナロースカート(https://www.osharewalker.co.jp/c/skirt/skirt_long/12bn0lp?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260410)

商品番号：12bn0lp

価格：\4,980

◆快適を欲張る。欲しかった「多機能・ケア」

快適さを追求した、多機能な美脚テーパードパンツ。UVカットや吸水速乾機能を備え、夏でもドライな肌触りが続きます。シアーシャツをさらりと羽織れば、都会的で涼しげな大人カジュアルが完成。驚きのストレッチ性と選べる5サイズ展開も魅力です。機能もお洒落も欲張りたい毎日に寄り添う、一度穿くと手放せない強い味方です。

n'OrLABELバックリボンシアーシャツ(https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/blouse_shirt/blouse_shirt_long/tfn0228?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260410)

商品番号：tfn0228

価格：\3,960

n'OrLABEL襟元レースデザインタンク(https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/inner/mi-1238?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260410)

商品番号：tan2147

価格：\2,590

n'OrLABEL美シルエットテーパードレギパン(https://www.osharewalker.co.jp/c/pants/tapered/pfn0204?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=260410)

商品番号：pfn0204

価格：\2,990

会社紹介

＜株式会社 mighty＞

2002年に繊維の街、大阪府泉大津市に創業以来、新たなことに日々チャレンジし続けるアパレル企業。

ファッション通販サイト「osharewalker」では、オリジナルアイテムを主として約3,000点を常時販売。固定概念に縛られず、「ありそうでなかった、ここにしかない商品」を常に提供することをモットーに、オシャレでありながら着やすさにもこだわったモノづくりで多くのお客さまからの支持を獲得。「世界の人々に愛されるアパレルカンパニー」を目指し、成長・変革し続けている。

本社・ロジスティクス本部/〒594-0083 大阪府和泉市池上町２丁目１-15

コーポレートサイトはこちら

https://www.osharewalker.jp/

＜ファッション通販サイト osharewalker＞

n'OrLABEL、somari imagination、kOhAKU、MDR、OUKA SELECTの5ブランドを展開。

自社パターン、生地へのこだわり、オリジナルの品質基準など、妥協しない商品企画をおこなっています。

さらにデザイン企画・品質管理・販売企画・発送・顧客対応まで、内製化を実現しています。

＜オンラインショップ＞

公式: https://www.osharewalker.co.jp/

楽天市場: https://www.rakuten.ne.jp/gold/osharewalker/

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