【コスメキッチン】想いを包む、新しいかたちへ ショッピングバッグ・巾着をリニューアル

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュビューティーラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 豊山 YAMU 陽子)が運営するナチュラル＆オーガニックのセレクトショップ「Cosme Kitchen(コスメキッチン)」は、4月15日(水)より、新ショッピングバッグ、ラッピング巾着の展開を開始いたします。

コスメキッチンで販売しているショッピングバッグ、巾着が新たなデザインとなり、登場。

コスメキッチンにラインアップする商品の作り手のこだわりや細やかな心遣い、込められた愛情を表現するようなあたたかみのある新デザインでリニューアル。

「環境にも、手に渡る人にも優しくありたい」、そんな想いを込めてショッピングバッグのクラフト紙はFSC認証・古紙70%の素材、インクにはボタニカルインキを使用いたしました。

巾着には、スタンダードで長く愛されているストライプ柄を採用。ブルートーンのCosme Kitchenオリジナル“コスキチストライプ”をあしらい、自分用としてはもちろん、贈り物を大切に包みながら、もらった後も使い続けられるような、日常の溶け込むデザインに仕上げました。

ショッピングバッグ

コスメキッチンが創業から大切にしてきた「環境への配慮」と「作り手の愛情・想い」を表現する素材、デザインを採用いたしました。

素材にはFSC 認証・古紙70％の紙、インクには植物由来成分を配合したボタニカルインキを使用。

手紙を綴るように「ぬくもり」を届ける手書きのカリグラフィーで“Keep Loving Organic - 愛してやまないオーガニック”というコスメキッチンが創業から大切にする想いをあしらいました。

自分にも、相手にも、オーガニックコスメを贈ることで、彩りある日常を送ってほしいというメッセージを込めています。

巾着

【Cosme Kitchen】ショッパーS \33（税込）【Cosme Kitchen】ショッパーL \44（税込）

フレンチシックなブルートーンのCosme Kitchen オリジナル「コスキチストライプ」。スタンダードで長く愛される柄だからこそ、幅広いお客様へ心地よく持っていただけるデザインです。

ポリエステル混の生地を使用しているのでシワになりづらく、日常使いやギフトラッピングにもおすすめです。

【Cosme Kitchen】巾着S \374（税込）

リップやアロマオイルなどの小物を入れるのにちょうどよいサイズです。

プチギフトのパッケージとして。

【Cosme Kitchen】巾着M \462（税込）

スキンケアアイテムやシートマスクまで入るサイズです。

特別なギフトやご自身の旅行用にも。

【Cosme Kitchen】巾着L \495（税込）

シャンプー・トリートメント等、大きめサイズのアイテムにちょうどよいサイズです。

A4 サイズがぴったり収まり、ハンドル付きなのでエコバッグとしてもご使用いただけます。

FSC認証紙とは

「森林の管理や伐採が環境や地域社会に配慮して行なわれているかどうか」を評価・認証し、そうした森林に由来する製品(適正管理された森林木材による製品)であることが証明された紙。

ベジタブルインキとは

再生産可能な大豆油、ヤシ油、パーム油、亜麻仁油、桐油等植物から生産された油や、使用済みテンプラ油などの廃食用油をリサイクルした再生油で作られたインキ。

石油系の溶剤に比べて生分解性があり、VOCの排出もほとんどなく環境負荷低減に寄与する。

販売場所

Cosme Kitchen 全店舗

Cosme Kitchen 公式WEB STORE（https://www.cosmekitchen-webstore.jp/）

販売開始

2026年4月15日（水）

Cosme Kitchen（コスメキッチン）とは

肌や心に、おいしいものを。

すべては、あなたの肌や髪だけでなく、心までよろこぶものを届けるために。

Cosme Kitchenは世界中の個性豊かなナチュラル＆オーガニックコスメを中心にアロマやハーブティー、雑貨や洗剤など、ナチュラルアイテムを取り揃えるセレクトショップ。

■公式WEB STORE：https://www.cosmekitchen-webstore.jp

■公式Instagram：https://www.instagram.com/cosmekitchen/

■公式X：https://twitter.com/cosmekitchen

■公式LINE：https://lin.ee/BMpMBj7

■公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@cosmekitchen_official?_t=8o3xz0RGIWQ&_r=1(https://www.tiktok.com/@cosmekitchen_official?_t=8o3xz0RGIWQ&_r=1)