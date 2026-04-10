新作「一番くじ 葬送のフリーレン」を発売！全高約27cm、圧倒的スケールの「フリーレン フィギュア」が登場！作品の世界観を凝縮した豪華ラインアップ

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、アニメ『葬送のフリーレン』の新作「一番くじ 葬送のフリーレン」を、全国のセブン‐イレブン店舗にて4月10日（金）より発売します。

幅広い層から支持を集める『葬送のフリーレン』より、キャラクターたちを細部までこだわり抜いた造形で立体化・商品化しました。A賞の「フリーレン フィギュア」は全高27cmという圧倒的スケールで、劇中でも印象的な“ヒンメルの故郷の花、蒼月草が舞うシーン”をイメージしたフィギュアに仕上がっており、躍動感溢れる造形と、美しい彩色で作品の魅力をお楽しみいただけます。

さらに、作品の世界観を凝縮した豪華ラインアップを展開。日常の中に『葬送のフリーレン』が溶け込むような、ファン必見のアイテムを取り揃えました。

サイトURL：https://1kuji.com/products/frieren

■一番くじ 葬送のフリーレン

価格：860.20円（税込）

発売日：4月10日（金）

種類：全8等級38種＋ラストワン賞

【A賞】フリーレン フィギュア（全1種） サイズ：全高 約27cm

【B賞】メタリックビジュアルシート（全1種） サイズ：A3

【C賞】ちょこのっこフィギュア フリーレン、フェルン、シュタルク（全3種） サイズ：約4.5cm

※種類はお選びいただけません（ランダム）

【D賞】ちょこのっこフィギュア ヒンメル、ハイター、アイゼン（全3種） サイズ：約4.5cm

※種類はお選びいただけません（ランダム）

【E賞】ミニプレート（全4種） サイズ：約9cm

※種類はお選びいただけません（ランダム）

【F賞】きゅんキャラアクリルスタンド（全8種） サイズ：約5cm

※種類はお選びいただけません（ランダム）

【G賞】魔導書風ノート（全8種） サイズ：B6

※種類はお選びいただけます。

【H賞】繋がるポストカード（全10種） サイズ：幅約40cm（ポストカード1枚あたり 約14×10cm）

※種類はお選びいただけます。

【ラストワン賞】フリーレン アートスケールフィギュア（全1種） サイズ：約20cm

（1）細部までこだわり抜かれた躍動感溢れる造形、彩色美！立体再現フィギュア

A賞の「フリーレン フィギュア」は、劇中でも印象的なヒンメルの故郷の花、蒼月草が舞うシーンをイメージしたフリーレンのフィギュア。全高約27cmという圧倒的なスケールで、躍動感溢れる造形、彩色美をお楽しみいただけます。

また、ラストワン賞の「フリーレン アートスケールフィギュア」は、アートスケールフィギュアだからこそ再現できる各所の緻密な造形や彩色によって、まるでそこにフリーレンがいるかのような圧巻の出来となっています。

（2）集めたくなること間違いなし！「ちょこのっこフィギュア」＆「きゅんキャラアクリルスタンド」

C賞・D賞は、『葬送のフリーレン』のキャラクターをデフォルメし、丸みのあるフォルムとちょこんとしたお座りポーズが魅力の「ちょこのっこフィギュア」をご用意。

また、F賞はフリーレンを始めとした8人のキャラクターたちが、可愛らしい頭身の「きゅんキャラ」シリーズのイラストでアクリルスタンドに！たくさん集めたくなること間違いなしの一品です。

※いずれも、種類はお選びいただけません（ランダム）

（3）作品の世界観を凝縮した豪華ラインアップ！

フィギュア、アクリルスタンド以外にも、『葬送のフリーレン』の世界観が感じられる、唯一無二の限定グッズを幅広くラインアップ。E賞「ミニプレート」は、各キャラクターたちの武器をあしらったミニプレート。日常で使っても、飾っても楽しいミニプレートが登場します。G賞の「魔導書風ノート」は、葬送のフリーレンの世界の魔導書をイメージしたノート。普段使いもしやすいエレガントなデザインのノートです。H賞「繋がるポストカード」は、アニメ劇中の印象的なシーンなどが繋がるポストカードになってラインアップ。『葬送のフリーレン』の壮大な世界観をお手元でお楽しみいただけます。

※E賞の種類はお選びいただけません（ランダム）

※G賞・H賞の種類はお選びいただけます

「一番くじ 葬送のフリーレン」ダブルチャンスキャンペーン

くじ券に記載されているキャンペーンナンバーを専用の入力ページに入力すると、抽選で「フリーレン アートスケールフィギュア」が当たるダブルチャンスキャンペーンを実施します。

当選数は合計50個で、キャンペーン期間は2026年7月末日までです。

※ダブルチャンスキャンペーンは応募時点で当選上限に達している場合があります。

※「ラストワン賞 フリーレン アートスケールフィギュア」と同一の賞品となります。

※当選はお一人につき1回までとなります。

※期間は延長される場合がございます。

※「一番くじ」および「ラストワン」「ダブルチャンス」は登録商標です。

※税込価格は消費税10%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって取り扱いがない場合がございます。

※数量限定商品です。商品がなくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

※取扱店舗は販売店舗検索からご確認ください。

サイトURL：https://1kuji.com/shop_lists?product_id=frieren

(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会