株式会社ウィルネクスト、「2026年版 優秀人材を採用できる面接官の心得ガイド」を無料公開～転職求人倍率2.40倍・AI活用採用の浸透など最新採用市場を反映～

株式会社ウィルネクスト無料ダウンロードはこちら！ :https://luf.co.jp/willnext-consulting/contents/wp-57■ 資料公開の背景

2026年の採用市場は、doda転職求人倍率が2.40倍（2026年2月時点）と高水準で推移し、依然として企業側の採用競争が続いています。

さらに経済産業省の試算では2030年までにIT人材が最大79万人不足すると予測されており、優秀人材を「選ばれる」立場で獲得するための面接戦略の重要性が増しています。

加えて、2026年の採用現場では以下の3つの変化が顕著になっています。

- AI活用採用の浸透：スカウト文・JD生成・評価補助など生成AIの実務利用が拡大- 厳選採用化の加速：量より質への転換が進み、面接精度への要求が高まっている- 採用層の多様化：未経験・第二新卒・ミドル層採用の拡大により、評価基準の設計が複雑化

こうした市場環境の変化を受け、当社は毎年改訂を続けてきた「面接官の心得ガイド」の2026年版を公開します。

■ 資料の主な内容

本資料は全27ページで構成されており、採用担当者・現場面接官・人事リーダーが実務ですぐに活用できる内容を体系的にまとめています。

1. 変わりゆく採用市場と面接官の役割

転職求人倍率・IT人材不足予測の最新データと、2026年の3大採用トレンドを解説。「面接は見極めの場」から「候補者を惹きつける場」への発想転換を促します。

2. 面接官としての4つの役割

選考フェーズに応じて使い分けるべき「フォロワー」「モチベーター」「インパクター」「クローザー」の4役割を解説。戦略的な面接設計の具体的な例を図解で示します。

3. 選ばれる面接官 vs イマイチな面接官の違い

優秀人材に選ばれる面接官の3つのポイントと、陥りやすい3つの罠（話しすぎ・成果の鵜呑み・独自評価基準）を対比形式で整理します。

4. 事前準備で決まる戦略的面接

求める人材像の把握・自分の役割の確認・引き継ぎ確認・質問の優先順位設定という4ステップの準備プロセスを解説。2026年版では採用層の多様化を踏まえた「ポテンシャル・再現性」を基準に組み込む視点を追加しています。

5. 採用後に活かせる効果的なフィードバック

優秀人材の採用を最終的に勝ち取るための「即回答」と「情報共有」の実践方法を紹介します。

■ 資料ダウンロードについて

本資料は下記URLより無料でダウンロードいただけます。

無料ダウンロードはこちら！ :https://luf.co.jp/willnext-consulting/contents/wp-57

■株式会社ウィルネクストについて

株式会社ウィルネクストは、個人と組織の意思決定を支援する人材・組織コンサルティング会社です。Willnext Academy・Willnext Design・Willnext Job・Willnext Consultingの4サービスを通じて、採用から定着・活躍まで一気通貫で支援しています。

■ Willnext Design(https://willnext.jp/design)（意思形成）

AIと対話を融合したキャリアデザインプログラム。価値観や動機を言語化し、「なぜ働くのか」からキャリアを再設計します。

■ Willnext Academy(https://willnext.jp/academy)（学習・コミュニティ）

旧CANTERA ACADEMYを刷新。対話・内省・実践を通じ、人事としてのあり方を探究するコミュニティ型学習プラットフォーム。

■ Willnext Job(https://willnext.jp/job/candidates)（キャリア循環）

転職・副業・プロジェクト参画など、多様なキャリア機会を一気通貫で支援。

■ Willnext Consulting(https://willnext.jp/consulting)（組織変革）

採用・育成・組織開発・人事戦略を包括的に支援し、個人の変化を組織成長へ接続します。

■会社概要

会社名： 株式会社ウィルネクスト

所在地： 神奈川県相模原市緑区小渕1878-1

代表取締役：中村 真広

取締役：堀尾 司

会社HP：https://willnext.jp/

株式会社ウィルネクスト

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウィルネクスト 広報担当

E-mail：info@willnext.jp