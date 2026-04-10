建設業向けERPシステム「PROCES.S」ユーザー参加型の“推しカスタマイズ投票”を実施

株式会社内田洋行ITソリューションズ

株式会社内田洋行ITソリューションズ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：内藤 祐介、以下 ITS）は、建設業向けERPシステム「PROCES.S（プロセス）」において、ユーザーの声をもとに標準パッケージとして提供するカスタマイズ事例を選定する「推しカスタマイズ投票」企画の第二弾を実施し、投票で最も支持された2つの機能を実装したことをお知らせいたします。

本企画は、日常業務の中で寄せられる改善アイデアを製品に反映することで、お客様の現場の実務に沿った使いやすいERPを実現することを目的とした取り組みです。

■推しカスタマイズ投票について

建設業ERPシステムPROCES.S（プロセス）は、「お客様の声を大切にし、共に成長する製品」をコンセプトに、お客様の日々の実務から生まれるアイデアを製品へ反映する取り組みを行っています。その一環として、PROCES.Sサイトで、ユーザー参加型の「推しカスタマイズ投票」企画を実施し、システムを利用されるお客様から改善アイデアとご意見を募り、支持の高い機能を実装しています。

建設業界では、現場業務の効率化やDX推進に伴い、実務に即したシステムを導入したいというニーズが高まっています。一方で、カスタマイズを最小限に抑えてスムーズに導入したいという要望も強まっており、相反するニーズへの対応が求められています。本企画は、こうした声に応えるとともに、ユーザー同士の意見交換の場をつくり、投票を通じて寄せられた声を製品改善に反映することで、ユーザーと共に進化するERPとしての価値向上を目指すものです。

▶第一回目の反響

第一回目の投票企画では、仕訳伝票のフォーマットを追加するカスタマイズ事例の中からお客様に投票いただき、人気の高いフォーマット2種類の提供を行いました。初めての試みでしたが、お客様からは多くの投票とコメントをいただきました。普段はお客様と直接コミュニケーション取る機会はない開発者も、本企画を通してお客様の要望や反響をダイレクトに聞けたことで、モチベーション向上や充実感につながっています。

――お客様の声

お客様からは以下のような声が寄せられました。

・工事コードや金額の表示箇所も見やすく入力情報のチェックに使いやすくなった。

・出力枚数が減り、紙の削減に繋がった。

・帳票出力の柔軟性が向上し、業務効率が上がった。

――開発者の声

開発者も企画を通して、お客様の要望を直接聞くことができるようになりました。

・ユーザーが本当に求めている機能をパッケージ機能として取り込むことができた。

・提供する側（開発者、営業担当）が想像、予想しているユーザーのニーズではなく、実際のユーザニーズを把握することができた。

■第二回「推しカスタマイズ投票」企画 実施概要について

一回目の反響を受け、「推しカスタマイズ投票」企画の第二回目の開催が実現しました。第二回目企画の実施概要は以下の通りです。

アンケート期間：2025年11月6日（木）～11月26日（水）

投票方法：PROCES.Sサポートサイトにてオンライン投票

実装時期：4月3日（金）

▶第二回「推しカスタマイズ投票」で採用された2つの機能

経理部をはじめとする管理部門で利用される「原価管理帳票」について、お客様からの投票結果をふまえて以下の2つの機能が採用となりました。必要な情報を一つの帳票で確認できるようになり、原価管理の精度が向上します。現場部門へ配布資料や会議資料として活用いただく場合にも便利です。

―【採用1】工事情報照会に「発注者への請求・入金」項目を追加

原価管理帳票（協力業者からの仕入）に施主への請求、入金の情報が追加されることによって、これまで別々の帳票で見比べていた情報を一つの帳票で把握することができるようになります。通常、原価管理帳票は「原価管理のための帳票」であり、原価（協力会社からの仕入）の情報のみを様々な切り口で網羅しているものです。本機能では請求・入金と仕入情報をまとめて確認ができ、情報照会に活用できます。

―【採用2】月別原価管理表（業者・原価要素・注文番号で原価の推移を確認可能）

一つの帳票で最大12か月分の注文単位かつ「原価要素ごと」の発生原価と注文残を確認することができます。原価要素別・注文別の推移を一つの帳票で把握できるため、コスト管理の精度向上に役立ちます。

■PROCES.Sの今後について

お客様のリアルな声を取り込むことでパッケージ機能を更に強化し、お客様が本当に使い易いパッケージを目指していきます。さらには、ITSが持つ技術や最新の業界トレンドなどもブレンドし日々進化し続けるパッケージづくりを目指していきます。

■建設業ERPシステムPROCES.S（プロセス）とは

PROCES.Sは、ITSが開発した建設業向けのクラウド対応型ERPシステムです。建設業における会計・原価管理・支払・請求入金管理・JV管理・給与労賃などを網羅したパッケージシステムです。様々な建設業向けのシステムとも連携し、全社業務をカバーできるトータルシステムが構築できます。これまで、全国約370社以上のお客様に導入され、日々の業務をサポートしています。

▽製品紹介サイト

建設業ERPシステムPROCES.S https://process.uchida-it.co.jp/solution/(https://process.uchida-it.co.jp/solution/?utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=process&argument=aOYoGgJf&dmai=a69d454b4a686c)

―AI Chat「PROットくん β版」をリリースしました

PROCES.Sサポートサイトでは、新たにAI Chat「PROットくん」の提供を開始しました。「PROットくん」は、内田洋行ITソリューションが事前にご用意したナレッジを参照し、お客様へ回答を行います。PROCES.Sに関する疑問やお客様が知りたい内容について、FAQやチュートリアル動画から探すことなくチャット形式でご確認いただけます。

―PROCES.Sサポートサイトとは

PROCES.Sユーザーの会員制サイトで、FAQ・チュートリアル動画などのサポートコンテンツや、便利機能紹介など活用促進を支援しています。ユーザー企業紹介やITSサポートメンバーの紹介を通じ、利用者同士のコミュニケーション強化にもつながっています。

株式会社内田洋行ITソリューションズについて

会社名 ： 株式会社内田洋行ITソリューションズ

所在地 ： 東京都江東区永代1丁目14-5 永代ダイヤビルディング

代表者 ： 内藤 祐介

設立 ： 1969年3月8日

資本金 ： 4億6,000万円

事業内容： 情報処理機器・通信機器およびこれらの周辺機器・関連機器の開発、販売、保守サービス

ソフトウェアの開発、販売、保守サービス

URL ： https://www.uchida-it.co.jp/(https://www.uchida-it.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=ads&utm_campaign=process&argument=aOYoGgJf&dmai=a69d454b4a686c)