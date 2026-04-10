【販売開始早々ECモールで9冠達成】SNSで話題の毛穴専用クレンジングCHPT.⁹（チャプトナイン）『ポアクリアセラム』がマツキヨ・ココカラファインで発売開始！

株式会社スマートコスメ

株式会社スマートコスメ（本社：東京都渋谷区/代表：梅本祥平）は、毛穴の角栓や黒ずみ*¹にアプローチする「角栓崩壊*²処方」を採用したCHPT.⁹（チャプトナイン）の毛穴専用クレンジング『ポアクリアセラム』を2026年4月10日(金)より、全国のマツモトキヨシグループ・ココカラファイングループにて発売開始いたします。※一部店舗ではお取り扱いのない場合がございます。

スマートコスメ公式サイト：https://smart-cosme.com/

商品詳細

＜毛穴専用クレンジング＞ チャプトナイン ポアクリアセラム

¹角栓汚れを洗浄すること ²酸化皮脂や汚れ

角栓崩壊*¹処方で、毛穴に蓄積した角栓・皮脂汚れ・黒ずみ*²・ザラつきなどの毛穴悩みを一掃する、洗い流し用オイル美容液。

＜毛穴専用クレンジング＞

ポアクリアセラム 30ml

店頭販売価格2,970円

商品特徴

１.角栓崩壊*²処方で 毛穴の角栓、黒ずみ*¹を一掃

日々のクレンジング、洗顔だけでは落としきれない毛穴にこびりついた皮脂、角栓、毛穴の黒ずみ*¹を一掃する、こだわり抜いた処方です。ザラつきのないつるんとキメの整った肌に洗い上げます。

２.黒ずんだ毛穴“ブラックリング”対策に「ホワイトコンプレックス」処方

どんなに毛穴ケアをしても改善が見られない場合は外的刺激による“ブラックリング”かも。

「ホワイトコンプレックス」 処方で徹底アプローチすることで使うたび 透明感*⁵あふれる肌へと導きます。

３.17種の美容成分*⁶を贅沢に配合つるんとなめらかな毛穴レス肌に

毛穴悩みをオフした肌を包み込む17種の美容成分*⁶を贅沢に配合。

洗浄力だけでなく、洗い上がりの肌のなめらかさも追求した処方で、つるんとした毛穴レス肌に。

¹ 酸化皮脂や汚れ ² 角栓汚れを洗浄すること ³ パルチミン酸エチルヘキシル、ジカブリン酸ポリグリセリル-6、ジカプリリエーテル、 ジオレイン酸ポリグリセリル-10 ⁴ グリコール酸、サリチル酸 ⁵ うるおいによる ⁶ 保湿・ハリを与える成分として配合

ブランド紹介 ━ CHPT.⁹（チャプトナイン）━

＜コンセプト＞

「 “上質 ” を、日常に。」

＜開発背景＞

「手の届かない憧れや特別」ではなく「日々のお手入れから、上質なものを取り入れたい」という想いのもと開発を進めてまいりました。

CHPT.⁹は、そのビジュアルから実感力、香り、価格に至るまで、一切の妥協をしていません。洗練されたデザイン、ハイクオリティな処方、確かな実感を、“特別”や“憧れ”ではなく日々のお手入れに取り入れられるように、こだわって設計をしています。肌に触れた瞬間から伝わる上質さと、続けるほどにわかる変化で、あなたの日常に寄り添い続けるブランドです。

【流通】

・通販：自社公式サイト

・ECモール：Qoo10、Amazon、楽天市場、TikTok shop

・店頭：全国のバラエティストア、マツモトキヨシ、ココカラファイン

※一部取り扱いが無い場合がありますのでお近くの店舗までお問い合わせください。

【リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社スマートコスメ （撮影用商品・画像データもご用意しております）

TEL：03-6824-7936 E-mail：info@smart-cosme.com

【お客様からのお問い合わせ先】スマートコスメお客様窓口

TEL：0120-365-330（10：00～17：00／平日のみ）