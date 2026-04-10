【チヨダ】どんな服にも合いまスパット！手を使わずに立ったままスパッと履ける！スパットシューズからオールAIRソール搭載の新型モデルが登場！

株式会社チヨダ

株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）は、プライベートブランド「CEDAR CREST（セダークレスト）」より、手を使わずに立ったままスパッと履ける「スパットシューズ」の新型モデルCC-5007（スパットシューズ5007）を発売いたしました。

CC-5007は、スパットシューズ初のオールAIRソール搭載モデルで、優れたクッション性と軽快な履き心地を実現しました。洗練されたデザインとカラーリングでどんなスタイルにも合わせやすく、さらに抗菌消臭素材や通気性の良いハニカムインソールを搭載して、靴内を快適に保ちます。また、公式オンラインショップ限定カラーとしてメンズで２色、レディースで１色をご用意しております。公式オンラインショップ「kutsu.com」でのみお買い求めいただけますので、この機会にチェックしてください。

店舗や公式オンラインショップ「kutsu.com」、チヨダ公式SNSでは、チヨダ・イメージキャラクターのお笑いトリオ「ハナコ」さんが出演する動画やビジュアル等を展開しています。まだスパットシューズを履いた事のないお客様にぜひおすすめしたいモデルです。

スパットシューズ5007は、全国のシュープラザ、東京靴流通センター他各店舗、公式オンラインショップ「kutsu.com」などで発売しております。この機会にその履き心地をどうぞお試しください。スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

スパットシューズ5007の詳細はこちら ＞(https://kutsu.com/ext/feature/tvcm.html)

■商品詳細

（ブランド名、品番、価格、サイズ、カラー）

CEDAR CREST スパットシューズ・CC-5007M

\6,490（税込） 25.0～28.0/29.0cm

ブラック/レッドシルバー/ブラックべージュ/ブラウン

【公式オンラインショップ限定カラー】

ブラック/ブラックグレー/グリーン

・CC-5007W

\6,490（税込） 22.5～25.5cm

ブラック/ピンクベージュ/キャメルチャコール/ピンク

【公式オンラインショップ限定カラー】

ホワイト/パープル

■取り扱い業態

シュープラザ、東京靴流通センター、公式オンラインショップ「kutsu.com」他

※一部取り扱いのない店舗がございます。

■スパットシューズのご紹介

「スパットシューズ」は、『手を使わずに立ったままスパッと履ける』をコンセプトに、ハンズフリーシューズの先駆けとなる商品として株式会社チヨダが2022年３月に発売いたしました。特許を取得した、靴ベラ状のかかと構造により、手を使わずに「スパッと！」履くことができます。その新感覚の履き心地と便利さで消費者のニーズを捉えて大ヒット。シリーズ累計販売足数500万足（※）を達成しました。

靴ベラ状のかかと構造で、手を使わずに立ったまま履けます。

スパットシューズはメンズ・レディース・ジュニア向けにスニーカーやカジュアルシューズ、ビジネスシューズなど幅広いラインナップを展開しております。またセーフティーシューズ（軽作業靴）や、厨房シューズなどの業務用をはじめ、ご高齢者やお身体の不自由な方に向けたサポートシューズなど、お客様のニーズに合わせて、さまざまなタイプのスパットシューズを展開しております。

※2022年３月～2026年２月 販売実績

＜Chiyoda 会社概要＞

■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）

■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階

■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊

■設立：1948年（創業1936年）

■決算期：２月末

■従業員数：1,065名（単体）

■資本金：68億9,321万円

■売上：800億円（単体）

■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社

■店舗数：873店舗（単体）

（2025年２月末現在）

https://www.chiyodagrp.co.jp/

https://prtimes.jp/a/?f=d13170-483-942f37d7fcdb81e97fe6d077c4233361.pdf