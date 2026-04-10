氏家物産、自社ブランド第一弾となるアイテムの定義を発表

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氏家物産株式会社


氏家物産株式会社（以下、氏家物産）は、「Style is Creativity.」という思想のもと、自社ブランド第一弾となるアイテムの定義を発表いたします。



本取り組みでは、服を単なるプロダクトとしてではなく、日常の中で自分の状態を整える“きっかけ”として再定義しています。



氏家物産株式会社公式サイト：https://www.ujiie.co/(https://www.ujiie.co/)


■ 人は、何かを始める前に、少しだけ整える

なぜか、外に出ない日でも、
少しだけ整えておきたくなるときがあります。



誰にも会わないのに、
なんとなく服に手を伸ばす。



特別な理由はないけれど、
そのままではいられない瞬間。



人はきっと、何かを始める前に、
自分を少しだけ整えているのかもしれません。


■ クリエイティブは、特別なものではない

クリエイティブという言葉は、
少し遠く感じられるかもしれません。



何かを生み出す人。
特別な才能を持つ人。



そういったイメージがあるかもしれません。



けれどそれは、
もっと日常の中にあるものではないか。



少しだけ整えたくなるとき。
何かを始めようとするとき。



その積み重ねが、
クリエイティブなのかもしれません。




■ それは、与えられる制服ではない

仕事の制服のように、
誰かから与えられるものではなく、



自分の状態を、
自分で選ぶためのもの。



これは、与えられる制服ではなく、
自分で選ぶユニフォームです。


■ 生活の中のスイッチとして

私服は、自由である一方で、
どこか曖昧でもあります。



何をする日なのか、
どんな自分でいたいのか。



その輪郭が、
はっきりしないまま過ぎていくこともある。



だからこそ、
自分で選ぶユニフォームが必要になる。



それは、
何かを始めるためのものではなく、
自分の状態を、はっきりさせるためのもの。



それが、
「Style is Creativity.」のひとつのかたちです。


■ 纏うことで、状態に入る

服を纏うことで、
ほんの少しだけ状態が変わる。



振る舞いが変わる。
選ぶ言葉が変わる。



その小さな変化が、
次の行動を生む。



人は、日常の中で何度も選び直しています。



その積み重ねが、
日々の彩りになっていくのではないかと氏家物産は考えます。




■ 第一弾アイテムについて

本ブランドの第一弾として、
軽やかに羽織ることができるアイテムを展開します。



Tシャツ、キャップ、
ナイロン素材のセットアップ、
そして、ジップアップで着脱しやすい軽やかな羽織もの。



どれも特別な場面のためではなく、
日常の中で自然と手に取ってしまう存在です。



その軽さの中に、
小さなスイッチを込めています。


■ どんな状態からでも、はじめられる

大きく変わる必要はありません。


前向きでなくてもいいし、
完璧である必要もありません。



いまの自分のままでも、
少しだけ整えられる。



どんな状態からでも、はじめられる。



そのきっかけを、
日常の中に置いていきます。


■ 今後の展開

氏家物産では、現在、


その体験を日常に届けるための準備を進めています。



初夏に向けて、日常の中に自然と溶け込むかたちに仕上げるべく、


順次展開していきます。




氏家物産株式会社


メディア編集長 大津 祐子



氏家物産株式会社（UJIIE BUSSAN CO.LTD.）


代表取締役社長　氏家 聡史


ブランディング全般、コミュニケーション施策のプランニングおよび実施



HP：https://ujiie.co/(https://ujiie.co/)


note：https://note.com/ujiiebussan(https://note.com/ujiiebussan)


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