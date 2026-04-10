氏家物産、自社ブランド第一弾となるアイテムの定義を発表

氏家物産株式会社

氏家物産株式会社（以下、氏家物産）は、「Style is Creativity.」という思想のもと、自社ブランド第一弾となるアイテムの定義を発表いたします。

本取り組みでは、服を単なるプロダクトとしてではなく、日常の中で自分の状態を整える“きっかけ”として再定義しています。

氏家物産株式会社公式サイト：https://www.ujiie.co/(https://www.ujiie.co/)

■ 人は、何かを始める前に、少しだけ整える

なぜか、外に出ない日でも、

少しだけ整えておきたくなるときがあります。

誰にも会わないのに、

なんとなく服に手を伸ばす。

特別な理由はないけれど、

そのままではいられない瞬間。

人はきっと、何かを始める前に、

自分を少しだけ整えているのかもしれません。

■ クリエイティブは、特別なものではない

クリエイティブという言葉は、

少し遠く感じられるかもしれません。

何かを生み出す人。

特別な才能を持つ人。

そういったイメージがあるかもしれません。

けれどそれは、

もっと日常の中にあるものではないか。

少しだけ整えたくなるとき。

何かを始めようとするとき。

その積み重ねが、

クリエイティブなのかもしれません。

■ それは、与えられる制服ではない

仕事の制服のように、

誰かから与えられるものではなく、

自分の状態を、

自分で選ぶためのもの。

これは、与えられる制服ではなく、

自分で選ぶユニフォームです。

■ 生活の中のスイッチとして

私服は、自由である一方で、

どこか曖昧でもあります。

何をする日なのか、

どんな自分でいたいのか。

その輪郭が、

はっきりしないまま過ぎていくこともある。

だからこそ、

自分で選ぶユニフォームが必要になる。

それは、

何かを始めるためのものではなく、

自分の状態を、はっきりさせるためのもの。

それが、

「Style is Creativity.」のひとつのかたちです。

■ 纏うことで、状態に入る

服を纏うことで、

ほんの少しだけ状態が変わる。

振る舞いが変わる。

選ぶ言葉が変わる。

その小さな変化が、

次の行動を生む。

人は、日常の中で何度も選び直しています。

その積み重ねが、

日々の彩りになっていくのではないかと氏家物産は考えます。

■ 第一弾アイテムについて

本ブランドの第一弾として、

軽やかに羽織ることができるアイテムを展開します。

Tシャツ、キャップ、

ナイロン素材のセットアップ、

そして、ジップアップで着脱しやすい軽やかな羽織もの。

どれも特別な場面のためではなく、

日常の中で自然と手に取ってしまう存在です。

その軽さの中に、

小さなスイッチを込めています。

■ どんな状態からでも、はじめられる

大きく変わる必要はありません。

前向きでなくてもいいし、

完璧である必要もありません。

いまの自分のままでも、

少しだけ整えられる。

どんな状態からでも、はじめられる。

そのきっかけを、

日常の中に置いていきます。

■ 今後の展開

氏家物産では、現在、

その体験を日常に届けるための準備を進めています。

初夏に向けて、日常の中に自然と溶け込むかたちに仕上げるべく、

順次展開していきます。

氏家物産株式会社

メディア編集長 大津 祐子

氏家物産株式会社（UJIIE BUSSAN CO.LTD.）

代表取締役社長 氏家 聡史

ブランディング全般、コミュニケーション施策のプランニングおよび実施

HP：https://ujiie.co/(https://ujiie.co/)

note：https://note.com/ujiiebussan(https://note.com/ujiiebussan)

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