日本最大級の文具の祭典「文具女子博 pop-up in 博多2026」に箔押しブランド「ＲＯＫＫＡＫＵ」が初出店します！

フタバ株式会社

『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：市川 宗一郎）が持つ、箔押しブランド「ROKKAKU」は、2026年4月15日（水）～20日（月）の6日間、博多阪急 8階 催場にて開催される、日本最大級の文具の祭典「文具女子博 pop-up in 博多2026」に出店いたします。

「ROKKAKU」ブースでは、文具女子博限定アイテムや、イチオシアイテムが勢ぞろい。

ここでしか出会えない特別なデザインをご用意しています。博多での出店は初めてとなりますので、人気シリーズやおすすめ商品を、ぜひこの機会に手に取ってお楽しみください。

見どころ満載のこだわり抜いた箔押しの加工技術をお届けいたします。

ROKKAKUとは

ROKKAKUは、箔押し技術を活かしたペーパーアイテムを通して、あらゆる場面に彩りを添えるブランドです。特別な場面はもちろん、日々のささやかな場面にも、心あたためる美しいコミュニケーションの機会を提供していきます。

■ROKKAKUブランドサイト

https://rokkaku-futaba.jp/

箔押し加工とは

熱と圧力によって、紙に箔を圧着させる技法です。浮世絵の木版画を刷り上げていくように、1枚ずつ金属板をつくり、2度3度と箔を重ねて絵柄を完成させていきます。

【文具女子博限定商品】

ROKKAKUキャラクター「ロクパンちゃんシリーズ」

●商品価格（消費税込み）

ポストカード 7種：各275円（1枚入）

ステッカー 7種：各396円（1枚入）

クリアファイル：440円（1枚入）

「ROKKAKUパンダ」通称「ロクパンちゃん」が新シリーズとなって登場！

文具女子博会場にしか現れないレアキャラクターの〈ポストカード〉〈ステッカー〉〈クリアファイル〉が登場。各会場にちなんだご当地アイテムでおめかししたパンダが可愛いアイテムばかり。

博多会場で新登場の「明太子」に注目です！

【おすすめの新商品】

星の王子さまシリーズ 新商品

世界中で愛され続ける名作「星の王子さま」と、箔押しブランド「ROKKAKU」によるコラボレーション企画に新商品が登場。

物語のやさしく美しい世界観を、きらきらと輝く箔押しが鮮やかに彩ります。

輝きでいっぱいの星の王子さまの世界を、ROKKAKUならではのきらめく箔押しと共にお楽しみください。

ブックカバー

布のような質感の紙「PAPTIC」を使用することで、箔押し加工と縫製の両立を

実現させたブックカバーです。星の王子さまと箔の魅力が詰まったデザインです。

●商品サイズ：約W313×H162ｍｍ

●商品価格（消費税込み）：各1,760円(1枚入)

PAPTICとは

フィンランドで開発され、持続可能な森林由来のパルプを主原料とし、しなやかさと強度を持ちながらも紙としてリサイクルが可能な、環境負荷の軽減に寄与することが期待されている紙素材です。

しおり

星の王子さまの言葉を楽しめる、デザインの異なる2枚セットのしおりです。

フランス語原文と日本語訳をデザインに取り入れ、2色の箔押しと金色の紐で上品に仕上げました。

●商品サイズ：約W40×H125ｍｍ

●商品価格（消費税込み）：各550円(2枚入)

クリアカード

王子さまが夜空や夕日を見つめる情景を描いた、幻想的なクリアカードです。

星やバラのフレーム、フランス語原文に箔押しを施し、物語の世界観を表現しています。

●商品サイズ：約W100×H148ｍｍ

●商品価格（消費税込み）：各660円(1枚入)

メッセージカード

2色の箔を使用した全面箔押しのメッセージカードです。

クラフト紙に星空やフランスらしいカラーリングの表現を施し、星の王子さまの世界観を上品に演出しています。

●商品サイズ：約W90×H55ｍｍ

●商品価格（消費税込み）：各770円(4枚入)

一筆箋

表紙から本文まで箔押しされたこだわりの一筆箋です。

登場人物や星空、フレームを繊細にあしらい、きらめきのある上品なデザインに仕上げました。

●商品サイズ：約W175×H73ｍｍ

●商品価格（消費税込み）：各880円(1冊入)

ステッカー

星の王子さまの登場人物をモチーフにした、全面箔押しのダイカットステッカーです。

箔の質感や透明ホログラムで物語の象徴性を演出しています。



●商品価格（消費税込み）：各550円(1枚入)

旅クマ TOURSシリーズ ステーショナリー

海から陸、そして宇宙まで旅を続けるクマのワンシーンを描いた「旅クマ TOURSシリーズ」

「EARTH」「GALAXY」の二つの世界観で、それそれ異なる箔押しが施されたアイテムには、様々な箔色、テクスチャ加工が施されています。

オビワンのレトロ可愛い絵柄を、ROKKAKUならではの箔押し加工技術が美しく彩ります。

パスポート風ノート

パスポートにそっくりなノートが登場！表紙は全て箔押し加工で仕上げています。

1ページ目はパスポート風の身分証デザイン、本文は無地のため普段使いのノートとしてお使いいただけます。

●商品サイズ：約W88×H125ｍｍ

●商品価格（消費税込み）：各1,100円（本文 112ページ）

EARTH TOURSGALAXY TOURSチケット風メモ

3枚つづりの小さなメモは、チケットのように切り離して使えるユニークな仕様です。

箔押しのスタンプがきらきらと輝きます。

●商品サイズ：約W70×H105ｍｍ

●商品価格（消費税込み）：各880円

EARTH TOURS

GALAXY TOURSアクリルキーホルダー

二色の箔がきらきらと輝くリバーシブル仕様です。

表と裏で異なる表情のきらめきをお楽しみください。

●商品サイズ：約W66×H76ｍｍ

●商品価格（消費税込み）：各990円

EARTH TOURS

GALAXY TOURSダイカットクリアカード

透け感のあるクリア素材に箔押し加工がきらきらと輝きます。

スマホカバーに入れたり、インテリアとしても使用しやすいお手軽サイズです。

●商品サイズ：約W66×H76ｍｍ

●商品価格（消費税込み）：各660円

EARTH TOURS

GALAXY TOURSミニレター

エンボス加工によるさりげない質感のあるファインペーパーを封筒に使用しています。

箔押しのテクスチャーや抜きの表現が多彩な表情を魅せてくれます。

●商品サイズ：〈封筒〉約W120×H82ｍｍ〈便箋〉約W115×H75ｍｍ

●商品価格（消費税込み）：各660円（封筒 2枚 / 便箋 10枚）

EARTH TOURS

GALAXY TOURS

【オススメ商品】

オビワン×ROKKAKUコラボ新商品 「旅クマエンボス缶 TOURSシリーズ」

商品価格（消費税込み）：各5,940円（箔押しアイテム5点セット入り）

「旅」をテーマにデザインされた、きらめく箔押しの〈パスポート風ノート〉〈チケット風メモ〉〈アクリルキーホルダー〉〈ダイカットクリアカード〉〈ミニレターセット〉が詰まったエンボス缶セットが登場！オビワンと箔押しの魅力がたっぷり詰まった、希少なエンボス缶をぜひこの機会にお買い求めください！

▼商品詳細は下記をご覧ください

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000263.000067791.html

SNSフォロープレゼントキャンペーン

「ROKKAKU公式Instagram」または「フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)」をフォローしている方、またはその場でフォローしていただいた方には、画面掲示で箔押し「BOUTIQUE ROKKAKU CARD」をプレゼントいたします！

■ROKKAKU公式 instagram

https://www.instagram.com/rokkaku_official/

■フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)

https://x.com/Futaba_product

「文具女子博 pop-up in 博多2026」開催概要

【開催日時】

2026年4月15日（水）～4月20日（月）

【第1ブロック】10:15～12:15（最終入場11:45）

【第2ブロック】12:50～14:50（最終入場14:20）

【第3ブロック】15:10～17:10（最終入場16:40）

【第4ブロック】17:30～19:30（最終入場19:00）



10：00～17：00（最終入場16：30）

※各日ブロック制・定員入替え制

※最終日のみ第3ブロックまで

※再入場不可

※入場チケットは有料で事前に購入が必要です

【会場】

博多阪急 8階 催場

福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1

【ブース番号】

43



【アクセス】

JR・福岡市地下鉄「博多」駅からすぐ

【公式サイト】

https://bungujoshi.com/event/pop-up-in-hakata2026/



【公式SNS】

X（旧Twitter）

https://twitter.com/bungujoshi

Instagram

https://www.instagram.com/bungujoshi/

■フタバ株式会社概要

発売元：フタバ株式会社



【本社所在地】

〒466-0058

愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号

【設立】

昭和 47 年 2 月

【代表者】

代表取締役社長 市川 宗一郎

【事業内容】

年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供

慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売

ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売

感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発

大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供

【WEB サイト】

企業 HP：http://www.futabanenga.com/

年賀状印刷：https://futabanenga.jp/

「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/

「ROKKAKU」公式オンラインショップ：https://rokkaku-futaba.myshopify.com/

「ROKKAKU」Pinkoiショップ：https://jp.pinkoi.com/store/rokkaku

フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/

【SNSアカウント】

フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product

「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/

「ROKKAKU」公式 TikTok：https://www.tiktok.com/@rokkaku_official

「ROKKAKU」公式 Threads：https://www.threads.com/@rokkaku_official

■業務用仕入れをご検討の事業者様へ（スーパーデリバリーのご案内）

フタバ株式会社の商品は、卸・仕入れサイト 「スーパーデリバリー」 でもお取り扱いしております。

小売店様・法人様での仕入れや、新規お取り扱いをご検討中の事業者様は、ぜひスーパーデリバリーをご活用ください。

▶まだスーパーデリバリーに会員登録がお済みでない方

下記URLより新規会員登録いただくと、

スーパーデリバリーで使える3,000円分のポイント＋送料無料クーポンが特典として付与されます。

⬇︎新規会員登録はこちら

https://www.superdelivery.com/p/entry/mail.do?from=dealer&dealer_code=1004277(https://www.superdelivery.com/p/entry/mail.do?from=dealer&dealer_code=1004277)

※すでに会員登録がお済みの方は、上記特典の対象外となります。あらかじめご了承ください。

■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先

フタバ株式会社 企画部

電話：052-882-1671

受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）