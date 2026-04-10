【F ORGANICS（エッフェオーガニック）】蛯原友里さんプロデュースコスメが展示会でも大きな反響を呼び、発売記念イベントは予約初日で定員に　本人による接客も話題に〈2026年4月15日（水）発売〉

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュビューティーラボ（東京都千代田区／代表取締役社長 豊山YAMU陽子）が展開する、ウェルネスビューティーブランド「F ORGANICS（エッフェオーガニック）」は、2026年4月15日(水)よりモデル・蛯原友里さんとコラボレーションした「Yuri Ebihara×F ORGANICS rayures d'herbes collection(レイユールデルブコレクション)」を全国のCosme Kitchen、Biople各店舗およびMASH GO GREEN STOREにて発売いたします。ブランドで人気のディープモイスチャーローション・ミルク・シートマスクと、ハンドクリーム、リップバーム、冷感ボディミストの全6アイテムが、蛯原友里さん監修の限定の香りとパッケージで登場します。

全国発売に先駆けて、4月8日（水）、9日（木）にマッシュグループ本社にて開催されたメディア関係者向けの「Cosme Kitchen展示会」にブランドブースを出展。蛯原友里さんご本人がブースに立ち、取材対応や来場者への接客を行ったことで会場の注目を集めました。

さらに、4月18日（土）開催予定の「発売記念・蛯原友里さん来店イベント」は予約開始当日に定員に達するなど、発売前から大きな反響を呼んでいます。

・蛯原友里さんご本人がブースに登場！ 取材・接客に対応し、メディア関係者からも高評価

展示会当日、蛯原友里さんがブランドのブースに立ち、メディア取材や来場したメディア関係者への商品説明を実施。香りやパッケージデザインへのこだわりや使用感について直接語る姿に、多くの来場者が足を止め、ブースは終日賑わいを見せました。

また、実際に商品を試した来場者からは「清々しく上品な精油の香りが気持ちいい！」「これまでにないストライプデザインのパッケージがオシャレで新鮮！」「春夏のケアにぴったり」といった声が多く寄せられ、会場内でも特に注目度の高いブースとなりました。

来場したメディア関係者やインフルエンサーのSNSでは、蛯原友里さんご本人との2ショットやブースの様子、商品レビューが多数投稿され、「発売が楽しみ！」「すぐに使いたい」といった声が広がり、発売に向けた期待がさらに高まっています。

・蛯原友里さんのこだわりを詰め込んだ香りとパッケージデザイン

アロマテラピーに造詣が深く、ハーバルセラピストの資格をもつ蛯原友里さんご自身が、仕事や子育てに忙しい日々を送る中で、毎日のスキンケアを自分に向き合う大切な時間にしてほしいという想いで、心地よい香りやパッケージデザインにこだわり監修。

蛯原友里さんは「スキンケアは、肌を通して自分と触れ合えるわずかな時間。だからこそ、香りもパッケージも、誰もが一瞬で”ハッピー”になれるものにしたい。そこで、思わず深呼吸をしたくなるような、ハーブが折り重なる奥行きを感じさせる香りに。パッケージは、光や風を感じるようなストライプを基調に、淡く柔らかいトーンにこだわりました。

使うたび、”気持ちいい”と気分が上がるような心地よさに出会ってほしい」とコメントしました。

・香りへのこだわり

ハーブが織り成す奥行のある爽やかさにユーカリやベルガモット、マンダリンなどのジューシーな柑橘が重なり合い、すっきりとフレッシュ感のある香りです。ジュニパーベリーやシナモンリーフのスパイスをアクセントにローズマリーやラバンジンといったハーブがリラックス感をもたらします。ゼラニウムのローズ調がフローラル感を引き立て、華やかな印象を秘めた爽やかな庭園を思わせる香りに仕上げました。

・発売記念の来店イベントは予約開始当日に満席！

さらに、4月18日（土）に「Cosme Kitchen BEAUTY NEWoMan新宿店」にて開催予定の蛯原友里さん出演の「Yuri Ebihara×F ORGANICS rayures d'herbes collection」発売記念来店イベント（事前予約制）は、予約受付開始と同時に多数の申し込みが殺到し、当日中にすべての枠が埋まる結果となりました。展示会での反響に加え、お客様からの高い関心が数字としても表れる形となっています。

※本イベントは「事前予約制」となります。お申込み受付は終了させて頂きました。

キャンセルが出た場合は、「F ORGANICS（エッフェオーガニック）」、「Cosme Kitchen（コスメキッチン）」公式Instagramストーリーにてお知らせいたします。

＜F ORGANICS公式Instagram＞

https://www.instagram.com/forganics_jp/

・商品概要・発売情報

＜Yuri Ebihara×F ORGANICS rayures d'herbes collection＞

■コレクション商品（全6アイテム）

・エッフェオーガニック ディープモイスチャー ローション E 150mL 4,180円

・エッフェオーガニック ディープモイスチャー ミルク E 120mL 4,180円

・エッフェオーガニック ディープモイスチャー シートマスクE 1枚入り 880円

・エッフェオーガニック ナチュラルハンドクリームN E 50g 2,200円

・エッフェオーガニック リップバターバーム ブロッサムピンク E 10ｇ 1,980円

・エッフェオーガニック ナチュラルボディミスト クール E 50mL 2,530円

※価格はすべて税込表記

※詳細はスペシャル特設サイトをご確認ください。

https://f-organics.jp/Page/LP/FO_collaboration260401/?plan=FO260401collaboration

●全国発売：2026年4月15日(水)

Cosme Kitchen、Biople各店舗およびMASH GO GREEN STOREにて全国発売

※先行予約受付中※

Cosme Kitchen、Biople各店舗およびMASH GO GREEN STOREにて予約販売受付中

※WEB STORE予約販売は予約分在庫がなくなり次第終了となります。

■販売場所

＜Cosme Kitchen店舗＞ https://cosmekitchen.jp/store_list/

＜Biople店舗＞ https://store.biople.jp/Page/ShopList.aspx

＜MASH GO GREEN STORE＞https://www.cosmekitchen-webstore.jp/

・購入特典

コラボアイテムを5,000円(税込)以上購入で、オリジナル バウンシーポーチをスペシャルギフトとしてプレゼントいたします。

※店舗・WEB STOREどちらも対象

※数量限定 なくなり次第終了

蛯原友里（エビハラ ユリ）プロフィール

「エビちゃん」の名で親しまれる日本を代表するモデル。

ファッション誌「CanCam」「AneCan」「Domani」（小学館）「Marisol」（集英社）の専属モデルを経て、現在は「STORY」（光文社）カバーモデルをはじめ、「LEE」（集英社）「VOCE」（講談社）など多数の雑誌やメディアに出演。

資格を取得しハーブについての書籍を手掛けるなど、メディカルハーブへの造詣も深い。

F ORGANICS（エッフェオーガニック）について

惹きつける、エッフェ。

─ Organic is Sexy ─

ただそこにたたずむだけで惹きつけられる。

凛とした生命力、透明感、多幸感。

心奪われるのは、自然体の中からあふれる、しなやかな美しさ。

自然の恵みを浴びたオーガニック植物の類稀なるパワーと、

独自の先進バイオサイエンスのシナジーで、

ひとりひとりに合った輝きを巡らせる。

触れて、重ねた日々は裏切らない。

肌と心に。

F ORGANICSは、美しさを更新していく。

Organic is Sexy.

＜F ORGANICS 公式 Instagram＞

https://www.instagram.com/forganics_jp/

＜F ORGANICS 公式 X＞

https://twitter.com/Forganics_JP/