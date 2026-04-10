ギブリー、Salesforce Japan Partner Award 2026を受賞

株式会社ギブリー



株式会社ギブリー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井手高志、以下「ギブリー」）は、

Salesforce Japan Partner Award 2026におけるJapan Partner of the Year - Agentforce -を

受賞しました。Commercial Business UnitにおけるAgentforceでの協業実績で特に秀でた実績が

評価され、授与されたものです。

■発表に対するコメント

株式会社ギブリー 執行役員CMO マーケティングDX部門COO 吉田 将輝

この度、「Salesforce Japan Partner of the Year 2026 - Agentforce -」を受賞できましたことを

大変光栄に思います。AI活用が本格的な実装・成果創出フェーズへと進む中、当社は1,000社超への

AI活用支援で培った知見をもとに、Agentforceを中核とした業務プロセスの再設計から実装・定着化までを推進し、生産性の向上や業務の自動化・高度化といった具体的な成果創出に取り組んでまいりました。また、当社自らAgentforceを導入し、顧客体験および採用候補者体験の改善に取り組むとともに、問い合わせ対応や社内オペレーションの工数削減を進めております。

今後もSalesforceとの連携をさらに深め、企業のAgentforce活用における戦略策定から環境構築、

利活用の推進、組織への定着までを包括的に支援してまいります。



株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員

アライアンス事業統括本部 統括本部長の浦野敦資氏

ギブリーのようなSalesforce Japan Partner Award 2026の受賞者は、テクノロジーがかつてない

スピードで発展しAI革命が進行する世界において、お客様がより迅速に成長し、さらに躍進するよう

尽力されています。Salesforceにとってパートナーの皆様は、お客様の成功を推進するために

欠かせない存在です。

■Salesforce Japan Partner Award 2026について

第19回目を迎えるSalesforce Japan Partner Award 2026は、コンサルティング会社、デジタルエージェンシー、販売代理店、ISVパートナーなど、クラウド、業種・業界、および広範なパートナープログラムにわたって、Salesforceのパートナーが果たした多大な貢献に与えられる賞です。今年のSalesforce Japan Partner Award 2026を受賞されたSalesforceパートナーの一覧はこちら(https://appexchangejp.salesforce.com/learn/fy27-partner-award)をご覧ください。

SalesforceなどはSalesforce, inc.の商標です。

■ 株式会社ギブリーについて

会社名：株式会社ギブリー

所在地：東京都渋谷区南平台町15-13 帝都渋谷ビル8F

代表者：代表取締役社長 井手高志

設 立：2009年4月28日

事業内容：

・コンサルティング／システム開発事業

・AX（AIトランスフォーメーション）事業

・マーケティングDX事業

・人的資本インテリジェンス事業

・サイバーセキュリティ事業

URL：https://givery.co.jp/(https://givery.co.jp/)