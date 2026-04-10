美容業界最大手セイファート、AgeRoboticsの「MatchDrive」を採用し、美容師特化型スキマバイトサービス「re-quest/QJ SPOT WORK」をリリース

AgeRobotics株式会社

AgeRobotics株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：白石 和也）は、美容室向け求人メディア最大手の株式会社セイファート（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：長谷川 高志）に対し、スキマバイト対応人材マッチングシステム「MatchDrive（マッチドライブ）」の提供を開始いたしました。

セイファートは、本システムを基盤とした美容師・理容師特化型のスキマバイトサービス「re-quest/QJ SPOT WORK（リクエストQJ スポットワーク）」を、本日2026年4月10日（金）より正式にリリースいたしました。

75万人の「潜在美容師」と、深刻化するサロンの人手不足

厚生労働省の統計によると、国内の美容師免許保持者は約130万人(※1)に達しますが、実際に就業者として登録されているのは約55万人(※2)に留まります。つまり、免許を持ちながら現場を離れている「潜在美容師」が約75万人も存在しているのが現状です。美容室経営において人手不足は死活問題であり、特に土日や繁忙期のスポット的な増員ニーズへの対応が急務となっています。 一方で、潜在層の多くは「育児や他業種との兼業で、決まったシフトには入れないが、短時間なら技術を活かしたい」という、自身のライフスタイルに合わせた効率的な働き方を求めています。

「眠れる技術」をデジタルの力で掘り起こす

「もっと自由に、もっと技術を活かせる場を」という想いから、美容業界を熟知するセイファートと、AgeRoboticsの「MatchDrive」が融合し、本プロジェクトが始動しました。眠っている約75万人の「国家資格」という貴重な資源をデジタルの力で掘り起こし、潜在的な働き手のニーズを顕在化。 現場の声とテクノロジーを融合させ、業界全体の生産性向上を目指します。

最短1時間からマッチング。「MatchDrive」による業界DX

「re-quest/QJ SPOT WORK」は、即戦力の美容師と、一時的な人手を必要とするサロンを最短1時間からマッチングするサービスです。

・サロン側のメリット

広告費をかけず、必要な時だけプロの技術を確保可能。急な欠員にも対応。AgeRoboticsの「MatchDrive」が持つ高度なマッチングアルゴリズムにより、最適な人材配置をスピーディーに実現し、サロン経営の最適化を支援します。

・美容師側のメリット

面接・履歴書不要。スマホ一つで空き時間に働き、即報酬が得られる。

美容業界のエンゲージメントを高め、持続可能な業界づくりに貢献

AgeRoboticsは、本プロジェクトの技術パートナーとして、柔軟な働き方のインフラ化を支援します。セイファートの持つ業界知見と、当社の「MatchDrive」が融合することで、美容室経営の安定と美容師の活躍機会の創出を加速させます。今回のソリューション提供を機に、美容業界における「働きたい」と「人手が足りない」の最適なマッチングを追求してまいります。

FAQ：「re-quest/QJ SPOT WORK」および「MatchDrive」について

Q：自社でスポットワークシステムを開発する場合と比較して、どのようなメリットがありますか？

A： 自社開発には多額の初期費用と膨大な開発期間を要しますが、「MatchDrive」をシステム基盤として採用することで、開発コストと導入までの時間を大幅に削減可能です。

Q：一度退職したスタッフ（アルムナイ）をスポットで活用することは可能ですか？

A： はい、可能です。「MatchDrive」のシステムは、自社にゆかりのある「アルムナイ」との繋がりを維持・活用することに長けています。慣れ親しんだスタッフに繁忙期だけ手伝ってもらうなど、教育コストを抑えた効率的な人員確保が実現します。

Q：美容師免許を持っていても、ブランクが長い場合は利用しにくいでしょうか？

A： 本サービスは、約75万人の潜在美容師の方々の復職支援も視野に入れています。まずは「シャンプーのみ」「清掃・受付のみ」といった短時間のサポート業務からスタートできる案件もマッチング可能です。ライフスタイルに合わせ、眠っている国家資格を無理なく社会の資産として活用いただけます。

【出典・注釈】

（※1）厚生労働省「理容師・美容師制度の概要等について」

（※2）厚生労働省「令和6年度衛生行政報告例」

コメント

AgeRobotics株式会社クラウド事業責任者 中村 秀和AgeRobotics株式会社クラウド事業責任者 中村 秀和

セイファート様の新サービス「re-quest/QJ SPOT WORK」のシステム基盤として、当社の「MatchDrive」を採用いただいたことを心より光栄に思います。

多くの分野で労働力不足が深刻化する中、潜在層のスキルを眠らせることなく社会の資産として活用できる仕組みは不可欠です。本サービスを通じて美容師の方々が柔軟に働ける環境を整え、業界の発展をパートナーとして支えてまいります。

今後も、あらゆる特定領域に特化した人材事業のDX支援を加速させ、各業界の課題解決に貢献していきたいと考えています。

会社概要

■AgeRobotics株式会社について

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目3-5 COERU渋谷二丁目3階

代表者：代表取締役CEO 白石 和也

設立：2025年12月

事業内容：ソフトウェアの開発・提供、人材プラットフォーム事業、コンサルティング事業 ほか

コーポレートサイト：https://agerobotics.jp/

【主要提供サービス】

・MatchDrive：スキマバイト対応人材マッチングシステムを自社ブランドで構築（https://matchdrive.jp/）

・スマート葬儀：クラウド型葬儀顧客管理システム（https://smartsougi.jp/）

・スマート葬儀ジョブ：葬儀業界専門の転職・求人・人材紹介サービス（https://smartsougi-job.jp/）

【本件に関するお問合せ先】

担当者：中村 秀和

TEL：03-6435-7380

E-mail：matchdrive@agerobotics.jp

■株式会社セイファートについて

所在地：東京都渋谷区渋谷3-27-11 祐真ビル2階

代表者：代表取締役社長 長谷川 高志

設立：1991年7月

事業内容：美容業界に特化した「広告求人サービス」、「紹介・派遣サービス」、及び「教育(その他)サービス」の提供

コーポレートサイト：https://www.seyfert.co.jp/

【主要提供サービス】

・re-quest/QJ navi：美容師・美容学生のための総合求人・情報サイト（https://www.qjnavi.jp/）

・re-quest/QJ agent：美容業界専門の転職・就職支援サービス（https://www.qjnavi.jp/agent/）

・re-quest/QJ casting：美容師・理容師の派遣・紹介サービス（https://www.seyfert-cd.jp/career/casting/）

【本件に関するお問合せ先】

担当者：キャリアデザイン事業部 町田 聖

TEL：0120-975-832

E-mail：qjspotwork@seyfert.co.jp