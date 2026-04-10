【トラベルブック第1位獲得】「東京都でおすすめの太陽光発電設置業者21選」で堂々のトップ選出！『株式会社えねこ』が選ばれる圧倒的理由

株式会社えねこ

エネルギー・建設・不動産を横断したワンストップサービスを展開する株式会社えねこ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：沢田 陽由馬、以下「当社」）は、人気情報メディア「トラベルブック（TravelBook）」にて公開された『【2026年3月最新】東京都でおすすめの太陽光発電の設置業者21選！選び方やおすすめ業者を紹介』において、数ある優良企業を抑えて総合第1位に選出されたことをお知らせいたします。

■ なぜ「えねこ」が21社の中から第1位に選ばれたのか？

現在、電気代の歴史的な高騰と、東京都が実施する超高額な補助金（最大450万円以上規模）を背景に、太陽光発電や蓄電池の導入を急ぐご家庭が爆発的に増加しています。

しかし、需要の高まりとともに「どの業者に頼めば一番お得で安心なのか？」と悩まれる方が非常に多くいらっしゃいます。 今回、厳しい比較基準を持つトラベルブックのランキングにおいて、当社が第1位に輝いた背景には、お客様のあらゆる不安と負担を解消する「他社を圧倒する3つの強み」が高く評価されたことがあります。

１. 「絶対に損をさせない」最低価格保証と初期費用0円プラン

万が一、他社の見積もりが当社より安い場合は、値下げ交渉にも応じる「最低価格保証」を実施。最高品質の設備と施工を、地域最安値クラスでご提供します。さらに、手元資金なしで導入できる提携ローンやリースを活用した「初期費用実質0円プラン」もご用意し、金銭的な導入ハードルを極限まで下げています。

２. 煩雑な手続きは完全ゼロ！「行政書士による無償の補助金申請サポート」

東京都の補助金は非常に手厚い反面、ご自身で申請するには膨大な書類と専門知識が必要です。当社では、えねこ専属の行政書士を通じた「補助金申請の無償代行サポート」をご提供。

補助金受給実績100%のプロが面倒な手続きをすべて巻き取るため、お客様の手間は一切かかりません。

３. 年間施工1,000件超の施工体制と「永年サポート」

業界では、販売後にその都度異なる下請け業者へ工事を委託し、さらに別の業者へ再委託されるなど、施工体制や責任の所在が曖昧になりがちなケースも見受けられます。

えねこでは、自社施工を軸としながら、厳選された施工会社との連携により、一貫した品質管理のもとで対応。ご提案から施工まで責任を持って担う体制を整えています。また、万が一の施工トラブルに備えた最大1億円の補償に加え、回数制限なしの「永年サポート保証」を完備。設置して終わりではない、長期的な安心をご提供します。

■ 令和8年度分の特大補助金を賢く活用するには？

トラベルブックでも注目されている東京都の「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」などの手厚い補助金制度ですが、令和8年度も太陽光発電と蓄電池のセット導入などで全国トップクラスの支援が見込まれています。

ここで注意すべきなのは、「東京都の補助金制度自体が予算切れで完全にストップすることは基本的にないものの、補助額が最大化される『有利な組み合わせ枠』は年度の早い段階で終了するケースが多い」という点です。

最も高額な支援枠には希望者が殺到するため、出遅れてしまうと実質的な負担額が数十万円単位で変わる恐れがあります。新年度がスタートした「今」こそが最大のチャンスです。

■ 新たなミッション「お陽さまのちからで、和を未来に伝え続ける」

当社は「エネルギー×ひらめき×和」で“住”を自由に再発明し、10万世帯の暮らしをアップデートすることを目標に掲げています。太陽のエネルギーとテクノロジーの力に、柔らかな発想と「和（つながり）」の心をかけ合わせ、住まいや暮らしの“当たり前”を、もっと自由に、サステナブルなものへと変えていきます。 事業拡大に伴い、渋谷青山通りの新オフィスへ移転し、オンライン商談や集中業務に適した環境を整備。より質の高いワンストップサービスをお客様へ提供してまいります。



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■ 公式サイト：https://e-neco.com/

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※登録・ご相談は無料でご利用いただけます。

■ 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@eneco_media

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■ 株式会社えねこについて

当社は「エネルギーの地産地消」を掲げ、太陽光発電・蓄電池・V2Hなどのスマートホーム設備の販売・施工を行っています。高度な専門知識を持ったスタッフが、お客様一人ひとりのライフスタイルに合わせた最適なエネルギーソリューションを提案いたします。

会社名： 株式会社えねこ

代表取締役： 沢田 陽由馬

所在地： 東京都渋谷区渋谷二丁目10番15号 S-Frontier渋谷青山通り4階

公式サイト： https://e-neco.com/(https://e-neco.com/)

■ 参考文献・出典

本プレスリリース内の補助金制度および市場動向に関する記載は、以下のメディア情報を参照・引用しております。

トラベルブック『【2026年3月最新】東京都でおすすめの太陽光発電の設置業者21選！選び方やおすすめ業者を紹介』 https://www.travelbook.co.jp/t-1630/topic-86630/

マイナビニュース『【2026年最新】東京都の太陽光発電・蓄電池の補助金｜注意点も解説◆専門家監修』 https://news.mynavi.jp/solar/32416(https://news.mynavi.jp/solar/32416)



