「一席を贈る」という新しい体験ギフト。博多水炊きとり田がお食事券の販売を開始

株式会社studio092

とり田ではこれまで、ご家庭でも店舗の味を楽しめる水炊きセットの販売を行ってきました。

その中で、店舗での食体験をきっかけに「この時間を誰かにも味わってほしい」と、贈りものとして利用されるお客様が多くいらっしゃいました。

そしてコロナ禍を経て、人と会うことや同じ食卓を囲む時間の価値が見直される中、「会えない時間の中でも誰かと“同じ食卓”を感じてほしい」という想いがより大きくなり、店舗での体験をより多面的に再現するため商品開発を広げ、丸鶏スープの旨味を活かした担々麺や、水炊きの味わいに寄り添うオリジナルのクラフトビールなど、料理単体ではなく、味・香り・余韻まで含めた体験を構成する要素として商品を展開しています。

本取り組みも単なる食事券ではなく、「食事の時間そのものを贈る」という新しいギフト体験の提案です。

【とり田の名前に込められた想い】

「とり田」という名前には、

“田”の字が4つの口が集まり鍋を囲む様子を表すように、人が集まり「口福」な時間を分かち合ってほしいという願いが込められています。

この想いの元、博多水炊きとり田では“体験を贈る”という価値を大切にしてきました。

■ 商品概要

「一席の贈りもの」

“おめでとう”や“ありがとう”の気持ちを、

食事の時間そのものとして贈るお食事券ギフト。

博多水炊きとり田の食体験を通して、大切な方と過ごす特別なひとときをお届けします。

【内容】

とり田各店舗でご利用いただけるお食事券

【価格】

10,000円分～

【ご利用可能店舗】

・博多水炊き とり田 博多本店

・博多水炊き とり田 薬院店

・とり田 別誂

【ご利用シーン】

卒業・就職・転勤などのお祝い、送別や感謝の気持ちを伝える贈りもの、ご家族やご友人との記念日などにご利用いただけます。

【購入方法】

公式オンラインショップに加え、ふるさと納税の返礼品としても展開しています。

▼公式オンラインショップ

https://www.toriden-gift.com/shopdetail/000000000082/ct9/page1/recommend/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=toriden_pr_202604&utm_content=release_link(https://www.toriden-gift.com/shopdetail/000000000082/ct9/page1/recommend/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=toriden_pr_202604&utm_content=release_link)

▼ふるさと納税

https://toriden.com/app_furusato.html

【博多水炊き とり田とは】

福岡の観光の中心地にある「博多水炊きとり田 博多本店」九州産の新鮮な丸鶏を水のみで炊いた濃厚な「黄金スープ」地元の方に愛される創業店「博多水炊きとり田 薬院店」和服の女将がもてなす「とり田 別誂」

「博多水炊き とり田」は、博多発祥の郷土料理“水炊き”の文化を時代に合わせて受け継ぎながら、「伝統をすすめる」「100年続く店づくり」をテーマに、博多の食文化を次の世代へとつないでいます。

九州産の丸鶏と水だけで仕上げた濃厚で滋味深いスープ、九州産の朝引き鶏がもつ瑞々しい肉の旨味。

その味わいを最大限に引き立てるため、濃厚なスープとの調和を考えてオリジナルの薬味を開発。

完熟した九州産の黄柚子でつくる柚子胡椒と、鰹・昆布・干し椎茸の出汁と橙酢で仕上げた黄金のぽん酢を使用しています。

器には、有田焼・波佐見焼・伊万里焼を使用するなど、空間やデザインにも博多らしい上質さを追求。

現在は、博多本店・薬院店の2店舗を展開。

店舗と同じ味を全国に届ける博多水炊き とり田の公式オンラインショップ『とり田のお取り寄せ』

（https://www.toriden-gift.com/）も運営しています。

店舗の味わいとおもてなしの心をそのままに、博多から全国へ“美味しい時間”を届けています。

【会社概要】

運営会社：株式会社studio092

代表取締役：奥津 啓克

所在地：〒812-0017 福岡県福岡市博多区美野島1-4-1

TEL：092-441-0921

設立：2012年

公式サイト：https://studio092.com/

「世界に笑顔と感動を」を掲げ、飲食・空間・ホスピタリティ領域を横断しながら、

“心に残る体験”をプロデュースする福岡発のクリエイティブカンパニーです。

【系列店舗・事業】

博多水炊き とり田 博多本店

福岡市博多区下川端町10-5 麹屋番ビル1・2階

公式サイト：https://toriden.com/

Instagram：https://www.instagram.com/toriden_hakata

博多水炊き とり田 薬院店

福岡市中央区薬院2-3-30 CASE BILD 1階

（本店と共通の公式サイト・Instagramを運用）

とり田 別誂（べつあつらえ）

福岡市中央区西中洲5-28 西中洲Mビル1階

Instagram：https://www.instagram.com/bespoke_toriden/

博多シーフード うお田

福岡市中央区西中洲4-17 であい橋ビル1階

公式サイト：http://uoden092.com/

Instagram：https://www.instagram.com/uoden_hakataseafood/

博多鶏そば TORIDEN KITTE博多店

福岡市博多区博多駅中央街9-1 KITTE博多地下1階

Instagram：https://www.instagram.com/toriden_torisoba.tantanmen/

博多担々麺 とり田 福岡PARCO店

福岡市中央区天神2丁目11-1 福岡パルコ本館B1階

Instagram：https://www.instagram.com/toriden_torisoba.tantanmen/

STUDIO092

福岡市博多区美野島1-4-1

Instagram：https://www.instagram.com/studio092_fuk/

物販事業

博多水炊き とり田公式オンラインショップ『とり田のお取り寄せ』

https://www.toriden-gift.com/

Instagram：https://www.instagram.com/toriden_online/