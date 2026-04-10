『HYBE MUSIC GROUP STORE』ツリービレッジ横浜店にオープン！～アーティストの音楽や映像に触れられる、HYBE MUSIC GROUP合同のオフラインストアが初誕生～

株式会社HYBE JAPAN

HYBE JAPANは、4月10日（金）、横浜ビブレ内「ツリービレッジ横浜店」にて、HYBE MUSIC GROUPアーティストの音楽・映像作品を取り扱う日本初のオフラインストア『HYBE MUSIC GROUP STORE』をオープンします。

本ストアでは、HYBE MUSIC GROUPアーティストのCD・DVD・Blu-rayなどの音楽作品を中心に、関連商品などを幅広くラインナップします。ビジュアル展示やモニター映像など、リアル店舗ならではのディスプレイを通じて、アーティストの音楽やその魅力をより身近に感じていただける空間を提供します。

また、本ストアでは対象商品をご購入いただいた方へ、ここでしか手に入らない特別なストア限定特典をご用意しています。

今後はアーティストの新譜リリースに合わせた展開も順次予定しており、最新の音楽作品に触れられる拠点として、ファンの皆様がアーティストの音楽を楽しめるリアルな場所を提供します。

【店舗情報】

「HYBE MUSIC GROUP STORE」

- オープン日：2026年4月10日(金)- 場所：横浜ビブレ6階 ツリービレッジ横浜店内（住所：神奈川県横浜市西区南幸2丁目15ｰ13）- 営業時間（平日）：11:00～21:00／（土日祝）：10:00～21:00- 公式ホームページ： https://tree-village.jp/shop_yokohama_tvhmgs.html- X公式アカウント：@treevillage_yok

※営業時間や営業日が変更となる可能性がございますので、詳しくは商業施設サイトでご確認ください。

※混雑緩和のため、一部日程では入場整理券による入場規制をさせていただく場合がございます。

【STORE LIMITED REWARD EVENT】

該当商品の購入1点ごとに、ストア限定のステッカーシート1枚を差し上げます。

ステッカーシートはお好きな種類をお選びいただけます。種類・デザインは店頭にてご確認ください。

特典の内容や対象商品、配布条件、その他ストアで行われる特典イベントの詳細については、ツリービレッジ公式ホームページをご確認ください。

https://tree-village.jp/shop_yokohama_tvhmgs.html