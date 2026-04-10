【iU×ヤマハ】「ボーカロイドの父」剣持氏らが登壇ボカロ文化と音楽プロデュースを体系的に学ぶ、世界初の共同講座を開講

学校法人電子学園 iU 情報経営イノベーション専門職大学

iU（情報経営イノベーション専門職大学、東京都墨田区、学長：中村伊知哉、https://www.i-u.ac.jp）とヤマハ株式会社（静岡県浜松市、代表執行役社長：山浦 敦）は、近年大きな注目を浴びているボーカロイドとボカロ音楽・ボカロＰを体系的に学ぶための特別講座「ボカロ音楽文化とプロデュース講座」を共同で開催します。

本講座は、ボーカロイドの技術的背景から、最新ソフト「VOCALOID6」を用いた楽曲制作、さらにはボカロPの楽曲をプロデュースする実践的なワークショップまでを網羅した、これまでにない総合的な教育プログラムです。

講座の特徴

1. 「ボーカロイドの父」をはじめとする豪華講師陣

ボーカロイドの生みの親であるヤマハ株式会社の剣持秀紀氏、現メインプロデューサーの吉田雅史氏、そしてボカロPでありJASRAC理事も務める、ねじ式氏が直接指導にあたります。

2. 世界初、ボカロPの楽曲をプロデュースする実践体験

後期講座では、受講生がチームを組み、ボカロPの楽曲に対してMV（ミュージックビデオ）のコンセプト立案からクリエイターへの発注、YouTubeでのプロモーションまでを体験する、世界初の試みを実施します。

3. 最新技術「VOCALOID6」をフル活用

最新のAI技術を搭載した「VOCALOID6」の使用方法を学ぶほか、後期講座の受講生には「VOCALOID6」製品版を無償提供いたします。

講座概要

1. 概要

【前期】ボカロ音楽文化とプロデュース講座・基礎編

ボーカロイドの歴史、技術、著作権などの座学に加え、作曲体験を通じてボカロ曲が世に出るまでの基礎知識を習得する2日間の集中講義です。

- 日程： 2026年5月30日(土)・31日(日) 各日13:00-17:00- 内容： VOCALOID入門、技術解説、音楽制作実践、著作権講座など- 受講料： 30,000円（税抜）- 受講時に必要なもの：「VOCALOID6」の動作環境を満たすノートPCをご持参ください。https://www.vocaloid.com/vocaloid6/specs/※なお受講生には事前にVOCALOID6体験版のインストールをご案内いたします。

【後期】ボーカロイドを通した音楽プロデュース講座・実践編

インターネット時代の新しい音楽プロデュースを体系的に学び、実際にMV制作やプロモーションをチームで遂行するワークショップ形式の講座です。

- 日程： 2026年11月～12月（全4日間）- 内容： MVコンセプト・シナリオ制作、クリエイターへのディレクション、YouTube配信・SNS広報戦略、作品発表会など- 受講料： 50,000円（税抜） ※「VOCALOID6」製品版を含む- 受講時に必要なもの：「VOCALOID6」の動作環境を満たすノートPCをご持参ください。https://www.vocaloid.com/vocaloid6/specs/※なお受講生には事前にVOCALOID6製品版をご案内いたします。

2. 会場

iU 竹芝サテライトオフィス https://www.i-u.ac.jp/access/

東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー8階

3. 対象

高校生以上（定員：前期最大40名、後期最大24名）

4. 詳細・申し込み

参加申込：https://forms.gle/AAB4btvf7n9rdfpG8

※前期（2026年5月30日・31日）のみの申込フォームです。後期については後日ご案内予定です。

※申込締切： 5月22日（金）

詳細：https://blaboratory.org/news/iu-yamaha-vocaloid-lecture/

5. 詳細・タイムスケジュール（前期）

＜１日目：5月30日(土)＞

13:00-13:10 オープニング、講師挨拶

13:10-13:40 VOCALOIDとは何か？＜VOCALOID入門＞

13:40-14:30 VOCALOIDとは何か？＜VOCALOIDの使い方＞

14:40-16:00 VOCALOIDの音楽制作＜音楽制作実践＞

16:00-17:00 VOCALOIDの音楽制作＜個人ワーク＞

＜２日目：5月31日(日)＞

13:00-13:50 VOCALOID概説＜VOCALOID技術解説＞

14:00-15:00 ボカロ音楽と著作権＜創作文化と著作権＞

15:00-16:00 ボカロ音楽制作と作品発表＜個人ワーク＞

16:00-17:00 ボカロ音楽制作と作品発表＜作品発表・講評＞

※後期につきましては、後日ご案内いたします。

6. 企画

安立 直之 ヤマハ株式会社 新規事業開発部 VOCALOIDグループリーダー

SOLA iU客員教授

7. 本件に関するお問い合わせ先

B Lab（iU 情報経営イノベーション専門職大学内） vocalo@i-u.ac.jp

オフィシャルサイト：https://blaboratory.org/

講師紹介

剣持 秀紀（ヤマハ株式会社）

1993年入社。「VOCALOID」を開発し、世間からは「ボーカロイドの父」と呼ばれる。

1996年から1999年まで、L&H Japan株式会社に出向し、音声信号処理技術者としての武者修行を積んできた後、2000年からVOCALOIDの開発をスタートさせ、2014年までVOCALOID開発と事業化を一貫して担当してきた。2015年にVOCALOIDから離れ、新規事業開発担当などを経て、現在は社内で技術開発の横串を通す業務を担当している。

https://www.yamaha.com/ja/tech-design/research/student/kenmochihideki/

吉田 雅史（ヤマハ株式会社）

1977年生まれ。新規事業開発部 VOCALOIDグループ 企画担当。PAの営業や、音響設備のセッティング、内視鏡のテストなどの幅広い職種を経験したのち、VOCALOIDの生みの親である剣持秀紀に誘われて2008年にヤマハ（株）に入社。現在はボイスバンクの開発のほか、VOCALOID全般の企画も担当。

https://www.yamaha.com/ja/stories/the-key/003-01/

ねじ式ねじ式

日本音楽著作権協会(JASRAC) 理事

日本音楽作家団体協議会(FCA)理事／日本作編曲家協会（JCAA）理事／日本作詞家協会 理事

洗足学園音楽大学 音響デザイン学科講師

2013年8月6日に「六等星の夜」を投稿しデビュー。

作詞・作曲だけでなく、全ての楽器演奏も自ら行っているマルチプレイヤー。

代表作は「フリィダム ロリィタ」「Ice breaker」「ピニャコラーダ」「ダチュラと林檎」など。

動画再生サイトの総再生数はYouTube約3500万再生、ニコニコ動画は約800万再生。

また、各種大学、専門学校、高等学校のゲスト講師、講演、著作権に関するオンラインサロンのコメンテーターなど、

講師業も積極的に行っている。

https://www.nejishiki.com/