【iU×ヤマハ】「ボーカロイドの父」剣持氏らが登壇ボカロ文化と音楽プロデュースを体系的に学ぶ、世界初の共同講座を開講
iU（情報経営イノベーション専門職大学、東京都墨田区、学長：中村伊知哉、https://www.i-u.ac.jp）とヤマハ株式会社（静岡県浜松市、代表執行役社長：山浦 敦）は、近年大きな注目を浴びているボーカロイドとボカロ音楽・ボカロＰを体系的に学ぶための特別講座「ボカロ音楽文化とプロデュース講座」を共同で開催します。
本講座は、ボーカロイドの技術的背景から、最新ソフト「VOCALOID6」を用いた楽曲制作、さらにはボカロPの楽曲をプロデュースする実践的なワークショップまでを網羅した、これまでにない総合的な教育プログラムです。
講座の特徴
1. 「ボーカロイドの父」をはじめとする豪華講師陣
ボーカロイドの生みの親であるヤマハ株式会社の剣持秀紀氏、現メインプロデューサーの吉田雅史氏、そしてボカロPでありJASRAC理事も務める、ねじ式氏が直接指導にあたります。
2. 世界初、ボカロPの楽曲をプロデュースする実践体験
後期講座では、受講生がチームを組み、ボカロPの楽曲に対してMV（ミュージックビデオ）のコンセプト立案からクリエイターへの発注、YouTubeでのプロモーションまでを体験する、世界初の試みを実施します。
3. 最新技術「VOCALOID6」をフル活用
最新のAI技術を搭載した「VOCALOID6」の使用方法を学ぶほか、後期講座の受講生には「VOCALOID6」製品版を無償提供いたします。
講座概要
1. 概要
【前期】ボカロ音楽文化とプロデュース講座・基礎編
ボーカロイドの歴史、技術、著作権などの座学に加え、作曲体験を通じてボカロ曲が世に出るまでの基礎知識を習得する2日間の集中講義です。
- 日程： 2026年5月30日(土)・31日(日) 各日13:00-17:00
- 内容： VOCALOID入門、技術解説、音楽制作実践、著作権講座など
- 受講料： 30,000円（税抜）
- 受講時に必要なもの：「VOCALOID6」の動作環境を満たすノートPCをご持参ください。
https://www.vocaloid.com/vocaloid6/specs/
※なお受講生には事前にVOCALOID6体験版のインストールをご案内いたします。
【後期】ボーカロイドを通した音楽プロデュース講座・実践編
インターネット時代の新しい音楽プロデュースを体系的に学び、実際にMV制作やプロモーションをチームで遂行するワークショップ形式の講座です。
- 日程： 2026年11月～12月（全4日間）
- 内容： MVコンセプト・シナリオ制作、クリエイターへのディレクション、YouTube配信・SNS広報戦略、作品発表会など
- 受講料： 50,000円（税抜） ※「VOCALOID6」製品版を含む
- 受講時に必要なもの：「VOCALOID6」の動作環境を満たすノートPCをご持参ください。
https://www.vocaloid.com/vocaloid6/specs/
※なお受講生には事前にVOCALOID6製品版をご案内いたします。
2. 会場
iU 竹芝サテライトオフィス https://www.i-u.ac.jp/access/
東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー8階
3. 対象
高校生以上（定員：前期最大40名、後期最大24名）
4. 詳細・申し込み
参加申込：https://forms.gle/AAB4btvf7n9rdfpG8
※前期（2026年5月30日・31日）のみの申込フォームです。後期については後日ご案内予定です。
※申込締切： 5月22日（金）
詳細：https://blaboratory.org/news/iu-yamaha-vocaloid-lecture/
5. 詳細・タイムスケジュール（前期）
＜１日目：5月30日(土)＞
13:00-13:10 オープニング、講師挨拶
13:10-13:40 VOCALOIDとは何か？＜VOCALOID入門＞
13:40-14:30 VOCALOIDとは何か？＜VOCALOIDの使い方＞
14:40-16:00 VOCALOIDの音楽制作＜音楽制作実践＞
16:00-17:00 VOCALOIDの音楽制作＜個人ワーク＞
＜２日目：5月31日(日)＞
13:00-13:50 VOCALOID概説＜VOCALOID技術解説＞
14:00-15:00 ボカロ音楽と著作権＜創作文化と著作権＞
15:00-16:00 ボカロ音楽制作と作品発表＜個人ワーク＞
16:00-17:00 ボカロ音楽制作と作品発表＜作品発表・講評＞
※後期につきましては、後日ご案内いたします。
6. 企画
安立 直之 ヤマハ株式会社 新規事業開発部 VOCALOIDグループリーダー
SOLA iU客員教授
7. 本件に関するお問い合わせ先
B Lab（iU 情報経営イノベーション専門職大学内） vocalo@i-u.ac.jp
オフィシャルサイト：https://blaboratory.org/
講師紹介
剣持 秀紀（ヤマハ株式会社）
1993年入社。「VOCALOID」を開発し、世間からは「ボーカロイドの父」と呼ばれる。
1996年から1999年まで、L&H Japan株式会社に出向し、音声信号処理技術者としての武者修行を積んできた後、2000年からVOCALOIDの開発をスタートさせ、2014年までVOCALOID開発と事業化を一貫して担当してきた。2015年にVOCALOIDから離れ、新規事業開発担当などを経て、現在は社内で技術開発の横串を通す業務を担当している。
https://www.yamaha.com/ja/tech-design/research/student/kenmochihideki/
吉田 雅史（ヤマハ株式会社）
1977年生まれ。新規事業開発部 VOCALOIDグループ 企画担当。PAの営業や、音響設備のセッティング、内視鏡のテストなどの幅広い職種を経験したのち、VOCALOIDの生みの親である剣持秀紀に誘われて2008年にヤマハ（株）に入社。現在はボイスバンクの開発のほか、VOCALOID全般の企画も担当。
https://www.yamaha.com/ja/stories/the-key/003-01/
ねじ式
ねじ式
日本音楽著作権協会(JASRAC) 理事
日本音楽作家団体協議会(FCA)理事／日本作編曲家協会（JCAA）理事／日本作詞家協会 理事
洗足学園音楽大学 音響デザイン学科講師
2013年8月6日に「六等星の夜」を投稿しデビュー。
作詞・作曲だけでなく、全ての楽器演奏も自ら行っているマルチプレイヤー。
代表作は「フリィダム ロリィタ」「Ice breaker」「ピニャコラーダ」「ダチュラと林檎」など。
動画再生サイトの総再生数はYouTube約3500万再生、ニコニコ動画は約800万再生。
また、各種大学、専門学校、高等学校のゲスト講師、講演、著作権に関するオンラインサロンのコメンテーターなど、
講師業も積極的に行っている。
https://www.nejishiki.com/