最強の日傘*1「UVO」 Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMERに協賛・出展決定！

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開する高機能日傘ブランド『UVO(ウーボ)』は、2026年4月18日(土)に国立代々木競技場第一体育館で開催される「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER」に協賛・出展いたします。

今年もUVOが出展！

春・秋の年に2回、最新トレンドを世界に発信する日本最大級のファッション＆音楽イベント「GirlsAward」に、今年も『UVO』が協賛・出展いたします。

徐々に気温が上昇するなか、日々のUV対策や美容への意識・関心は高まりを見せており、春先から日傘を取り入れる方が増えています。

UVOは5層の特殊構造生地を採用することで、完全遮光100%・UVカット率100%・UPF50＋*2を実現。高い機能性に加え、135種類におよぶ豊富なラインナップで、様々なファッションやライフスタイルに合わせて選べる楽しさも提供しています。

会場内のUVOブースでは、イメージキャラクター・井桁弘恵さんのビジュアルを大きく展開し、ブランドの世界観を表現。UVOをお手に取って、その使い心地をお確かめください。

▼UVOブランドサイト(https://www.uv0.jp/)

▼Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER(https://girls-award.com/)

*1 最強の日傘：第三者検査機関において、遮光率・紫外線遮蔽率100％、UPF50+(格付け最高値)の結果が出ている生地を使用していること。

*2 完全遮光100％：JIS L 1055 A法にて遮光率100％の測定値が出た生地を遮光率100％生地としております。UVカット率100％：JIS L 1925の規定に準じて生地のUVカット率(紫外線遮蔽率)100％の測定値が出た生地をUVカット率100％生地としております。UPF50＋：JIS L 1925の規定に準じて生地のUPF値(紫外線保護指数)を測定しています。

※記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

公式SNSフォロー＆アンケート回答でくじ引きに参加！

UVOのブースでは、公式SNSをフォロー&アンケートにご回答いただいた方を対象にしたくじ引きを実施いたします。コンパクトで持ち運びやすい人気のUVO商品が当たるチャンスも。ぜひご参加ください！

【特賞】

UVO：5段折 切り継ぎ／オフ×ブルーグレー…100名様

【参加賞】

UVOロゴ入りウェットティッシュ…2,700名様

おすすめ商品をピックアップ

折りたたみ傘2段折：親骨55cm(税込8,250円)(https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/uvo2-fp2-55/)

折りたたみ傘としても、長傘としても使える人気の2wayタイプから、ワンサイズ大きい親骨55cmが登場。従来の親骨50cmよりも、傘を広げた時の直径が7cm大きくなりました。

広範囲をしっかりカバーしたい方にオススメです。

※親骨55cmのデザインは無地＋タッセル／フリルのみの展開

折りたたみ傘 5段折(https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/uvo-5f-sp/)

シャーリングストラップポシェットミニ(税込8,250円)(https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/uvo-5f-sp/)

いつでも手軽に紫外線対策が可能な、ショルダーポシェット付きの折りたたみ傘。

オフ／グレー／ブラックのクールな3色展開で、

くしゅっとしたシャーリングタイプのポシェットにはスマホなどが入るポケットも付いています。

傘の直径は96cmと大きめサイズなのが嬉しいポイント。

Wpc.直営店舗とオンラインストア限定商品です。

4wayサンバイザー(税込4,730円)(https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/uvoh01-107/)

取り外し可能なパーツを組み合わせて、

サンバイザー、キャップ、ネックカバー、フルカバーにアレンジできる多機能な4way仕様です。

アウトドアシーンや小さなお子様との外出など、様々なシチュエーションで使い分け可能。

完全遮光100%・UVカット率100%*2生地を使用し、

紫外線・日焼け対策に徹底的にこだわりました。

公式オンラインストアにて、母の日特別企画を開催中！

母の日にはUVOを贈ろう。

公式オンラインストアでは、母の日特別企画としてUVO全アイテム10%OFFクーポンを配布しております。感謝の気持ちと一緒にUVOを贈ってみてはいかがですか？

▼楽天市場店 Wpc./KiU OFFICIAL SHOP(https://www.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/contents/mothersday2026/)

※4/25(土)23:59まで

▼Wpc. ONLINE STORE(https://www.wpc-store.com/feature/mothers-day_2026/)

※4/25(土)23:59まで

▼Wpc. Yahoo!店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/wpc-worldparty/mothersday.html)

※4/25(土)23:59まで

公式SNS

・UVO - X(https://x.com/UVO_official)

・UVO - Instagram(https://www.instagram.com/uvo_official/)

株式会社ワールドパーティー

本社所在地 ：558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号 ：06-6693-2065

代表取締役社長：冨田 智夫

設立 ：1985年9月

事業内容 ：レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド ：Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU