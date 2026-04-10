株式会社エンミッシュ、Salesforce Japan Partner Award 2026を受賞

株式会社エンミッシュ

株式会社エンミッシュは、Salesforce Japan Partner Award 2026におけるJapan Partner of the Year - Customer Satisfactionを受賞しました。

Salesforce Navigator プログラムにおいて「Cloud Expert」認定を受けている小売、消費財、通信の3カテゴリーを中心に、広い領域でお客様からプロジェクト満足度のフィードバックを収集し、最も高い満足度を達成してカスタマーサクセスに貢献したことが評価されました。

■発表に対するコメント

・株式会社エンミッシュ 代表取締役社長 河原 義平

このたびJapan Partner of the Year - Customer Satisfaction - を受賞できたことを大変光栄に思います。

Salesforceパートナーとしての取り組みが、ビジネス規模と成長の両面で評価されたことを誇りに感じております。

今後もSalesforceとの強固な連携を通じて、品質の高いサービスを提供し続け、お客様の成功に貢献してまいります。

・株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長の浦野敦資氏は、次のように述べています。

「株式会社エンミッシュのようなSalesforce Japan Partner Award 2026の受賞者は、テクノロジーがかつてないスピードで発展しAI革命が進行する世界において、お客様がより迅速に成長し、さらに躍進するよう尽力されています。Salesforceにとってパートナーの皆様は、お客様の成功を推進するために欠かせない存在です。」

第19回目を迎えるSalesforce Japan Partner Award 2026は、コンサルティング会社、デジタルエージェンシー、販売代理店、ISVパートナーなど、クラウド、業種・業界、および広範なパートナープログラムにわたって、Salesforceのパートナーが果たした多大な貢献に与えられる賞です。今年のSalesforce Japan Partner Award 2026を受賞されたSalesforceパートナーの一覧はこちらをご覧ください。

SalesforceなどはSalesforce, inc.の商標です。

■エンミッシュのSalesforceコンサルティング事業

エンミッシュは、「戦略設計」から「導入・実装」、さらには「運用・改善」までを一貫してサポートする体制を整えており、Salesforce導入支援から運用設計、マーケティング活用、分析基盤の構築まで、企業のSalesforce活用を一気通貫で支援し、クライアントと共に成果創出まで伴走し続けています。

■株式会社エンミッシュについて

エンミッシュは、「情報格差をなくし、挑戦が実る社会へ。」というビジョンのもと、高い専門性とテクノロジーを駆使し、より良い社会の実現を目指しています。

営業・マーケティング・データ・AIを一体で捉え、戦略設計から業務実装、運用定着までを一気通貫で支援。Salesforce等を中心としたSaaSシステムの構築・運用をはじめ、DXコンサルティング、BtoBセールス・マーケティング実行支援、インターネット広告など、現場で機能する幅広いソリューションを通じて、顧客企業の持続的な事業成長に貢献してまいります。

■会社概要

会社名 ：株式会社エンミッシュ

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3丁目1番1号 いちご恵比寿グリーングラス7F・9F

設立 ：2022年4月1日

代表取締役：河原 義平

事業内容 ：営業・マーケティング領域を中心とした、データ・AI活用の戦略設計、業務実装、運用支援

本件に関する問い合わせ先：https://enmish.co.jp/contact/

報道関係者の問い合わせ先：

株式会社エンミッシュ

03-6281-9049