【Busico.梅田】バーチャルオフィスプランが大幅進化！料金据え置きでワークスペースの利用が可能に。

ビットスター株式会社

バーチャルオフィスBusico.を運営するビットスター株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：前田 章博）は、お客様に新しい価値を提供するため、バーチャルオフィスプランのサービス内容を大幅に拡充いたします。これまでの「住所利用」「会議室利用」に加え、シェアオフィス会員（月額16,500円）限定であった「ワークスペース」の一定時間利用を、料金据え置きのまま提供開始します。

詳細は[https://www.busico.jp/articles/news/5707/]にてご確認いただけます。

背景・目的

Busico.は、常にお客様の声に耳を傾け、サービスの質の向上を図ってまいりました。多様な働き方が広がる中、バーチャルオフィス利用者の中でも、住所利用だけではなく、「会議室で取引先と打ち合わせやセミナーもしたい、加えて外出の合間時間等に短時間の作業場所も欲しい」という法人や個人事業主のニーズに応え続けます。

リニューアル詳細

2026年4月15日に実施されるリニューアルでは、バーチャルオフィス会員のワークスペース利用（制限あり）を可能とします。これらの変更により、お客様の利便性が向上し、コストを抑えつつ、梅田をビジネスの拠点としてフル活用できることをお約束します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181274/table/3_1_95f2b76252af8c1ac4d75295eb8ef357.jpg?v=202604101051 ]

Busico.梅田アクセス

〒530-0001

大阪府大阪市北区梅田1丁目11番4-923号 大阪駅前第4ビル9階

JR大阪駅から徒歩5分

阪急電車、阪神電車、地下鉄各線からも徒歩圏内

担当者コメント

今回のプラン変更により、「住所だけでなく、会議室も、ワークスペースも使えるバーチャルオフィス」へと進化し、単なる住所貸しではなく、特に成長意欲の高い起業家や梅田で稼働する営業拠点を低コストで持ちたいという法人の挑戦を支える『実働する拠点』を目指します。