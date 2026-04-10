【阿寒湖への旅を快適に】道央圏と阿寒湖を結ぶ送迎バス「阿寒湖エクスプレス」を期間限定運行

鶴雅ホールディングス株式会社

鶴雅トラベルサービス（所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4丁目6番10号／代表取締役社長：大西希）は、株式会社エルム観光バスの運行により、道央圏と阿寒湖を結ぶ送迎バス「阿寒湖エクスプレス」を、2026年4月7日から9月30日までの期間限定で運行開始いたしました。

阿寒湖

本サービスは、道央圏から阿寒湖エリアへの長距離移動における負担軽減と、観光地へのアクセス向上を目的としたものです。往路は北広島市・輪厚を出発し、JR南千歳駅、音更町を経由して阿寒湖温泉まで運行します。復路は音更町で停車後、新千歳空港での降車も可能とし、道外からの旅行者にも利用しやすい移動手段を提供します。

阿寒湖エクスプレスの詳細はこちら :https://tsurugasp.com/tsuruga-travel/transfer_bus/89/

バス発着場所と時間

〈輪厚・JR南千歳発〉（火・木・土曜 運行）

輪厚エルムパーキング（10:30発）※パーク＆ライド利用可

→JR南千歳駅（12:00発／乗車のみ）

→音更町・柳月スイートピアガーデン（14:30発／乗車のみ）※パーク＆ライド利用可

→阿寒湖温泉（16:30着／降車のみ）

〈阿寒湖発〉（水・金・日曜 運行）

阿寒湖温泉（10:00発）

→音更町・柳月スイートピアガーデン（12:00着／降車のみ）

→新千歳空港（14:30着／降車のみ）

→輪厚エルムパーキング（15:30着／降車のみ）

運行概要

〈運行期間〉

2026年4月7日（火）～9月30日（水）

〈利用料金〉（お一人様片道／税込）

○通常料金

・輪厚、千歳 ⇔ 阿寒湖温泉：7,000円

・音更 ⇔ 阿寒湖温泉：3,500円

○阿寒湖の鶴雅グループご宿泊者様限定料金

・輪厚、千歳 ⇔ 阿寒湖温泉：3,500円

・音更 ⇔ 阿寒湖温泉：2,500円

※大人・子供同額（２歳未満無料）

※通常料金とご宿泊者様限定料金との差額はホテルが負担しております

〈予約〉

完全予約制（予約のない場合は運休）／ご利用5日前まで受付

最少催行人数：1名

※満席の場合はご予約をお断りする場合がございます

お申込み・お問い合わせ

鶴雅グループの各施設に直接お問い合わせください。

・あかん遊久の里 鶴雅(https://www.tsuruga.com/) TEL：0154-67-4000

・THE FOREST 阿寒 TSURUGA RESORT(https://www.theforestakan.com/) TEL：0154-67-2500

・あかん鶴雅別荘 鄙の座(https://www.hinanoza.com/) TEL：0154-67-5500

あかん遊久の里 鶴雅THE FOREST 阿寒 TSURUGA RESORTあかん鶴雅別荘 鄙の座

会社名：株式会社鶴雅トラベルサービス

所在地：北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉4-6-10

連絡先：0154-67-3111

URL：https://tsurugasp.com/tsuruga-travel/