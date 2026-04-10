暑い日のお買い物も安心！丸洗いできる「MOTTERU」保冷バッグが1点から作成可能に

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック(https://imagemagic.jp/)（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する、2,200種類以上のアイテムを取り扱うオンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp(https://originalprint.jp/)」は、人気エコバッグシリーズ「MOTTERU（モッテル）(https://originalprint.jp/bag/p/535)」の新商品として、保冷機能付きの【クルリト クーラーミニマルシェバッグ(https://originalprint.jp/bag/MOTTERU%20%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%88%20%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0)】を2026年4月9日（木）より提供開始します。

本製品は、これからの暑い季節に欠かせない保冷機能を備えつつ、内側のアルミ蒸着パーツを取り外して外袋を丸洗いできる画期的な構造を採用しており、衛生面と利便性を両立した自分だけのオリジナルバッグを1点から作成可能です。

夏場の買い物をより快適に。清潔を保てる「洗える保冷バッグ」が新登場

■ 暑い日の食材持ち歩きも安心。優れた保冷機能

内側にアルミ蒸着パーツを備えており、気温が上がるこれからの季節、精肉や鮮魚、冷凍食品などの買い物も安心して持ち運ぶことができます。仕事帰りの買い物やレジャーなど、温度変化が気になるシーンで幅広く活躍します。

■ 内側アルミを取り外して「外側が洗える」衛生的な設計

これまでの保冷バッグは、内部が汚れても洗濯が難しいものが一般的でした。本商品は内側の保冷パーツが着脱可能なため、外側のバッグを家庭用洗濯機などで手軽に洗うことができます。

日々の食材の汁漏れや結露による汚れを気にせず、常に清潔な状態で使い続けられる、環境にも優しい設計です。

■ 冷凍食品がピッタリ収まる、見た目以上の大容量！約15L収納可能

底面は、一般的な冷凍食品のパッケージが水平に収まるよう設計されています。

マチが広く、見た目のコンパクトさ以上に収納力があるため、日常の「ちょっとしたお買い物」に最適なサイズ感を実現しました。

■ 手のひらサイズにコンパクト収納。ゴムバンド付きで持ち運びもスマート

「MOTTERU」シリーズ最大の特徴である、くるりと丸めてゴムバンドで留めるコンパクト収納も健在です。サブバッグとしてカバンの中に常備しておいても邪魔になりません。

1点からのパーソナライズから、大口のノベルティ制作まで対応

ゴムバンドでコンパクトにまとめて持ち運びが可能！内側のアルミ蒸着が取り外しが可能。外側のバックが洗えて衛生的です

「オリジナルプリント.jp(https://originalprint.jp/)」では、独自の「オンデマンド転写(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoDtts)」技術により、写真やフルカラーのイラストも1点から高精細に再現します。

また、ロゴマークなどの単色プリントを低コストで大量制作できる「シルクスクリーン(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoSilk#silk)」プリントにも対応。個人での利用はもちろん、企業の販促品やショップのオリジナル物販まで、あらゆるニーズに柔軟に応えます。

手持ちも肩掛けも両方できる長さのハンドルです見た目よりも大容量な約15L！底面は冷凍食品がピッタリ入るサイズ

【商品概要】

商品名：MOTTERU クルリト クーラーミニマルシェバッグ(https://originalprint.jp/bag/MOTTERU%20%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%88%20%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%B0)

発売日：2026年4月9日

素材：ポリエステル、アルミ蒸着

プリント方法：オンデマンド転写(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoDtts)、シルクスクリーン(https://originalprint.jp/store.php/page/kakoSilk#silk)

納期：最短5営業日

注文最小個数：1点から

販売価格（税込）：1点あたり 税込1,152円～（プリント代込）

注文方法：商品ページの「デザインツール」より入稿

【お問い合わせ】

対応可能時間：平日 10:00～17:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

▼ メディア取材のご相談、サービス協業・導入に関するお問い合わせ

https://imagemagic.jp/contact/

▼ 商品詳細についてのお問い合わせ

https://originalprint.jp/my.php/contact

《オンデマンドプリントサービス「オリジナルプリント.jp」について》

株式会社イメージ・マジックが運営する「オリジナルプリント.jp」は、Tシャツやバッグ、マグカップなど、2,200種類以上のアイテムから選んで自分だけのオリジナルグッズを制作できるオンデマンドプリントサービスです。

1点からの小ロット注文から法人向けの大量生産まで幅広く対応しており、Web上の「デザインツール」を使えば専門知識不要で誰でも簡単にデータ作成が可能です。

公式サイト：https://originalprint.jp/

Instagram：@originalprint.jp(https://www.instagram.com/originalprint.jp/)

X：@original_print(https://x.com/original_print)

《運営会社：株式会社イメージ・マジックについて》

1995年の創業以来、「必要なものを必要な分だけ作る」を推進し、オンデマンドプリントに関する各種サービス・ソリューションを展開しているソリューションカンパニー。

雑貨やアパレル製品にオリジナルプリントできる自社ECサイト「オリジナルプリント.jp」のほか、国内最大級のアパレル会社、EC会社や国内外大手メーカーとのビジネス連携も行っており、デザインツールの提供や商品の製造・出荷など各種ソリューション事業の展開を行っている。

SDGsの中でも、ゴール12の「つくる責任つかう責任」を最も貢献できる重点項目としてとらえてESG経営を進め、環境負荷の少ないモノづくりに貢献できる仕組み作りに積極的に取り組んでいる。

会社概要

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6F

コーポレートサイト：https://imagemagic.jp/