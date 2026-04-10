水族館にいる針だらけの動物！？モニっとかわいい魅力を伝える「オマキヤマアラシ Monthly Fes」をGWに開催！

株式会社MOFF

カワスイ 川崎水族館（所在地：神奈川県川崎市、以下カワスイ）では、2026年4月24日（金）から5月31日（日）までの期間、カワスイで人気の「オマキヤマアラシ」を主役としたイベント「オマキヤマアラシ Monthly Fes」を開催いたします。

オマキヤマアラシの生態や特徴への理解を深めていただく機会を提供し、展示や体験を通じてその魅力を継続的に伝えていく取り組みへとつなげていく、ゴールデンウィークの特別イベントです。

「水族館とも動物園ともちょっと違う」カワスイで生きものとの出会いをお楽しみください。

オマキヤマアラシとは？

オマキヤマアラシ Monthly Fes

オマキヤマアラシは、南米に生息する樹上性のげっ歯類で、体を覆う針状の毛が特徴の生きものです。

木の上で生活することに適応しており、物をつかむことができる尾を使って枝にぶら下がるなど、ユニークな行動を見ることができます。

性格は比較的おだやかで、ゆったりとした動きや愛らしいしぐさも魅力のひとつです。

カワスイで展示されている「モニ」はごはんよりも寝ることが大好きなマイペースな性格をしています。その姿を間近で観察できることから、多くのお客さまに親しまれています。

オマキヤマアラシ Monthly Fes

本企画は、館内でも特に注目度の高いオマキヤマアラシにフォーカスし、ゴールデンウィークを含む約1か月間にわたり展開するイベントです。

オマキヤマアラシの生態をお伝えする特別展や期間限定の飲食やグッズなどでオマキヤマアラシの魅力を体験いただけます。

飼育管理のひとつである採血の様子オマキヤマアラシ展

オマキヤマアラシの生体の特徴から日々の飼育管理の方法、判明している意外な数値などがわかる特別展。オマキヤマアラシの魅力をお伝えします。

開催場所：アグア・ラボ エリア（館内９F）

開催期間：4月24日(金)～6月30日(火)

オマキヤマアラシをモチーフにした特別メニュー

オマキヤマアラシのアップルパイパフェオマキヤマアラシのアップルパイパフェ

オマキヤマアラシのモニも大好きなりんごを使ったアップルパイパフェ。バター香る焼きリンゴとなめらかなカスタードクリーム、サクサクのパイが織りなす特別なデザート。

オマキヤマアラシがプリントされた特別なマカロンが乗っています。

販売場所：こもれびカフェ（館内９F）

価格：1,100円(税込)

販売期間：4月24日(金)~5月31日(日)

オマキヤマアラシのコーヒーゼリーフロートオマキヤマアラシのコーヒーゼリーフロート

オマキヤマアラシの特徴的な体色をイメージした自家製コーヒーゼリーフロート。

ほろ苦いコーヒーゼリーと甘いアイスクリームはそのままでも、混ぜて飲んでも様々な味がお楽しみいただけるドリンクです。

見た目もかわいいオマキマカロン付き。

販売場所：カフェクラム（館外10F）

価格：800円(税込)

販売期間：4月24日(金)~5月31日(日)

オマキヤマアラシのオリジナルグッズ

オマキヤマアラシがデザインされたグッズや抜け落ちた針などカワスイでしか買えないグッズを販売します。

オマキヤマアラシ柄のカワスイグッズ抜け落ちた本物の針を使った飾れる標本標本付きアクリルスタンド～オマキヤマアラシ～

カワスイで展示されている、オマキヤマアラシのモニから抜け落ちた本物の針を標本として飾れるアクリルスタンド。

ひとつひとつ異なる針からお気に入りの標本をお選びください。

販売場所：カワスイオフィシャルショップ

価格：3,500円(税込)

一般販売開始日：4月24日(金)

※数量限定の販売です。

カワスイVIP年間パス会員に先行販売！

カワスイVIP年間パス会員はVIP特典として一般販売日より先に販売いたします。

VIP会員販売開始日：4月17日(金)

販売場所：カワスイチケットカウンター

※購入日に有効期限内のVIP年間パスをご提示ください。

※VIP年間パス本人のみ有効です。

※年間パス割引の対象外です。

NAMIKOデザインのオマキヤマアラシNAMIKOオリジナルデザインキーホルダーガチャ

「にぼし」をメインモチーフに、群衆と生命への渇望をテーマに極彩色の作品を手がけるアーティストNAMIKOが描いたオマキヤマアラシのアクリルキーホルダーを販売。アマゾンカワイルカなど全7種が登場します。

価格：500円(税込)

毎日開催のエサやり付きツアー

アグア・テラ エリアガイドツアーアグア・テラ エリアガイドツアー

アグア・テラ エリアのコンセプトや、生きものの生態・魅力を解説するツアーです。

普段はエサやり体験ができないオマキヤマアラシにもエサをあげられます。

開催日：毎日

開催時間：10:30～ / 16:15～（各回30分程度）

料金：1,500円（税込）

カワスイはオマキヤマアラシの他にも、世界の水辺に生息する300種類以上の生きものたちが展示されています。「水族館とも動物園ともちょっと違う」カワスイで生きものとの出会いをお楽しみください。

●カワスイ公式SNS

X ：https://x.com/kawasui_aqua

Instagram ：https://www.instagram.com/kawasui_aqua/

会社概要

商号 ：株式会社MOFF

代表者 ：代表取締役 矢口 宗平

所在地 ：〒315-0005 茨城県石岡市鹿の子2-3-22

設立 ：2014年1月

事業内容：屋内動物園・アニマルカフェの運営、動物プロダクション等

URL ：https://moff-moff.jp/

MOFFは、アニマルカフェや猫カフェ、動物園、水族館など、さまざまなかたちの施設をグループで運営しています。

大切にしているのは、施設ごとに違う体験があっても、どうぶつと人が無理なく向き合える関係を育むこと。出会いの場所が変わっても、想いはひとつ。

カワスイ 川崎水族館 について

施設名： カワスイ 川崎水族館

所在地： 〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町1-11

開業 ： 2020年 7月17日

館長 ： 田井村 勉

URL ： https://kawa-sui.com/