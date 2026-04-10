GW前に急げ！AI・XRの最新トレンドを90分で凝縮。Meta Heroesが経営者・個人事業主向け「XR・AI・共創拠点」戦略セミナーを4/27・28に開催

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、2026年4月27日（月）および28日（火）の2日間、大阪・なんばパークス内のDX教育施設「Hero Egg」にて、経営者・役員・個人事業主を対象とした「GW直前・経営戦略セミナー＆交流会」を開催いたします。

本イベントでは、当社が展開する「XR（メタバース）」「AI」「共創拠点（Hero Egg）」の3つの事業を軸に、最新技術のトレンドから実活用法までを90分に凝縮してお伝えします。セミナー後には、登壇者との個別相談会および参加者同士の交流会を実施し、ゴールデンウィークを前にビジネスの次なる一手を確定させる機会を提供いたします。

■開催背景

現在、AIやXR（メタバース）といった技術は「知っている」段階から「どう活用するか」という実践の段階へと移行しています。しかし、多くの経営現場からは「AIをやるべきなのは分かるが何から始めればいいか分からない」「XRが自社の事業にどう関係するのか判断がつかない」といった声が絶えません。情報が溢れる一方で、自社に最適な「打ち手」を判断するための判断材料が不足しているのが現状です。

■今回の試み

当社は、こうした「情報の分断」を解消し、経営者の皆様が最短距離で意思決定を行える場を作りたいと考えました。 本セミナーでは、バラバラに調べると数ヶ月かかる3つの重要テーマ（XR・AI・拠点活用）を、当事者である当社が90分にまとめて解説します。

単なる座学に留まらず、実際に最新技術に触れられる施設「Hero Egg」で開催することで、解像度を飛躍的に高める体験を提供します。

- 90分で投資すべき領域を言語化- デモと施設への直接体験による理解促進- 経営者同士の交流による新たなビジネスチャンスの創出

■開催概要

私たちは、誰もが次の時代を切り拓く「ヒーロー」になれる社会を目指しています。今回のセミナーを通じて、参加者の皆様が自信を持って「次の一手」を打ち出し、共に未来を創るパートナーとなれることを切に願っております。今後もMeta Heroesは、XRやAIの力で地方創生や教育、社会課題の解決を加速させてまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/343_1_feaae545fb1c668e8742caf973788fc1.jpg?v=202604101051 ]

【Hero Egg】について

Hero Egg（ヒーローエッグ）は、2024年8月に開設された、メタバース（XR）やAIを学べるDX教育施設です。大阪・なんばの商業施設「なんばパークス」1F「eスタジアムなんば本店」内に位置し、子どもも大人も“共に学ぶ”をコンセプトに、ゲームやAIの体験型プログラム、セミナー、実践型ワークショップなどを展開しています。 未来を担う子どもたちに無償で教育機会を提供しており、誰もが経済的な制約にとらわれず、最先端技術に触れ、学び、挑戦できる場を目指しています。

オフィシャルサイト： [https://heroegg.com/]

住所： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

お問い合わせ先： info@heroegg.com

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15,000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、成功を収めました。

設立：2021年12月03日

代表取締役：松石和俊

大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース：大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト：[https://meta-heroes.co.jp]

X（旧Twitter）：[https://x.com/metaheroes_100]

公式LINE：[https://lin.ee/K9vdyLx]