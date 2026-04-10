【開催レポート】インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026

コア・コクボホールディングス株式会社

小久保製氷冷蔵株式会社（KOKUBO グループ、千葉県八千代市、代表取締役社⾧：酒井 東洋士）は、2026年3月25日（水）～29日（日）の5日間にわたり日環アリーナ栃木で開催された『インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026』をサポートしました。ロックアイス(R)によるアイシング・飲料用氷の無償提供や、横断幕メッセージ企画・抽選会の実施を通じて、ジュニアアスリートの「パフォーマンス向上」など「とけない、情熱。」で会場を盛り上げました。

● “想いを一枚に” 会場を彩った巨大メッセージ横断幕

B.LEAGUE U15の全51チームのクラブロゴを掲載した横断幕（横3m×縦2m）を設置し、選手・関係者・来場者全員にメッセージを書いていただき会場を彩りました。

選手の意気込みや友人などからの応援メッセージ、家族などたくさんの方から想いが込められた横断幕となりました。

●ロックアイス(R)ブース

ロックアイス(R)特設ブースを設置し、B.LEAGUE U15記念グッズなどがあたる抽選会を開催しました。また、アイシング・飲料用氷の無償提供も行い、選手や関係者のみなさまに活用いただきました。

抽選会ブースちいさな粒のロックアイス(R)(160g) 提供

●優勝チーム「琉球ゴールデンキングス U15」

琉球ゴールデンキングス U15が大会2連覇を達成しました。決勝は、ライジングゼファー福岡 U15 となりました。MVPには、決勝で17得点と活躍を見せた琉球ゴールデンキングス U15 #18 宮城 昊河選手が輝きました。

●『インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026』概要

プロの舞台を夢見る若き才能が集う最高峰の祭典、「インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026」。全国から集結したB.LEAGUE U15のチームが5日間をかけて闘う舞台です。

詳細はB.LEAGUE公式HPをご覧ください。

【公式】インフロニア B.LEAGUE U15 CHAMPIONSHIP 2026 特設サイト | B.LEAGUE（Bリーグ）公式サイト(https://www.bleague.jp/u15-championship/2026/)

●「ロックアイス」について

KOKUBOグループの小久保製氷冷蔵が、1973年に砕いた氷を袋に詰めた「かちわり氷」を「ロックアイス(R)」のブランドで発売開始し、2023年10月にロックアイス誕生50周年を迎えました。アウトドア、パーティ、家飲みなど様々なシーンはもちろん、ロックアイスの“冷やすチカラ”を活かしスポーツ分野・暑さ対策にもご使用頂いております。

※「ロックアイス」は、小久保製氷冷蔵の登録商標です

●『熱中症予防 声かけプロジェクト』へ参画

2025年に小久保製氷冷蔵は、KOKUBOグループを代表し『熱中症予防 声かけプロジェクト』の賛同企業となりました。ロックアイスの”冷やすチカラ”を活用した暑さ様々など活動を、賛同会員になる事でより一層推進して参ります。

●KOKUBOグループについて

KOKUBOグループは、全国に工場と販売網を持ち、代表商品である「ロックアイス(R)」をお客様にお届けすることを通じて「氷が育む豊かな食文化の創造」に従業員一同取り組んでおります。ロックアイスの新たな可能性を追求し、スポーツアイシングや熱中症対策などを通した社会貢献活動やプロ・学生スポーツチームとの様々な取組を行っております。

≪会社概要≫

社名：コア・コクボホールディングス株式会社

所在地：千葉県船橋市本町3-36-30 R.I.C.ビル9F・10F

代表取締役社長：小久保 龍平

設立：2016年5月

グループHP：https://kokuboice.co.jp/

≪グループ企業≫

社名：小久保製氷冷蔵株式会社 ・株式会社東日本コクボ・株式会社北海道コクボ

所在地：千葉県八千代市村上1739-4 ・株式会社東海コクボ・株式会社西日本コクボ

代表取締役社長：酒井 東洋士 ・株式会社九州コクボ

設立：1969年9月 ・KOKUBO ROCK ICE (THAILAND) CO.,LTD.他