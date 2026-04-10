メディフォン、スピークバディ主催のウェビナーに登壇

メディフォン株式会社

医療機関向け遠隔医療通訳や企業の健康経営(R)支援を行うメディフォン株式会社（東京都港区、代表取締役CEO：澤田真弓、以下「メディフォン」）は、株式会社スピークバディ（以下「スピークバディ」）主催のもと、2026年4月21日（火）に開催される、人的資本経営時代の人材投資を組織成果につなげる実践アプローチをテーマとした合同ウェビナーに登壇いたします。

■開催背景

グローバル競争や技術革新の加速により、企業には継続的な人材投資と能力開発が求められている一方で、人材育成や学習施策が個別に実施され、組織成果への接続が十分に設計されていないケースも多く見られます。

重要なのは、人材投資を単発の研修ではなく、学習機会の提供・スキル獲得・実務活用・効果可視化まで一貫して設計することです。

本ウェビナーでは、人材開発・リスキリング・健康データ活用の視点から、人材投資を戦略的に機能させる設計手法を解説します。

■開催概要

ウェビナー名：『「やりっぱなし」で終わってませんか？ ― 人的資本経営時代の人材投資を組織成果につなげる実践アプローチ』(https://sbbiz.jp/event/260421?organizationId=1699)

Live配信日時：2026年4月21日（火）11:00 - 12:00

アーカイブ配信：

2026年4月24日（金）12:00 - 13:00、15:00 - 16:00

2026年5月12日（火）12:00 - 13:00、15:00 - 16:00

開催方法：オンライン

参加費：無料

＜こんな方におすすめ＞

- 研修やリスキリング施策は実施しているものの、組織成果や事業成長への貢献をうまく説明できていないと感じている人事・人材開発担当者の方- 英語研修やDX研修などの学習施策が、受講して終わりになってしまい、実務活用や定着までつながっていないと感じている方- 人材投資の拡充を求められる一方で、経営層に対して投資効果やROIを説明する必要がある人事責任者の方- グローバル人材育成やリスキリングなど、複数の人材施策をどのように組み合わせて設計すべきか悩んでいる方- 人材育成施策を単発の研修ではなく、学習機会・スキル習得・コンディション管理まで含めた仕組みとして設計したいと考えている方

■登壇企業について

本ウェビナーはスピークバディ主催のもと、 学習を「始める・続ける・成果につなげる」というプロセスを、それぞれ異なる立場から支援してきた企業の協力を得て開催します。

・株式会社スピークバディ（主催）

グローバル人材育成を“実務スキル”につなげる英語研修の設計

・株式会社ヒューマンサイエンス

人材投資を“単発の研修”で終わらせない育成体系のつくり方

・メディフォン株式会社

人材投資を“成果”につなげる人的資本データ活用

それぞれの知見をもとに、人的資本経営を実行フェーズへ進める具体的なヒントを紹介します。

＜登壇者＞

高橋 悟

株式会社スピークバディ Corporate Sales Manager

大学時代にイギリスへの留学を経験、サイボウズに新卒入社。

その後スタートアップ企業を経てセールスフォース・ジャパンではエンタープライズ営業、マネージャーとして活躍。

人の育成や可能性に関心を持ちモノグサに参画、現在はスピークバディ法人事業部のセールスマネージャーとして企業の人材育成を支援している。

吉田 健介

株式会社ヒューマンサイエンス

教育ソリューション部 制作グループ 課長 制作ディレクター/ eラーニングコンサルタント

15年以上に渡り、数多くのeラーニング制作案件をディレクション。

近年は、Flash to HTML5案件や動画撮影案件、LMS構築を含む大規模案件などを多く担当。

eラーニングコンサルタント資格（DLC認定）を保有し、制作の上流から幅広く携わる。

中冨 蔵

メディフォン株式会社 mediment事業部 副事業部長

陸上自衛隊での勤務を経て、リクルートにて営業・マネジメントに7年間従事。

その後、人材サービスベンチャー、マーケティングリサーチ企業、ITスタートアップ等にて営業組織の立ち上げや事業開発を歴任。 2026年現在、クラウド型健康管理システム「mediment（メディメント）」の副事業部長を務めている。

※「健康経営(R)」は、特定非営利活動法人 健康経営研究会の登録商標です。

【メディフォン株式会社について】

外国人患者受入れ支援サービス「mediPhone（メディフォン）(https://mediphone.jp/)」とクラウド型健康管理システム「mediment（メディメント）(https://mediment.jp/)」を展開し、日本医療の国際化とDXを推進しています。

「mediPhone」は日本医師会会員向け付帯サービスに採用されるなど、全国約88,000の医療機関・自治体等で利用可能な環境を提供し、外国人患者と医療従事者の言語の壁の解消を支援しています。また「mediment」は健診データ管理や産業医面談のDXを通じ、従業員約30万人の健康管理および導入企業の健康経営を支援しています。

“新しい多様な社会のための医療インフラ”の構築をミッションに掲げ、国籍や言語を問わず、誰もが安心して医療にアクセスできる社会基盤づくりを目指します。

本社：東京都港区赤坂6-14-2 赤坂倉橋ビル

設立年月：2017年8月

代表者：代表取締役CEO 澤田真弓

事業内容：医療通訳事業、健康管理SaaS事業、その他関連事業

URL：https://corp.mediphone.jp/