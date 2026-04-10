MUFGファイナンス＆リーシング株式会社・レラテック株式会社が業務協定を締結風況観測に必要な鉛直ライダーのレンタルサービス開始

レラテック株式会社

レラテック株式会社（以下、レラテック）は、MUFGファイナンス＆リーシング株式会社（以下、MUFL） と、風況観測に必要な鉛直ライダー（※1）のレンタルサービスに向けた業務協定（以下、本協定）を新たに締結いたしました。

◼︎本協定内容・目的

MUFLと レラテックは、2025年1月9日付プレスリリース（※2）の通り、風力発電事業に必要な風況観測マストをはじめ、鉛直ライダーや燃料電池といった観測機器を対象としたリースなどのファイナンスを提供しております。 一方、これまで、風力発電事業者や風況観測事業者からは、短期利用を目的としたレンタルサービスの要望が寄せられたことから、本協定に基づき鉛直ライダーのレンタルサービスを開始いたします。

＜各社の役割＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78696/table/16_1_1234430911750161421ed173b300f56b.jpg?v=202604101051 ]

図1 風況観測機器の概念図

◼︎連携企業の概要/コメント

・MUFGファイナンス＆リーシング株式会社

MUFGファイナンス＆リーシング株式会社は、三菱UFJフィナンシャル・グループ傘下の三菱UFJ銀行系列のリース会社として、国内及び海外の拠点を通じて様々なフィナンシャルサービスを展開しております。

当社は、「気候変動対応・環境保全-カーボンニュートラルの実現へ-」を環境分野におけるマテリアリティとして認識しています。このような取組みを通じて、気候変動への対応や地球環境保全の実現に貢献して参ります。

・レラテック株式会社

レラテック株式会社は、風力発電のための風況調査（観測・シミュレーション・解析）や関連する技術コンサルティングサービスを提供する、産学連携型の神戸大学認定ベンチャー企業です。「気象データ」と「ICT（技術）」を用いて、持続可能なエネルギー社会の実現に貢献しています。

鉛直ライダーレンタル事業の実現は、風況観測業者の立場からも大変喜ばしく思います。本協定を通じて、短期的や突発的な観測機器の需要などに応えることができ、風力発電事業のさらなる普及と発展を力強く支援できると確信しています。

【注釈】

※1 鉛直ライダー

風況観測に使用されるドップラーライダーの一種で、主に風力発電用に風を計測する装置です。レーザー光を地上から垂直方向に向けて照射し、反射して戻ってきた信号から風速や風向を検出することで、約300メートル上空までの風況データを得ることができます。

※2 2025年1月9日付けプレスリリース

東銀リース株式会社（現・MUFL）・豊通マテックス株式会社・レラテック株式会社が業務協定を締結

風況観測マストをはじめとする観測機器の導入促進を支援

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000078696.html

◼︎企業情報

・ 社名MUFGファイナンス＆リーシング株式会社（英名: MUFG Finance and Leasing Co.,Ltd.）

・ 本社住所 〒104-8263 東京都中央区新川2丁目27-1 東京住友ツインビルディング東館

・ 資本金 200億円（2026年1月現在）

・ 設立 1979年10月

・ 代表取締役社長 藤末 浩昭

・ 業務内容 各種物件のリース・割賦、貸付業務及び事務受託等

・ HP https://www.fl.mufg.jp/(https://www.fl.mufg.jp/)

・ 社名 レラテック株式会社（英名: Rera Tech Inc. ; RTI）

・ 本社住所 〒658-0022 兵庫県神戸市東灘区深江南町5丁目1-1

・ 資本金 7,000万円（2026年3月現在）

・ 設立 2020年11月

・ 代表取締役 小長谷 瑞木

・ 技術顧問 大澤 輝夫、林 陽生

・ 業務内容 風況観測・解析・予測評価、コンサルティング、研究開発（共同研究：神戸大学ほか）

・ HP https://rera-tech.co.jp/

◼︎サービスについてのお問い合わせ先

◯レンタルに関するお問い合わせ、その他ファイナンスに係る

問い合わせ先

ＭＵＦＧファイナンス＆リーシング株式会社

担当部署：中部営業部 東京駐在

TEL ：03-3537-8052

E-mail ：fl_mufg_ngy[*]fl.mufg.jp

◯[MT1] 鉛直ライダーに関する技術的なお問合せ、風況観測に関わるコンサルティングサービスに係る問い合わせ先

レラテック株式会社

TEL ：03-5829-4967

E-mail ：press[*]rera-tech.co.jp

※E-mailは上記アドレスの[*]を@に変えて使用してください。