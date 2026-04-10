見た目と食感のギャップが話題に！むにょかたバウンド食感「むにょるグミ」が小粒になって新登場！カンロ「ぷちむにょるグミ」発売

カンロ株式会社

カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長 村田 哲也、以下カンロ)は、“むにょむにょ”としたバウンド食感のハードグミ「むにょるグミ」が小粒になった「ぷちむにょるグミ」を2026年4月14日(火)より全国のファミリーマートで発売します。

《むにょかたハードグミが小粒化＆アソートに！ちょこっと食べでも、まとめ食べもできる癒し系グミ》

国内グミ市場の売上げ規模は年々伸長し、味や形状、食感の多様さが支持され、さらに成長を続けています。硬め食感が魅力の「ハード系グミ」の人気も高まる中、カンロは「むにょるグミはなやかぶどうソーダ味」を2024年8月にファミリーマート限定で発売。「グミの日」（9月3日）に合わせて開催された「ファミマのグミフェス」では、同社限定のグミ6種類が展開される中、「むにょるグミ」は上位の販売実績を記録しました。SNS上では味や食感が好評をいただいたことに加え、ゆるいパッケージデザインとハードな食感とのギャップに驚いたという声も寄せられました。

このたび発売する「ぷちむにょるグミ」は、噛んでいる途中でプチっと切れない、むにょむにょとしたバウンド食感はそのままに、より食べやすいサイズに小粒化。小さくしつつもバウンド食感を維持するためサイズ感にこだわり調整を重ねました。さらに、オレンジソーダ味、ぶどうソーダ味、ホワイトソーダ味の3種のアソートに変更。フレーバーは、1粒ずつの“ちょこっと食べ”でお楽しみいただくのはもちろん、複数まとめて頬張ってもバランスのとれたおいしさが広がる3種を採用しています。

グミ粒は従来と同様、高低差のあるいびつでゆるい癒し系の形で、噛む場所によって異なる食感をお楽しみいただけます。レア型として、「むにょむにょくん」が入っているかも。

むにょむにょとしたリズミカルな咀嚼で、職場や学校での気分転換やチルタイムのお供にもぴったりです。気持ちを穏やかにしたいときに、ゆるさと噛み応えが共存する、食べやすくなった「ぷちむにょるグミ」でリフレッシュしてみてはいかがでしょうか。

左からオレンジソーダ味、ぶどうソーダ味、ホワイトソーダ味のグミ粒と、レア型の「むにょむにょくん」

■商品概要

商品名 ：ぷちむにょるグミ

発売日 ：2026年4月14日（火）

参考価格 ：205円（税込） ※消費税8％

内容量 ：45ｇ

販売エリア：全国のファミリーマート（一部取り扱いの無い店舗もございます）

※数量限定のためなくなり次第終了

特徴 ：むにょむにょとしたバウンド食感が楽しめる「むにょるグミ」を小粒化したオレンジソーダ味、ぶどうソーダ味、ホワイトソーダ味のアソート

■カンロ展開ブランド

■カンロ会社概要

社名 ： カンロ株式会社

代表 ： 代表取締役社長 村田 哲也

所在地： 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号

東京オペラシティビル37階

創業 ： 1912年(大正元年)11月10日

事業内容： 菓子、食品の製造および販売

上場市場： 東証スタンダード市場（証券コード2216）

URL ： コーポレートサイト https://www.kanro.co.jp/

KanroPOCKeT https://kanro.jp/

当社は1912年の創業以来、社名になっている「カンロ飴」を始め、菓子食品業界で初ののど飴となる「健康のど飴」、ミルクフレーバーキャンディ市場売上No.1ブランド※「金のミルク」、大人向けグミの先駆けである「ピュレグミ」など、生活者の皆さまから愛される商品を創り続け、成長してまいりました。直営店「ヒトツブカンロ」では、「ヒトからヒトへ つながる ヒトツブ」をコンセプトにキャンディの魅力を発信しております。

2025年2月、「中期経営計画2030」を策定し、新たに「Kanro Vision 2.0」を定めました。「Kanro Vision 2.0」は、企業パーパス「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」の下、ビジョン「Sweetな瞬間を創り続けることで人々と社会に笑顔を。」と4つのバリュー「Sweet な瞬間を創造する」「事業基盤を変革する」「未来へ紡ぐ」「創発的な組織の更なる進化」からなり、今後の当社の進む方向性を示したものです。

国内グミ事業を中心に更なる成長を実現するとともに、持続的成長のための事業領域拡大・ビジネスモデル拡張を進め、事業を通じて社会課題の解決に寄与しながら、企業価値を向上させることで、人と社会の持続的な未来に貢献してまいります。

※株式会社インテージSRI＋ ミルクフレーバーキャンディ市場2024年4月～2025年3月累計販売金額ブランドランキング

■パーパス 「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」

カンロは、2022年、企業パーパス「Sweeten the Future ～心がひとつぶ、大きくなる。～」を定めました。変化が激しく、先行きが不透明・不確実な時代の中、カンロがこれまで歩んできた道程を確認の上、自分たちの未来への想いを言語化したものです。糖から未来をつくり、糖の力を引き出す事に挑み続けてきたカンロが企業活動の中で培った技術をさらに進化させることで、 「心がひとつぶ、大きくなる。」瞬間を積み重ねて人と社会の持続可能な未来に貢献してまいります。

【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

カンロ株式会社 カスタマーセンター

Tel：0120-88-0422

(受付時間 祝日を除く月～金曜日 10:00～16:00)