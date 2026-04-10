【六本木 蔦屋書店】アーティスト 野原邦彦による個展「Time Collage」を4/10(金)より開催

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社詳細情報 :https://store.tsite.jp/roppongi/event/magazine/53750-1936420403.html

六本木 蔦屋書店（東京都港区）は、2026年4月10日（金）から4月30日（木）まで、アーティスト 野原邦彦による個展「Time Collage」を、1、2階にて開催します。本展では、水中眼鏡をかけた人物像が登場する新作の木彫作品を中心に、日常の中にある「心地よい瞬間」の思い出や記憶をかたちにした作品を展示します。野原邦彦が継続して制作してきた木彫表現を通じて、鑑賞者それぞれの体験と重なり合う時間を提案します。

作品に登場する人物たちは水中眼鏡を身につけ、日常の中でふと訪れる安らぎの瞬間や記憶を象徴的に表現しています。木という素材が持つ質感や色合いを生かした造形により、記憶や感覚といった目に見えない要素を可視化し、鑑賞者が自身の経験を重ねながら作品と向き合える構成としています。

注目作品「SHABON」

本展の注目作品のひとつが、木彫作品「SHABON」です。高さ約140cmの本作は、一木彫によって制作されており、素材の持つ存在感と、造形の細部まで丁寧に彫り進められた構造が特徴です。やわらかな色調と木の質感が調和した造形により、時間の流れが静かに感じられる空間を生み出しています。会場でぜひ実物をお楽しみください。

公開制作について

会期中、野原邦彦による公開制作を予定しています。ライブドローイングやペインティングなど、作品が制作される過程を間近でご覧いただけます。

▼アーティスト在廊予定日

・4月10日（金）

・4月12日（日）

・4月19日（日）

・4月26日（日）

※各日13:00～

アーティストプロフィール

野原邦彦（Kunihiko Nohara）

1982年北海道生まれ。2007年に広島市立大学大学院芸術学研究科彫刻専攻を修了。木彫を主軸に、平面やミクストメディア、モニュメントなどと表現領域を広げながら制作している。

何気ない日常の中にある心地よい時間や、ほっとする瞬間を作品としてかたちに残す。モチーフの「雲」「泡」「香り」などの物質と、そこに加えられる「記憶」「思い出」は、鑑賞者に「自分も経験した」という共感を呼び起こす。そのためのアイコンとして「水中眼鏡」を用いている。カプチーノを飲む時、スイーツを食べる時、好きな景色を見る時。様々なシーンに潜む心地よい感覚を作品を通して可視化し、鑑賞者に心の水中眼鏡を装用させる。

主な個展に、「忘れていた時間を、もう一度。HOTEL VISON × 彫刻家・野原邦彦」 (HOTEL VISON、三重県、2026)、「今夜は本屋でパーティー」（銀座 蔦屋書店 GINZA ATRIUM、東京、2018）、「ステキな時間」（上野の森美術館、東京、2017）など。gallery UG専属アーティスト。

Instagram(https://www.instagram.com/kunihikonohara1982/)

gallery UG

2001年にギャラリーを創設して以来、専属のプライマリーアーティストを中心に国内外で様々な展示、フェア、プロジェクトを実施している。「gallery UG Tennoz」は、東京・天王洲のTERRADA ART COMPLEXII 2階にフラッグシップギャラリーとしてオープン。立体作品を中心とした表現の魅力を発信する場として、ダイナミックな個展、企画展を年間を通して開催している。

ホームページ(https://gallery-ug.com/)

Instagram(https://www.instagram.com/galleryug/)

イベント概要

野原邦彦 Time Collage

日程 2026年4月10日（金）～4月30日（木）

時間 9:00～23:00（2階は8:00～）

場所 六本木 蔦屋書店 1、2階

主催 六本木 蔦屋書店

共催・協力 gallery UG

お問い合わせ先 Tel.03-5775-1515（六本木 蔦屋書店）

URL https:(https://store.tsite.jp/roppongi/event/magazine/53750-1936420403.html)//store.tsite.jp/roppongi/event/magazine/53750-1936420403.html(https://store.tsite.jp/roppongi/event/magazine/53750-1936420403.html%E2%96%BC%E3%81%94%E6%9D%A5%E5%BA%97%E5%89%8D%E3%81%AE%E3%81%94%E6%B3%A8%E6%84%8F%E4%BA%8B%E9%A0%85%E4%BC%9A%E6%9C%9F%E4%B8%AD%E3%80%81%E4%B8%8B%E8%A8%98%E6%97%A5%E6%99%82%E3%81%AF%E5%88%A5%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%80%812%E9%9A%8E)

▼ご来店前のご注意事項

会期中、下記日時は別のイベントのため、2階 アートウォールでの展示はご覧いただけません。

・4月10日（金）16:00～22:00 ※招待状が必要です。

・4月12日（日）8:00～20:00

・4月17日（金）17:00～22:00

・4月23日（木）8:00～21:00

・4月25日（土）8:00～19:00

・4月26日（日）8:00～16:00

※日時は予告なく変更・追加される場合があります。

※アートウォール以外の展示はご覧いただけます。

店舗情報

六本木 蔦屋書店

世界中の雑誌が揃うマガジンコーナー、グローバルな視点を持つ方々に向けて“Source of Inspiration”を発信する書籍フロア、コーヒーを楽しみながら本や雑誌が選べるBOOK & CAFE、最新テクノロジーと匠の技を織り交ぜ提案するGlobal Thinkerのための文具雑貨フロアなど、六本木で働き・遊び・暮らす方々が心地良く過ごし、たくさんの人や情報にコネクトできる空間を提供いたします。

2階の「SHARE LOUNGE」は、「発想が生まれ、シェアする場所」をコンセプトに、オフィスの機能性とラウンジの居心地のよさを併せ持つカフェ＆ワークスペース。 ワークに集中できる1人席をはじめ、商談やカフェ利用に最適な複数人席や会議室があり、お客様のニーズに合わせて、ご自由にご利用いただけます。また、トークショーなどのイベントを開催するほか、アートウォールにて様々なアーティストの作品もご紹介し、六本木 蔦屋書店に集う多様なお客様にとってのコミュニケーションの起点となることを目指します。

住所 東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズ 六本木けやき坂通り

電話番号 03-5775-1515

営業時間 9:00～23:00（スターバックス コーヒーは7:00～、SHARE LOUNGEは8:00～）

ホームページ https://store.tsite.jp/roppongi/

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